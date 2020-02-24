«Мы ведь могли взлететь на воздух!»: как получилось, что в квартире в Минске несколько лет лежал труп женщины, горела конфорка и текла вода

Прессу и общественность буквально встряхнула ужасающая новость: 14 февраля в столичной квартире по улице Плеханова нашли труп хозяйки, который превратился в мумию! Увиденное шокировало даже сотрудников оперативных служб, которые повидали многое.

«В последний раз видели ее больше двух лет назад. Голодала и побиралась по мусоркам»

- В квартиру не заходила. Страшно, и на входе огромная гора мусора, - рассказывает Надежда. Женщина живет в одном подъезде с погибшей 52-летней Татьяной Евменчик. - Меня попросили побыть понятой. Я видела, как выносили мумию. Маленькая, скрученная, темно-коричневого цвета. Как в фильме ужасов. Одежда, которая прилегала к коже, на ней истлела. Наверное, вместе с кожей. Не осталось ни волос, ни мягких тканей. Только останки куртки уцелели, кажется… И все! Сейчас все соседи в ужасе от мысли, что рядом с нами несколько лет мог пролежать труп Татьяны, а мы все в любой момент могли взлететь на воздух, если газ действительно горел.

По словам соседей, погибшую женщину в последний раз видели в 2017 году.

- За несколько лет никто не проверил, жив человек или нет? - интересуюсь.

- Ходили! Присматривались, принюхивались к квартире. Ничего подозрительного. Заволновались, когда почтовый ящик полностью забило жировками. Они под ноги сыпались. Посмотрели - сумма больше чем на 3 тысячи с пеней! Это сколько лет не платили? Одна соседка даже в ЖЭС сходила. Там спросили, мол, а вы родственница? Если нет, то с какой стати лезете в чужие финансовые вопросы? На этом все. Кто-то в милицию звонил, просил проверить, жива ли, но вроде никто не проверил. Думали, может, уехала куда или в больнице. Откуда нам знать?

Сейчас все соседи в ужасе от мысли, что рядом с ними несколько лет мог пролежать труп, а сами они могли взлететь на воздух.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Есть у нее близкие? С кем-то общалась?

- Ни с кем она не общалась. Точно голодала - по мусоркам еду искала. Нам жалко ее было. Пытались дать еду, одежду. Она нелюдимая, диковатая была, от всего отказывалась. Даже здоровалась исподлобья. Никто не знал, как и на что она живет. По ней было видно, что есть проблемы с психикой. У нее была сестра и мама. Кажется, мама умерла в 2013 году. Сестра - в 2015-м. Точно не скажу, но даже с сестрой Светой она нормально не общалась. После смерти матери они жили в разных комнатах в одной квартире. Говорят, когда Света умерла, Таня не сразу спохватилась. Труп пролежал несколько дней в соседней комнате, пока она не заметила и не вызвала «скорую» и милицию. Получается, они в комнаты друг к другу не заходили.

«Вскрывать квартиру должников ЖЭС не имеет права»

Вскрыть квартиру пришлось из-за экстренной ситуации. Накануне соседка снизу увидела, что с потолка начала капать вода. Над ней жила та самая Татьяна. Женщина связалась с ремонтниками. Чтобы попасть в квартиру, пришлось задействовать спасателей.

Они нашли иссохшее тело Татьяны. Соседка рассказывает, что когда спасатели зашли в квартиру, они увидели горящую конфорку. Прибывшие сотрудники «Мингаза» поставили на кран заглушку, чтобы перекрыть доступ газа к плите, и опломбировали его. Течь в ванной устранили сантехники.

Интересует вопрос: почему ЖЭС не реагировал, если задолженности тянутся не первый год?

- А почему вы решили, что ЖЭС никак не реагировал? - прокомментировали нам в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства. - Мы можем воздействовать на должников разными способами: пеня, запрет на выезд из страны, выселение… Все процедуры сопровождаются уведомлениями, в том числе обращениями в милицию и судебными разбирательствами. Но проникнуть в квартиру без разрешения владельца не имеем права.

- Говорят, что за долги женщине отключили электричество. Почему шла подача газа и воды?

- Чтобы дать ответ, нужно проводить подробное разбирательство. Пока подробной информации по этому делу нет.

В ЖЭСе, который обслуживает дом, от комментариев отказываются.

На условиях анонимности ситуацию прокомментировали в другом ЖЭСе.

- У нас огромное количество должников, с которыми, по сути, ничего не можем сделать. Если не отвечают на уведомления, звоним. Не дозваниваемся - ищем место работы. В данном случае женщина не работала, была одинокой, без родных… Проникнуть в чужую квартиру из-за долгов нельзя. Отреагировали только потому, что вода потекла. История ужасная, но за человечность и душевность нам не платят. Мы отвечаем не за людей, а за стены, услуги, порядок. Будем надеяться, что после этой истории усовершенствуют систему взыскания долгов.

Есть версия, что газ в квартире мог гореть несколько лет.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

- Долг за коммунальные услуги повиснет в воздухе?

- Если выяснится, что у покойной остались наследники, долг за коммуналку перейдет к ним вместе с квартирой. Если квартиру заберет государство, оно погасит задолженность.

Второй вопрос: действительно ли в квартире два года горел газ?

- Достоверных данных о том, что в квартире был включен газ, сейчас нет, - прокомментировал «Комсомолке» главный инженер УП «Мингаз» Андрей Вирочкин. - Идет следствие, давать экспертные заключения мы сможем только после того, как будет обнародована достоверная информация.

- Теоретически возможно, чтобы газ в квартире непрерывно горел несколько лет?

- Мы живем в XXI веке, современная техника позволяет обеспечить бесперебойную подачу газа. Да, несколько лет газ в квартире мог гореть. Если рассуждать теоретически, ситуация с включенным газом и пламенем гораздо безопаснее, чем просто включенный природный газ. Если бы газ не горел, ситуация могла бы быть более трагичной и привести к взрыву.

«Труп женщины превратился в мумию - уникальный для Беларуси случай»

Как и за какое время труп женщины мог превратиться в мумию, нам рассказал независимый медэксперт Михаил Резинов.

- Мумификация (полное высыхание тканей трупа) в наших климатических условиях - явление крайне редкое, - рассказал нам специалист. - Для того чтобы труп мумифицировался, нужен набор условий. Прежде всего - достаточная циркуляция сухого воздуха и повышенная температура. Сочетание этих условий задерживает процесс гниения и ускоряет испарение влаги из тканей. Если газ действительно горел, так и вышло. В первые дни после смерти в трупе при повышенной окружающей температуре интенсивно развиваются гнилостные процессы, но вследствие потери большого количества жидкости труп становится суше и жизнедеятельность гнилостных бактерий нарушается. Гниение замедляется или вовсе прекращается, и труп при достаточно высокой температуре и сухом воздухе быстро высыхает. Предполагаю, что женщина была истощена. Тучный человек вряд ли бы мумифицировался.

- Если труп превратился в мумию, установить причину смерти будет возможно?

- Даже состояние мумии позволяет судебномедэкспертизе установить наличие повреждений, обнаружить в трупе яд, отождествление личности покойного и др.