Короткевич хотел сыграть у Шукшина, а Тарковский помог «Альпийской балладе». Кинооператор о легендарных фильмах и людях

Анатолий Заболоцкий 9 лет работал на «Беларусьфильме». Сейчас ему 84 года, но и спустя полвека он заглядывает из Москвы в Минск. В феврале приезжал на Минскую международную книжную выставку-ярмарку презентовать книгу «Шукшин в кадре и за кадром», выступил на «Беларусьфильме», повидал старых знакомых. «Комсомолка» смогла пообщаться с Анатолием Дмитриевичем лично, а еще послушать его рассказы на презентации книги.

Кроме того Анатолий Заболоцкий говорит, что хочет собрать архив снятых им в Беларуси картин.

- Задумался об этом, когда с экрана телевизора в Москве услышал знакомую мелодию. Ее полвека написал еще совсем молодой композитор Игорь Лученок к фильму «На старых сенажацях», в котором мне довелось стоять за камерой. Годы прошли, о фильме забыл даже я сам, а мелодия живет…

Анатолий Заболоцкий - участник и свидетель многих событий поистине золотого века для белорусского кино.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Заболоцкий снял культовые для нескольких поколений ленты Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». Но прежде были белорусские картины: «Альпийская баллада», «Житие и вознесение Юрася Братчика», «Через кладбище», документальные фильмы... В Минске он оказался в октябре 1960-го после учебы на оператора во ВГИКе. Правда, собирался на «Ленфильм», где был на практике, но его место занял однокурсник, чей родственник был замминистра Легпрома CCCР. Так Анатолия отправили по запросу в Минск. А уже через неделю он снимал свою первую кинохронику на пыльном элеваторе. Правда, часть материала ушла в корзину: флаг БССР развивался в кадре эффектно, но не слева направо, как положено, а справа налево.

ДЛЯ СЪЕМОК НА ВТОРОЙ ЭТАЖ КРАСНОГО КОСТЕЛА ЗАГНАЛИ ЛОШАДЬ

Первой работой Заболоцкого для большого экрана стал фильм «На ростанях» аксакала белорусского кино Владимира Корш-Саблина. Анатолий Дмитриевич был вторым оператором. Он вспоминает, что студия располагалась тогда в Красном костеле на площади Ленина. И как раз во время съемок «На ростанях» на второй этаж, служивший съемочным павильоном, завели лошадь, которую потом еле спустили по ступенькам назад.

- Еще у нас была слишком красная пленка, и я предложил дымить в кадре, чтобы скрыть это. Но первый оператор Андрей Булинский предупредил: «Корш-Саблин такого не выносит, но... попробуй!» И я попробовал – прямо перед съемкой очередной сцены под носом у режиссера. Вижу, что глаза у Корш-Саблина округлились, но он промолчал. А посмотрев на картинку с экрана разрешил дымить на всю декорацию.

Не все фильмы, снятые Анатолием Дмитриевичем, выходили к зрителю.

- В журнале «Юность» прочел рассказ Вадима Трунина «Последний хлеб», мне он показался кинематографичным. Занес директору студии, а тот за находку выписал мне премию - 1000 рублей. Трунина вызвали сделать из рассказа сценарий, начали снимать, в одной из главных ролей - Георгий Жженов. Действие там происходит с вечера до утра, так что съемки вели в режим - у нас были час заката и час рассвета. Но приспособились снимать на инфрапленку. Кстати, меня за такую съемку хвалили – в том числе и мой мастер Леонид Косматов. «Только смолоду можно взяться за такой сценарий!» - говорил он. Все бы ничего, но как раз в это время в СССР подорожал хлеб, и Корш-Саблин как худрук студии закрыл работу - материал даже в Москву не возили. Готовая картина легла на полку, а группе не дали постановочных...

Тогда Анатолий Дмитриевич попал на знаменитую впоследствии картину «Через кладбище» Виктора Турова. До этого снимал с режиссером короткометражную новеллу «Звезда на пряжке» по Янке Брылю с тем же Георгием Жженовым.

- В «Через кладбище» Витя решил снимать свою жену. Она была красивой женщиной, но без актерского дара. Съемки капитально заваливались, а Витя не хотел никого слушать: «Ромм снимает свою жену, Пырьев, Александров, Герасимов, а почему я не могу? Я ее знаю, что-то из нее вытащу». В итоге заменили жену Турова только при помощи чиновников. Вдобавок Витя, очень талантливый человек, все воспринимал эмоционально, нередко выпив во время съемок вина. А как раз во время работы в Беларуси я понял: в кино ничего нельзя делать в таком состоянии. На площадке тебе кажется хорошо то, что ты никогда не примешь на трезвую голову. Лучше результат праздновать, отпечатанные копии... Хотя я уверен, что у Вити был потенциал стать режиссером мирового уровня. Но та же должность худрука студии - груз, который обворовывает художника...

