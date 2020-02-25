«Ради сцены я похудела на 11 килограммов!»: белорусская певица КейСи второй раз штурмует финал отбора на «Евровидение»

Песни Кати Смольской (псевдоним - просто заглавные буквы K. C.) постоянно крутят на радио. Правда, не всегда слушатели догадываются, что поет белоруска. Отсюда и большие цифры - порядка 15 - 20 тысяч поисков в «Шазам» (мобильное приложение, которое определяет, что за песня звучит в данный момент). КейСи уже второй раз попадает в финал национального отбора «Евровидения». Об этом мы и решили поговорить с артисткой и ее продюсером.

- Вы на интервью пришли с Дмитрием Фомичем, которого слушатели постарше помнят как участника проекта «Чук и Гек». Теперь он твой продюсер?

- Да, уже лет семь! Мы познакомились на съемках сериала «Ой, ма-мо-чки», в то время я была еще школьницей. Думала, что никого нет в гримерке, напевала какую-то песню, а режиссер услышал, удивился и познакомил нас с Дмитрием Фомичом. Я застала их дуэт с Пашей Сыроежкиным «Чук и Гек», но Дима уже подумывал о продюсировании. Так все и сошлось.

КейСи выступит в финале отбора в пятницу 28 февраля под номером 11.

- Ради сцены тебе пришлось похудеть на 11 кг?

- Уже вышла первая песня, меня пригласили на «Песню года - 2016». Я посмотрела на себя по телевизору и поняла: многовато меня в кадре (смеется). Сыграло свою роль еще и предательство парня, которому я сильно верила, плюс защита диплома БГУ, научные конференции - словом, похудела на стрессе. В моем дневном рационе были три морковки и омлет - эту диету мне посоветовала Ксюша, жена Димы.

- Она не ревнует Диму к тебе?

- Нет, конечно! Я не даю поводов. К тому же студия находится дома у Димы, я часто бываю у них. Да и Дима порой говорит, что я ему как дочь. Отбор на «Евровидение» был 27 января, а на следующий день у Ксюши день рождения. Единственный подарок, который она у меня просила, - пройти в финал с песней Chili Pepper. И я сделала ей этот подарок! А наутро социальные сети просто взорвались! YouTube вообще горел огнями и эмоджи с красными перчиками, в личке было множество сообщений, пророчащих мне победу. На жеребьевке я вытянула цифру 11, и кто-то пошутил: ну, раз две единицы, точно будешь первой. Так мы начали потихоньку верить в магию чисел. А вот недавно маленький сын Димы и Ксюши вообще поставил нас в тупик. Дело в том, что у него день рождения в начале марта. Я спросила у него, что ему подарить, а он сказал, что хочет сердечко хрустальное! Мы аж присели (приз национального отбора как раз сделан из стекла в виде сердца. - Авт.)! Вот не знаю теперь, что и делать, верить ли в эти знаки судьбы? Буду делать все возможное, чтобы не разочаровать ребенка, ведь детские мечты должны сбываться!

Дмитрий Фомич давно известен слушателям по группа Diesel Action и "Чук и Гек".Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сколько раз ты была в национальном отборе «Евровидения»?

- Это второй раз, и оба раза оказываюсь в финале. В прошлом году мы пытались вложить в песню глубокий смысл, и не все это поняли. А сейчас решили просто визуализировать песню Chili Pepper и устроить жару на сцене. Эта песня - наш коллективный труд с музыкантами из Лондона. Мы видим: людям нравится, когда песня не загружает и под нее можно танцевать. В финале нашего отбора таких динамичных песен мало.

КейСи не просто красивая девушка, но еще и с "перчинкой". Фото: личный архив

- Насколько ваша песня попадает под формат «Евровидения»?

- Пока все рейтинги и топы ставят ее на первое место, - считает Дмитрий. - Мы сами не ожидали таких отзывов! Для нас это большой сюрприз, но факты - упрямая вещь. Если верить еврофанам, то на 100%, судя по их отзывам, именно нашу Chili Pepper заочно выбирает Европа, именно ее ждут в Роттердаме. Я сам, как партнер американского лейбла на территории Беларуси, могу отслеживать популярность песни на глобальных мировых платформах (iТunes, Google Play, Spotify и др.) и могу сказать, что уже за несколько недель песня нашла великое множество слушателей, у нее удивительно большое количество скачиваний (статистика приходит с опозданием на несколько дней, поэтому точных цифр не дам, но счет пошел на тысячи). И большая часть наших слушателей как раз европейцы. Каков бы ни был исход финала, наш трек нашел своих фанатов.

КейСи на "Песне года" Беларуси. Фото: личный архив

- Ты четырежды получала премию «Песня года». Это что-то дает артисту?

- В «Песне года» участвуют композиции, имеющие высокие рейтинги либо на радиостанциях, либо в интернет-пространстве. Для любого артиста счастье - знать, что песня нашла своего слушателя. Ну а потом участие в конкурсе стимулирует провести работу над номером, сделать хореографию и костюмы. Все это полезный сценический опыт.

КейСи говорит, что ее песня Chili Pepper пришлась по вкусу фанам "Евровидения".

- Для тебя участие в нацотборе - возможность пропиариться или ты в самом деле хочешь на «Евровидение»?

- Искренне хочу, это моя мечта с детства! И буду очень стараться сделать все, что от меня зависит. Мы шьем костюмы, репетируем номер к финалу. Конечно, в случае победы предстоят еще приличные финансовые расходы - но мы к ним морально готовы.

КейСи говорит, что "устроит жару" на финале национального отбора "Евровидения". Фото: личный архив

КСТАТИ

Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля в вечернем прямом эфире «Беларусь 1». Он будет выходить из павильона киностудии «Беларусьфильм». Победитель определится ближе к полуночи с помощью голосования жюри и зрителей.