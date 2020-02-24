«Я бы хотела встретиться с президентом». Представитель Фонда Брижит Бардо снова приехала в Беларусь

В июне прошлого года мы рассказывали о том, что Минск посетила помощница актрисы и известной зоозащитницы Брижит Бардо - ее тезка, Брижит Олуа, которая руководит ее Фондом. Тогда француженка обсудила с властями проблему убийства безнадзорных животных. Встреча была насыщенной, мадам предлагала конкретные варианты, своим опытом делились зоозащитники Литвы и Украины. Однако бюрократическая машина оказалась сильнее - ни одного обязательства от властей получить Брижит Олуа не удалось, поэтому уезжала она с сожалением. Но обещала вернуться.

И вот в феврале 2020 года Брижит снова приехала в Минск, чтобы понять, что изменилось в ситуации с отстрелом животных со времени ее последнего визита. Оказалось, практически ничего.

- После сегодняшней встречи с властями у меня смешанные чувства. Я чувствую сопротивление даже насчет того, чтобы оставить в покое бездомных котов. Я просто не понимаю, что происходит, - рассказала «Комсомолке» Брижит Олуа. - Я трачу энергию на этот проект, фонд тратит средства, но практически никакого результата мы не видим. Я даже спросила у министерства ЖКХ, стоит ли фонду и дальше инвестировать в Беларусь. На что мне ответили, что принятие решения (о запрете на отстрел бездомных животных и замене его на стерилизацию. - Авт.) зависит от огромного количества других госорганов. И больше ничего конкретного. В свой следующий визит я бы хотела встретиться с президентом, чтобы задать ему несколько вопросов: в курсе ли он того, что происходит, и почему, если он ответил мадам Бардо письмом, все предложенные нами логичные изменения блокируются? Я бы хотела получить от него ответы. Может быть, это произойдет в апреле.

Француженка задается вопросом: чем белорусам мешают, к примеру, бродячие коты и зачем их отстреливают? Она привела много примеров, как во всем мире бездомных котов и собак стерилизуют, помечают специальным чипом на ухо и отпускают. Денег на это не нужно баснословно много, но в итоге популяция бездомных животных сокращается. В Беларуси же животных продолжают отстреливать. Брижит считает, что дело не в суммах на стерилизацию, а в отсутствии желания.

- Я понимаю, что применять новую стратегию непросто, но отлавливать и убивать животных - это тоже большая работа. Вопрос в желании властей меняться. Пока же мы работаем над этим желанием. 600 тысяч евро на отлов - это много, куда идут эти деньги? Специалисты «Фауны города» в начале нашей встречи были очень напряжены, но потом, наконец, расслабились и приняли мою идею об обустройстве клеток, как в приюте. Они сказали, что основное препятствие в том, что у них нет права, предоставленного законом. Как только примут постановление о том, что убивать животных запрещено, а нужно их стерилизовать, они будут это делать.

Но Брижит уточняет: чем проводить стерилизацию лишь бы как, лучшее животных вообще не трогать.

- Во время прошлого визита мы хотели стерилизовать двух собак и найти им хозяев. В итоге после стерилизации в «Фауне города» одна собака умерла, а вторая три дня была на грани жизни и смерти. Конечно, в этом случае никаких стерилизаций лучше вообще не проводить. Поэтому мы хотим обучать ветеринаров стерилизации.

Напомним, в Беларуси закон и постановление о защите животных много лет пылятся на столе чиновников. Проблема в том, что эти проекты не нравятся зоозащитникам. Основная претензия - в документах никак не хотят убрать пункт про убийства животных. Кроме того, проекты документов предусматривает намордники для всех собак, даже чихуа-хуа, в них прописан запрет на посещение кафе и ресторанов с собаками, а вот ответственность за неконтролируемое разведение породистых животных по-прежнему не указана.