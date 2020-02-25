2020-02-25T23:21:27+03:00
Общество
КП Беларусь

«Был спокойным, никогда не видели его пьяным». 21-летний парень убил годовалого ребенка, потому что тот плакал

Сестра обвиняемого не верит, что брат мог поднять руку на малыша
Алеся ДОБЫШ
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Дело скоро поступит в судДело скоро поступит в судФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Тело ребенка нашли в сентябре прошлого года в пустом доме одной из деревень Мядельского района. Эксперты определили, что мальчик умер от травм.

Тогда по подозрению в убийстве задержали 21-летнего Эдуарда, отчима мальчика – в съемной квартире в поселке Нарочь они жили втроем: Эдуард, Диана и ее сын от первого брака. Незадолго до этих событий у пары родилась дочь. Пока Диана была в роддоме, Эдуард с ее старшим сыном был дома один. По версии парня, которую он озвучил следователям, мальчика он избил, потому что тот плакал. Когда Диана вернулась из роддома и не застала сына дома, парень поначалу объяснял, что мальчик у знакомых. А позже рассказал правду.

В СК обнародовали видео следственного эксперимента, где Эдуард на манекене показывает, как бил ребенка.

- Сколько ударов всего вы ему нанесли? - уточняет следователь.

- Два. Этой частью руки (тыльной) ударил, он головой ударился о стену. Второй удар был в эту часть (около виска) произведен, он ударился о пол.

На странице Эдуарда в соцсети много фотографий новорожденной дочери, сделанных во время выписки Дианы из роддома. «Еще одно счастье мое» - так парень подписал эти фотографии.

Мы связались с родной сестрой обвиняемого, Оксаной. Она категорически не верит в то, что Эдуард мог поднять руку на ребенка.

- Для меня он самый лучший брат на свет! В то, что случилось, я не верю - он никогда такого не сделал бы. К детям он относится очень хорошо, души в них не чаял. Для моих детей он всегда был любимым дядей Эдиком.

Эдуард около года работал в Занарочанском СПК. Его бывшие коллеги говорят, что у них до сих пор мурашки по коже от этой истории.

- Он всегда был очень спокойным. Поэтому эта новость для нас – как гром среди ясного неба. Эдуард пришел к нам по перераспределению из Ильянского аграрного колледжа. Сначала его назначили зоотехником, но у него эта работа не получалась: это сложно, нужно действительно быть специалистом. Мы уже по-всякому пробовали его научить, но ничего не вышло. Он, бывало, сядет в кабинете и 8 часов один просидит, - рассказывают в СПК.

С коллегами Эдуард не общался – все они намного старше его. Но на работе знали, что парень живет с девушкой, в середине сентября у них родилась дочь.

- У него и старший ребенок есть от первой гражданской жены. Но алименты он не платил – видимо, как-то полюбовно решили этот вопрос. Мы ему предоставили дом - обычный, деревенский, без удобств. Но они с Дианой решили снять квартиру в Нарочи – это примерно в 20 км от нашего агрогородка.

Расследование этого дела завершено, его передали прокурору для направления в суд. За убийство ребенка предусмотрено от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

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