Тем не менее в 1995 году фильм «Через кладбище» включен ЮНЕСКО в сотню лучших фильмов века о Второй мировой войне.

Кстати, адаптацию для кино первой совместной работы Заболоцкого с Туровым (той самой новеллы «Звезда на пряжке» по Янке Брылю) делал Геннадий Шпаликов – сценарист «Я шагаю по Москве» и «Мне двадцать лет». И Анатолий Дмитриевич тепло вспоминает не только киноработу, но и то, что оставалось за кадром.

- В ресторанах Минска, например, в «Зорьке», который потом стал «Потсдамом», в наше время к ужину не давали больше, чем рюмку водки. Я помню, как однажды во время таких посиделок Гена прочел мне свои стихи, которые заканчивались словами:

Голова моя пуста,

Как пустынные места.

Я куда-то улетаю,

Словно дерево с листа.

Это было настолько о нем, что я ему сказал: «Ну, ты, Генка, - великий стихоплет. Все у тебя неправильно, но как точно». Гена отвечает: «Да, давай за это выпьем». Мы заказываем, а официантка ни в какую – мол, ее уволят! Но мы так эмоционально общались, Гена читал такие стихи, что она нам тайком принесла бутылку – только попросила спрятать...

Василь Быков создал для «Альпийской баллады» сцену, где советский человек разочаровывается в социализме, но ее не рискнули снять. Фото: Евгений КОКТЫШ

«ДОВЕДЕМ МЫ БЫКОВА ДО СТЫДА ВЕЛИКОГО»

«Альпийскую балладу» съемочная группа называла «Альпийской баландой по-тебердински» - они работали на натуре в Тебердине - в Карачаево-Черкессии.

- Я на этой картине бросил курить. С нами работали альпинисты из Ленинграда - чемпионы Союза. И, бывало, подойдут они к обрыву, станут на руки, ноги туда свесят, а меня трясет. Как и режиссера Борю Степанова. А как снимать, когда боишься? Только бросив курить, смог работать на обрыве, да и камеру таскать стало легче. Кстати, те же альпинисты для съемки спускали лавину - им заплатили за это 1000 рублей. Я выбрал, казалось, лучшую точку, но в итоге меня завалило снегом... А когда снимали собак, которые гоняются за героями, они рванули прямо на меня. Не укутали б меня с камерой в пять одеял, кусанули бы! А так пес схватился зубами и повис на одеяле.

«Альпийская баллада», уверен Анатолий Заболоцкий, удалась благодаря игре Станислава Любшина, а самой сложной сценой для съемки называет спуск лавины. Фото: Кадр из фильма

Анатолий Дмитриевич самым лучшим фильмом по быковским повестям считает «Третью ракету» Ричарда Викторова. Об «Альпийской балладе» отзывается сдержанно. И с улыбкой вспоминает, как на больших окнах студийного кабинета съемочная группа повесила огромный лозунг: «Доведем мы Быкова до стыда великого»:

- Писателю юмор понравился. А если серьезно, то в «Альпийской балладе» по части психологической упущено многое из написанного Быковым. Фильм случился только потому, что Славу Любшина Тарковский так и не пригласил играть Андрея Рублева - ему посоветовали Анатолия Солоницына. Так Слава достался нам. И его темперамент, уверен, спас картину. Однако у Любшина, артиста от Бога, гармонии с Любой Румянцевой в кадре не получилось...

Заболоцкий говорит, что интимную сцену в «Альпийской балладе» цензура пропустила. Зато прописанную у Быкова сцену, когда главный герой Иван, у которого в роду были репрессированные, засомневался в социализме, даже не пытались снять.

- Режиссер Боря Степанов, член партии, побоялся. А это вытянуло бы фильм и сейчас прозвучало бы правдиво. Признаться, я даже писал письмо Быкову - предлагал заменить режиссера. Он ответил, мол, кто его послушает? Назначили же в Москве снимать «Сотникова» Ларису Шепитько...

Тем не менее, с показами «Альпийской баллады» Заболоцкий с Любшиным частенько ездили по всему СССР. В день бывало по пять встреч со зрителями и по столько же банкетов. Анатолий Дмитриевич признается, что садился не во главе стола и мог избежать тостов, которыми начальство забрасывало того же Любшина.

