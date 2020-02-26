2020-02-26T14:19:38+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минобразования говорят, что 45% школ в стране - белорусскоязычные. Родители удивлены!

Попасть в школу, где по-белорусски будут не только учить, но и общаться с ребенком, очень непросто
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Учебники по белорусскому языку школьники назвали одними из самых интересныхУчебники по белорусскому языку школьники назвали одними из самых интересныхФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В этом учебном году 9-классники обучаются по новым программам и учебникам. И у школьников решили поинтересоваться, как им книги и по каким интереснее всего учиться.

- Явных аутсайдеров нет в этом перечне, но рейтинговую таблицу возглавляют пять пособий: «Обществоведение», «Биология», «Алгебра», «Русский язык» и «Беларуская мова», - сказала замдиректора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская во время заседания круглого стола в пресс-центре БелТА.

По словам Романовской, из плюсов школьники отмечали интересно раскрытую тему и хорошее оформление.

- Последнее нам особенно приятно, потому что обложка - это тоже дидактический материал и тот инструмент, который учитель должен использовать в образовательном процессе, - сказала замдиректора. - Вместе с тем есть респонденты, которые считают, что в учебниках слишком много заданий, кому-то кажется наоборот - слишком мало. Есть, конечно, конструктивные замечания, которые мы обязательно учтем при переиздании учебных пособий.

С 1 сентября 2020 года по новым учебникам будут учиться 10-классники, через год и 11-й класс. Сейчас книги совершенствуют.

- Все учебные пособия для 10-го класса (кроме пособий по допризывной и медподготовке) разработаны с электронными приложениями, - добавила замдиректора. - Мы надеемся, что новые учебные пособия не разочаруют.

Кстати, стало больше школьников, которые хотят изучать историю Беларуси и географию на белорусском языке.

- У нас более 16 тыс. учащихся изучают географию Беларуси и историю Беларуси на родном языке. По сравнению с прошлым годом количество таких учащихся увеличивается. При этом для них, несмотря на то, что это учреждения с русским языком обучения, под заказ в полном объеме поставляются учебники на белорусском языке, - сказала начальник Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Светлана Уклейко.

Еще одна тенденция, о которой говорит Светлана, - последние годы все больше родителей просят открыть классы с белорусским языком обучения.

- У нас более трех тысяч школ, из них более 45% - белорусскоязычные, то есть обучение в них осуществляется на родном языке, - сказала Светлана Уклейко. А в последние годы стало больше запросов от родителей, чтобы в русскоязычных школах открыли белорусскоязычные классы.

Родители в комментариях очень удивились такой статистике. Говорят, что даже если школа формально и считается белорусскоязычной, все равно обучение часто проходит на русском языке. А тем более - общение на переменах.

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