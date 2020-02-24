2020-02-24T18:02:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Типичный белорусский мужчина доволен жизнью на 7 баллов из 10

В первый раз он женится в 28 лет, во второй - в 41 год
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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Белорусские мужчины, оптимистыБелорусские мужчины, оптимистыФото: Павел МАРТИНЧИК
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И все-таки мы, белорусские мужчины, оптимисты. Как бы ни жаловались на жизнь, а 86% - в возрасте от 15 до 49 лет - счастливы. А насколько? У каждого ведь своя шкала. И тут Белстат дает ответ: удовлетворенность жизнью белорусы оценивают на 7 баллов из 10. Эти данные статистики взяли из выборочного обследования домашних хозяйств в 2019 году.

Большинство из этих счастливых семибалльников, как мы полагаем, женаты. Ведь женатые живут дольше. Правда, понимание, как продлить себе жизнь, приходит только к 28 годам. А точнее, в среднем возрасте вступления в брак - 28,3.

Мы не знаем, продлевает ли жизнь повторный брак, но есть у кого спросить хотя бы мнение. Люди это опытные. Средний возраст - 41,5.

Если сравнить с данными двухлетней давности, то тенденция очевидна - стареют (или мудреют) женихи. Тогда в первый брак вступали в 27,9 года.

Если женщины говорят, что хорошего мужика найти трудно, значит, так и есть. Но с трудностями наши невесты справляться умеют. В 2019-м в брак вступили 62,7 тысячи мужчин, из них впервые - 43,4 тысячи.

Повысился и возраст работающих мужчин. Два года назад - 40,2, а сейчас - 41 год.

Статистика Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СтатистикаФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тунеядцев немного, ведь 82,1% работают. Сферы применения сил те же, что и раньше: строители, водители, айтишники, сельхозрабочие…

Но заметьте: счастливы - 86%, а работают - 82%. Выходит, 4% счастливы, что не работают.

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