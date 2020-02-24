Экзамен на знание русского не нужен, в браке достаточно пробыть год: как белорусам упрощают получение российского паспорта

В правительстве России разработали законопроект, облегчающий получение гражданами некоторых стран российского паспорта. Речь идет о Беларуси, Украине, Молдове и Казахстане.

По словам руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, для граждан этих стран будет отменено собеседование, которое сейчас проводится для признания соискателей российского гражданства носителями русского языка. Кроме того, для них будет предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство. Также им, как планируется, не нужно будет доказывать и подтверждать свое материальное положение, то есть заявлять законные источники дохода, а также проживать на территории России не менее пяти лет.

К слову, белорусы были освобождены от собеседования на знание русского языка еще в октябре прошлого года - для того чтобы получить статус носителя, им достаточно подать специальное заявление.

Новый документ упростит получение гражданства теми, кто состоит в браке с гражданином России. Сейчас иностранные граждане могут получить российский паспорт по упрощенной форме после трех лет проживания в браке. После принятия нового закона этот срок будет уменьшен до одного года. Законопроектом предусмотрено, что оформление паспорта России не требует отказа от другого имеющегося у человека гражданства.

Как поясняется, нововведения предлагаются не просто так. По данным миграционной службы России, количество тех, кто хочет получить российский паспорт, постоянно растет. В 2019 году российское гражданство получили около 100 тысяч человек из бывших союзных республик.