Самой сложной сценой для съемки «Альпийской баллады» Заболоцкий называет спуск лавины. Фото: Личный архив

- Кстати, за «Альпийскую балладу» завкафедры операторского искусства ВГИКа, знаменитый мастер Анатолий Головня пробил мне вторую категорию. А уезжая из Беларуси, я уже имел высшую категорию. Хотя первые 4 года в Минске у меня был статус ассистента третьей категории. Тогда московские товарищи посоветовали: если ты самостоятельно снимаешь, то ты уже автоматически оператор третьей категории – с зарплатой на 300 рублей выше. В отделе кадров студии только попеняли, мол, чего же раньше не сказали: «Мы экономим фонд зарплаты».

«КОРОТКЕВИЧ НАЗЫВАЛ МЕНЯ ТОЛЯТИНА, МУХОЕД, ЧЕРТ ЛОЗАТЫЙ»

Одно из главных воспоминаний о Беларуси для Анатолия Дмитриевича - знакомство с Владимиром Короткевичем: в первые же дни Заболоцкого в Минске они случайно столкнулись в коридорах «Беларусьфильма».

- Мы много путешествовали, а порой - бражничали. Иногда - от отчаяния, иногда - от радости. За чаркой заметил, что у Володи один глаз - зеленый, а другой - серый: словно два разных человека - с одной стороны – один, с другой – иной. Короткевич даже говорил: «Я и звезд вижу больше, чем ты». Сколько в тех застольях погибло шуток! Как-то Володя сказал мне: «Ты - римлянин!» Я, было, голову поднял, воспрянул. А Короткевич добавил: «Эпохи упадка». Еще запомнилось, что в застольях он в любом состоянии спешил домой: «Мама беспокоится».

Анатолий Заболоцкий презентовал в Минске книгу о Шукшине, где есть страницы и о Короткевиче, Турове, Быкове.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Анатолий Заболоцкий вспоминает, как однажды, уже начав работать с Шукшиным, приехал в Минск - и сразу к Короткевичу, в квартиру на улице Карла Маркса.

- Он там сидит мрачный: «Ну, смотри, Толятина, что делают. У меня за изданный в Испании роман «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» заплатили 12 инвалютных рублей (условная валюта, в которой СССР проводил расчеты с зарубежьем. - Ред.), за «Каласы пад сярпом тваім» в Чехословакии - 7. Лучше бы совсем ничего не платили! Зачем они издеваются?»

Короткевич, вспоминает Анатолий Дмитриевич, никогда не льстил начальству.

- Как-то сидели мы недалеко друг от друга на съезде писателей во Дворце профсоюзов. В президиуме (мы его называли парфеноном) - Машеров, Мазуров, Киселев. Выступали Василь Быков, Владимир Колесник. А еще обсуждали, что не все поэты могут издаться, и поэтому не «взлетают». Вышел Володя. «Кажуць, Антон Бялевіч (белорусский поэт. - Ред.) не ўзляцеў. А куды ляцець?» - Володя поднял свои длинные руки, а костюм у него был мал - и рукава застряли на локтях. Зал взорвался хохотом - даже Машеров не постеснялся. Правда, Володя начал задавать неудобные вопросы, за что на следующий день попал на ковер в ЦК. А еще Короткевич не трогал накрахмаленные салфетки в ресторанах: «Не начальство же их стирает, а старухи за копейки», - вспоминает слова писателя Заболоцкий.

Анатолий Дмитриевич благодаря Короткевичу увидел дальние уголки Беларуси. Заболоцкий работал над документальным фильмом «Сведкі вечнасці» о тысячелетних деревьях по сценарию писателя.

У Короткевича уже был опыт съемок в эпизодах "Жития и вознесения Юрася Братчика", потому он и хотел сыграть в ленте Шукшина. Фото: Архив Валерины Кустовой

- Мы дважды ездили в командировки на студийном «козле». Например, к дубу Мицкевича под Новогрудком и к тополю Наполеона в Лельчицах: помню, я на него забрался, а спустился еле-еле. Ночевали в Рогачеве - у Володиного дядьки, учителя истории... Короткевич был патриотом своей земли и языка. И меня умолял: «Ну вывучы ты беларускую мову, Таляціна!» А еще Володя часто повторял, что себя надо сокращать: «Я многа маляваў, а чытача і яго ўвагу трэба шкадаваць. Добрыя кнігі заўжды тонкія».

Не секрет, что у Короткевича туго шла работа с кино. Ему все время подсовывали доработчиков к его сценариям. Особенно досталось экранной версии по роману «Хрыстос прызямліўся ў Гародні».

- А потом, прочитав этот сценарий, Василий Шукшин ругал всех, - говорит Заболоцкий, - что фильм «заморочили» - сняли, да так и не выпустили («Житие и вознесение Юрася Братчика» показали только в конце 1980-х. - Ред.).

