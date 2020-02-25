Родители девочки со СМА из Минска: «На лечение дочки нужно более 2 миллионов долларов»

Сергей и Виктория Пшенко - родители четырехмесячной Миланы. Ей 26, а ему 35. Пару лет назад молодые люди познакомились в интернете. Так случайное знакомство переросло в серьезные чувства.

- На момент нашего знакомства я жила в украинском городе Мариуполь, преподавала русский язык и литературу в университете. Но влюбилась и переехала жить к Сергею в Минск. Все произошло быстро: полгода мы пожили вместе, а потом расписались. Вскоре узнали, что ждем нашу Милану, - рассказывает Виктория. - Врачи говорили, что наша дочка родилась абсолютно здоровой. Все было хорошо, и нас выписали на пятые сутки.

«Информация о том, что такие дети живут мало, доводила меня до истерики»

Первое время родители не догадывались, что у малышки есть проблемы со здоровьем. Милана выглядела крепкой девочкой. Когда же малышка чуть подросла, мама заметила: дочка не делает попыток поднять голову.

- Врач меня успокоила, сказала, что нужно подождать, и назначила препарат. Но лечение не дало результатов. В два с половиной месяца дочка ослабла, ее ножки стали меньше двигаться. Мы забили тревогу и обратились в РНПЦ «Мать и дитя». Там специалисты и заподозрили, что у ребенка генетическое заболевание, нас госпитализировали, - вспоминает Виктория. - По глазам врача я поняла: все плохо. Стала читать о заболевании, которое предполагали у дочки, - мой мир рухнул. Информация о том, что такие дети живут мало, доводила меня до истерики. Меня утешали соседки по палате. Говорили, что врачи иногда ошибаются. Но я чувствовала: это не ошибка.

Милане диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА) I типа. Это тяжелое заболевание, при котором постепенно слабеют мышцы всего тела.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После Нового года родители Миланы получили результаты генетического анализа. И то, чего так опасались супруги, подтвердилось. Милане диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА) I типа. Это тяжелое заболевание, при котором постепенно слабеют мышцы всего тела. С развитием болезни слабость доходит и до мышц, отвечающих за глотание и дыхание.

«Стоимость одного укола - более 121 тысячи долларов»

Столкнувшись с болезнью, родители Миланы узнали, что за границей люди со СМА получают препарат «Спинраза», который приостанавливает прогрессирование болезни. В Беларуси он недоступен. Поэтому родители Миланы спешили начать благотворительный сбор и найти иностранную клинику, которая бы приняла их на лечение.

Стоимость одного укола «Спинразы» - более 121 тысячи долларов. Милана уже получила первую инъекцию.Фото: из личного архива

- Еще в начале февраля ножки у дочки были почти неподвижны. Голову она не держала. Во сне дышала часто и тяжело. Сейчас ей стало гораздо хуже, - рассказывает отец Миланы Сергей.

Сейчас Милана с мамой находится в московской клинике. И в этот вторник, 25 февраля, малышка получила первую инъекцию из 6 - 7 необходимых в первый год лечения. На данный момент (23 февраля. - Ред.) благодаря неравнодушным людям собрано 287 тысяч 90 долларов. Стоимость одного укола - более 121 тысячи долларов. Сейчас ведется сбор на третий и четвертый уколы.

Следующий шаг семьи - это сбор денег на препарат генной терапии «Золгенсма». Дело в том, что «Спинраза» применяется пожизненно, а "Золгенсма" однократно. Правда, сумма на одну такую инъекцию очень большая.

- Американская клиника, которая готова нас принять и ввести Милане этот препарат, выставила нам счет - 2 миллиона 400 тысяч долларов, - говорит Сергей.

Первое время родители не догадывались, что у малышки есть проблемы со здоровьем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Своими переживаниями мама Милаши делится в соцсети.

- Глядя в глаза Миланы, я испытываю невыразимую боль. Слезы не дают ни спать, ни есть. Я готова встать на колени перед каждым, у кого есть доброе сердце, кто не сможет пройти мимо, - пишет в Инстаграме Виктория. - Просто вдумайтесь на секунду, на мгновение, что испытывает мама ребенка с таким страшным диагнозом. Это убивает...

РЕКВИЗИТЫ:

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Евро: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY36AKBB31342000000800070000 в отделении 510/402, бессрочный.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Пшенко Сергей Геннадьевич на лекарственные препараты (Spinraza/Zolgensma).

Можно пополнить баланс номера МТС: (+375 33) 913-33-23.

Можно также перечислить деньги на банковские карточки. Карта Беларусбанка: 5470 8740 4548 0082. Срок действия: до 01/23. Держатель: SIARHEI PSHANKO.

Карта Белагропромбанка: 5323 0800 8161 2468. Срок действия: до 12/22. Держатель: SIARHEI PSHANKO

Электронные счета:

PayPal: milanahelp@gmail.com

Qiwi-кошелек: +375255393922

Webmoney:

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Яндекс-кошелек: 4100110438676373

Контакты:

Сергей, отец Миланы: +7 915 181-38-26 (российский номер); (+375 25) 539-39-22 (вайбер).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Родители детей со СМА собирают подписи

В Беларуси родители детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) борются за то, чтобы сохранить жизнь и здоровье своим чадам. С этой тяжелой генетической болезнью сражаются и совершеннолетние больные. Эти семьи запустили петицию. Они требуют обеспечить всех пациентов со СМА дорогостоящей лекарственной терапией, которая не вылечит, но остановит прогресс заболевания. Подробнее читайте ЗДЕСЬ