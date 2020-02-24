Каждый будний день с 7 до 10 утра на радио «Легенды FM» проходит шоу «Всем будет шоу!». Ведущие Алексей Петровский, Катерина Козловская и Денис Степанов встают в 5 утра, приезжают в уютный офис и выходят в эфир, чтобы помочь слушателям бодро начать новый день.

- Включить «Всем будет шоу!» нужно потому, что здесь жизнь. Здесь все разные, но при этом настоящие. И мы просто делаем жизнь друг друга легче в не самое легкое время дня. Мы - слушателей, а слушатели - нашу, - размышляют ведущие.

Казалось бы, в каком мире рассудительный Петровский, задорная Козловская и дерзкий Степанов могут гармонично работать вместе? Но чтобы шоу слушалось приятно и интересно, недостаточно хорошо поставленных голосов (хотя и без этого никуда). Нужна своеобразная «химия», которая появляется не только из взаимопонимания и дружбы ведущих, но и из их различий. Вся наша жизнь строится на различиях и противоположностях, которые дополняют друг друга. Именно поэтому трио Петровский - Козловская - Степанов нельзя представить без хотя бы одной составляющей.

Денис Степанов, Катерина Козловская и Алексей Петровский.

«Всем будет шоу!» работает по принципу «делай то, что любишь, и люби то, что делаешь». И тогда точно найдутся те, кому это будет интересно». То есть контент создается не для галочки, ведущие говорят о том, что интересно им самим. А круг интересов у них широкий, так что и недостатка для тем и рубрик нет.

- У нас каждый занимается своим делом. И если ты не проспал и не опоздал, то просто радуешься друг другу, работе и возможности получать от нее кайф. Мы, определенно, счастливые люди, - делится Алексей Петровский.

Утреннее шоу строится на рубриках - они могут быть разговорные, где обсуждают кино («А снимается ли еще Сталлоне?»), автомобили («В США хотят разрешить автомобильные номера со смайликами?»), путешествия («В каком государстве говорят более чем на 800 языках?»), а также последние новости в стране и мире, еще рубрики могут быть игровыми, где слушатели соревнуются в смекалке, скорости, сообразительности и чувстве юмора.

- Рубрики все любимые, так как придумываются вместе и постоянно. Идей много, и то, что звучит в эфире, - лишь малая часть. А остальные ждут своего момента. Кроме того, любая рубрика - это не только возможность для слушателей хорошенько повеселиться, но и большая польза для партнеров и рекламодателей, - рассказывают ведущие.

Также у радиостанции «Легенды FM» есть сообщество в viber, в котором слушатели общаются не только с ведущими, но и между собой. Обсуждают последние события, делятся радостью от побед в розыгрышах, просят советы. Благодаря этому формируется большое комьюнити людей, у которых схожие ценности, взгляды, которые любят и разбираются в по-настоящему легендарной музыке.

БУДЬ В КУРСЕ!

Если вы хотите стать частью «легендарного» сообщества, пообщаться с ведущими, пишите в viber по номеру +375 (29) 257-88-88. А если хотите поучаствовать в розыгрышах, звоните по городскому номеру +375 (17) 257-88-88. Больше информации о том, как выиграть призы от «Легенды FM», вы можете узнать на сайте legendy.by.