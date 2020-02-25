«В супермаркетах будто апокалипсис начался - народ сгребает все»: белорусы в Италии рассказывают о ситуации с коронавирусом

Мир шокировала новость о том, что в Италии более 100 человек заражены коронавирусом. Причем опасный вирус был обнаружен у жителей пяти итальянских регионов, в том числе в Ломбардии, к которой относится Милан, и в регионе Венето, где находится популярный у туристов город Венеция.

Полторы недели назад корреспондент «Комсомолки» была на севере Италии. Тогда из мер предосторожности была проверка в аэропорту. К каждому прилетевшему пассажиру - будь то взрослый или ребенок - люди в специальной защите подносили ко лбу загадочный прибор. Судя по всему, измеряли температуру. В самой же Венеции все было спокойно.

На открытии Венецианского карнавала все беззаботно гуляли по городу в карнавальных костюмах и масках. Сейчас там носят медицинские маски. А Венецианский карнавал завершен раньше срока. Некоторые города на севере Италии и вовсе закрылись на карантин.

Мы поговорили с белорусами, которые сейчас находятся в Италии, и узнала, есть ли паника среди людей и как местные переживают эпидемию.

- Моя работа связана с туризмом, и я часто бываю в Италии. Сейчас я отдыхаю в городе Беллуно - это в ста километрах от Венеции (регион Венето, где есть зараженные коронавирусом. - Ред.), - рассказывает минчанин Денис. - Недели две-три я хотел поездить по северу Италии, но от этой идеи уже отказался.

- Как обстановка в вашем городе?

- В этих горных регионах все спокойно, здесь особо никто не волнуется. В нашем городе людей в химзащите и масках я не видел. Полицейские тоже без масок. Но в городе закрылись музеи, кинотеатры, театры, отменили уличные мероприятия, людям рекомендуют находиться дома. А еще заметил, что в супермаркетах, которые открыли китайцы, резко стало меньше посетителей.

- Переживаете из-за сложившейся ситуации?

- У меня паники нет. Но разумные меры предосторожности я предпринимаю: стараюсь не ходить в места массового скопления людей. Например, не пошел на местный карнавал.

Процедура проверки в аэропорту.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

По словам Дениса, власти просят не паниковать. Но, судя по итальянским новостям, не у всех это получается.

- В одном городе люди скупили все продукты в магазине, на улице образовалась очередь, чтобы зайти в магазин. Прилавки пусты. Итальянцы шутят: можно определить, какие хорошие продукты в магазине, а какие нет. Хорошие скупают, а плохие оставляют на полке.

Из новостей Денис знает, что два венецианца заразились коронавирусом, при этом они не выезжали из Венеции.

Он также говорит, что найти нулевого пациента так и не удалось.

Вылет домой у Дениса нескоро. И в его планах съездить на юг страны.

- Там спокойно. Сейчас же в регионе Венето, где я нахожусь, до 1 марта все закрыто.

«С понедельника я работаю из дома»

- У нас на всю следующую неделю закрыли университеты в регионе Ломбардия. В маленьких городках, где проявился впервые вирус, карантин, - говорит гомельчанка Ольга, которая сейчас живет в Милане. - Народ, конечно, боится, но не сидит взаперти. В Милане вот только Неделя моды прошла. Все работало, я на театральный спектакль ходила. Но ситуация меняется быстро. 24 февраля уже появились признаки паники. Закрыли кино и театры, в супермаркетах такое ощущение, что апокалипсис начался: полки пустые, народ сгребает всё. Некоторые ходят, прикрываясь шарфами. Людей в масках немного, но их должны надевать те, кто простужен. Китайцев шарахаются некоторые, а в китайских ресторанах заметно меньше народу. По телевизору нам круглосуточно рассказывают, сколько заразившихся, что все закрывают... Народ сходить с ума начинает. Хотя говорят, что на самом деле это не страшнее, чем серьезная простуда. Приводили такие данные: от гриппа умерли 24 человека, от короновируса - два 78-летних и один онкобольной за 60 лет. То есть если человек не имеет каких-то серьезных заболеваний, то вероятность умереть очень мала. На самом деле в Италии больше случаев, чем в других европейских странах, потому, что больше контролируют. Например, во Франции сделали 400 анализов на коронавирус, а в Италии - 3000. Кто ищет, тот найдет. И почти все большие фирмы, в том числе и моя, решили по возможности работать из дома. С понедельника я тоже работаю из дома.