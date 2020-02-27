Плата за отопление снизилась у кого-то вдвое, у кого-то на копейки: посчитали, сколько белорусы сэкономили из-за теплой зимы

В январе этого года мы потребили на 18% меньше тепла, чем в январе прошлого, подсчитали в «Белэнерго». Это цифра по всей стране. В столице же экономия теплоэнергии еще существенней.

- Объем отпущенной в сеть теплоэнергии для всех категорий потребителей снизился на 24,9%, - рассказала журналистам заместитель директора «Минсккоммунтеплосеть» Наталия Рощина.

В денежном выражении экономия за три месяца, по данным «Белэнерго», составила 15 миллионов долларов.

- Безусловно, сэкономили и жители. Любой желающий может сравнить объемы потребления теплоэнергии в жировках за нынешний и минувший отопительные периоды и увидеть разницу, - подчеркнула Рощина.

«Комсомолка» решила последовать этому совету и сравнила жировки за два отопительных сезона. Действительно, по сравнению с прошлым годом цифры в строке «Теплоснабжение» уменьшились, но только у одних оплата снизилась почти вдвое, а у других - на копейки.

Так, молодая семья из Минска за отопление в январе этого года заплатила 10,5 рубля, а в январе прошлого - 17,3 рубля. Вдвое снизился и объем потребленной энергии: 1,019 Гкал в январе 2019-го против 0,571 Гкал в январе этого года. Стоит отметить, что семья живет в новостройке со счетчиком подачи тепла.

У пенсионерки из Слуцка такого счетчика нет, но разница в жировках есть: за первый месяц этого года она заплатила 17,9 рубля, а год назад - 21,3 рубля. Но и объем потребленного тепла у нее снизился не так заметно: тепла в ее квартиру дали на четверть меньше, чем год назад. Оплата же уменьшилась только на шестую часть, потому как в этом сезоне поднялись тарифы за отопление - с 16 рублей 93 копеек до 18 рублей 48 копеек за Гкал.

Такая же картина в жировке пенсионера из Жлобина - в январе этого года он заплатил за теплые батареи 20 рублей 18 копеек, и это на 9 рублей меньше, чем в январе прошлого.

МАТЕМАТИКА ДАЛА СБОЙ

Но если сравнивать динамику не только за январь, но и за другие месяцы отопительного сезона, то подсчеты принимают более туманный характер.

Так, в ноябре и декабре 2019 года пенсионеру из Жлобина отопление обошлось всего на 2 рубля меньше, чем годом ранее. Хотя экономия потребления тепла была такой же, как в январе - 0,23 - 0,25 Гкал. Но в январе она позволила ему сэкономить сразу 9 рублей, а в ноябре и декабре - всего по 2 рубля за каждый месяц. В жлобинской организации «Теплосервис» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Семья из Минска за первый месяц этого года заплатила за обогрев квартиры примерно на 3,5 рубля меньше, чем год назад. А вот за декабрь этого года они сэкономили всего 4 копейки - тепла на отопление их квартиры почему-то ушло почти столько же, сколько и в прошлом году - всего на 0,08 Гкал меньше.

- Нужно учитывать, что декабрь 2019 года и декабрь 2018 года по среднесуточной температуре наружного воздуха различаются не так сильно, как январь 2020-го и январь 2019-го, - пояснили в Центре информационных технологий Мингорисполкома. - А среднесуточная температура наружного воздуха в январе прошлого года составила минус 5,1 градуса, а в январе этого - плюс 1,2 градуса. Поэтому и разница в плате за отопление более существенная.

КСТАТИ

ЖИРОВКИ ПЕРЕСЧИТАЮТ

В конце отопительного сезона плату за отопление пересчитают. Особенно выгодно это будет для тех, у кого есть счетчики или испарители, позволяющие вручную регулировать температуру в доме.

- Берется вся сумма, оплаченная по прибору группового учета, затем берется фактический расход по индивидуальным приборам учета и выводится разница. Если человек экономил, он получит возврат, а если не экономил, то получит доплату, - уточнила замначальника управления по расчету ЖКУ Единого расчетно-справочного центра Минска Татьяна Микулич в эфире телеканала СТВ.