Весне навстречу! Столичный комплекс «Маяк Минска» в последний день зимы приглашает на Масленицу

За последние несколько лет «Маяк Минска» стал местом проведения многих массовых праздников. Концерты, фестивали, праздничные акции каждый раз собирают тысячи благодарных зрителей и участников. Место позволяет! Зимой, в рождественскую и новогоднюю пору, целой чередой ярких мероприятий радует торгово-развлекательный центр «Дана Молл», а в хорошую погоду вне конкуренции - пешеходный бульвар Пикассо и площадь у мультимедийного фонтана «Дана Танец». Красота и простор!

Масленица развернется на бульваре Пикассо в субботу с 12.00 до 20.00. Не будем раскрывать все сюрпризы, которые приготовили организаторы. Скажем лишь, что здесь будет шуметь ярмарка и предлагаться угощения на любой вкус. Непременный атрибут праздника - артисты различных жанров, так что музыки, песен и танцев хватит с лихвой! Будут и зрелищные шоу, и семейные конкурсы, и массовые соревнования - заскучать точно не получится! А на память о празднике останутся отличные снимки, сделанные в красочных и очень неожиданных фотозонах.

Приходите на Масленицу в «Маяк Минска» с семьей и с друзьями - и все вместе встречайте весну улыбками и хорошим настроением!

г. Минск, ул. Жасминовая, ст. метро «Восток».

ООО «Эмирейтс Блю Скай». УНП 191061449.