Кстати, у Короткевича и Шукшина была небольшая переписка. Они даже хотели встретиться, но этого так и не случилось. А в архиве Заболоцкого сохранилось последнее письмо от Короткевича, датированное 24 апреля 1974 года. Анатолий Дмитриевич опубликовал его в своей книге «Шукшин в кадре и за кадром», на презентацию которой и приехал в Минск. Там Короткевич пишет товарищу, которого называет (а он любил необычные прозвища) Толятина, Мухоед, а когда критикует - черт лозатый:

У Короткевича и Шукшина была взаимная творческая симпатия. Фото: Архив

«Смотрел недавно «Калину красную». Ну и молодцы, ну и сукины же вы сыны с Василием Макаровичем! Несмотря на то, что я человек совсем другого типа, я, может быть, как никто другой понимаю, что вот именно это и есть то, что нужно: простота - и ой какая непростота, и любовь, и злоба, и, что главнее всего, это здорово ткнет людей на очень важное, и многих, наверное, заставит оглянуться. И покраснеть от стыда, что самое главное - в дерьме и позорном пренебрежении. Трудно вам небось досталось. Видать, кусками летело, это кое-где заметно. Но и того, что осталось, хватит за глаза. Василий обмолвился там фразой, которая для меня прозвучала, как имеющая второе, более глубокое дно. «Мужиков в России много». Когда это произнесено, то звучит не только как хамское презрение подонка, но и как большая надежда. Действительно, пока мужиков в России (да и не только в России, а в Беларуси и везде) много - не все еще потеряно и все совсем еще не так плохо. Таких, как он (хотя с ним, наверное, и трудно работать), таких, как ты, дорогой друг».

А еще Короткевич пишет, что когда начнутся съемки по книге Шукшина «Я пришел дать вам волю» о Степане Разине, то «если я не сдохну и если никто не будет против», приехал бы сняться даже в бессловесной роли или даже спеть в кадре. Он ведь появлялся в таких эпизодах, например, в «Житие и вознесении Юрася Братчика».

Анатолий Заболоцкий презентовал в Минске книгу о Шукшине, где есть страницы и о Короткевиче, Турове, Быкове.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

ШУКШИН СОВЕТОВАЛ, ЗАБИРАЯ ИЗ МИНСКА: «НЕ ЖЕНИСЬ!»

Уехал из Минска Анатолий Дмитриевич по приглашению Шукшина, которого знал еще по ВГИКу - тот учился годом старше. После вуза Заболоцкий встретился с Шукшиным, когда он приехал на пробы в Минск. «Ну, земеля, как ты тут прижился?» - спросил его Шукшин. Если по общежитию он запомнился показным простаком, то теперь стал молчаливым, не пил, рассказывал о публикациях и том, что вынужден сниматься как актер, чтобы кормить семью. Но мечтал он о режиссерской работе и писательстве.

Анатолий Заболоцкий и Василий Шукшин сняли вместе «Калину красную» и «Печки-лавочки», а мечтали сделать фильм о Степане Разине. Фото: Личный архив

Позже, посмотрев тот самый легший на полку «Последний хлеб», Василий Макарович предложил Заболоцкому вместе поработать над «Степаном Разиным» - так и не осуществленном фильме по роману «Я пришел дать вам волю».

- Шукшин сразу предупредил, что фильм планируется большой, операторов двое, постановочных - мало. Еще предупредил: «Но не женись! Если женишься, мы Москву не победим. Я женился - все. Настрогал двух - теперь снимаюсь даже там, где не хочу».

Шукшин и Заболоцкий сняли вместе «Печки-лавочки». Фото: Кадр из фильма

С этим фильмом после долгих переговоров так ничего и не вышло. Киноначальники и цензоры среди прочего говорили, мол, как ни крути, а Разин - разбойник.

- А когда Шукшин запускал на студии Горького «Печки-лавочки», меня не пускали из Беларуси. Макарыч даже на сутки приехал в Минск, чтобы встретиться с секретарем по идеологии ЦК КПБ Александром Кузьминым. Есть у меня и черновик письма Василия Корш-Саблину, на которое тот не отреагировал. Только когда Кузьмин позвонил на студию, вопрос решился. Да и на московской студии меня не особо ждали - там хватало операторов. Но Шукшин держал слово: вместе мы сняли и «Печки-лавочки», и «Калину красную»...

Шукшин и Заболоцкий сняли вместе «Калину красную». Фото: Кадр из фильма

Сегодня Заболоцкий благодарен Беларуси:

- Теперь понимаю: поехал бы в Ленинград, меня там схарчили бы. А тут формировался операторский цех, давали самостоятельную работу на короткометражках, а потом и на полном метре, я привез прогрессивную атмосферу ВГИКа... Кстати, у меня есть и белорусские корни - мой дед по отцовской линии из-под Борисова. В Сибирь, откуда я родом, он переселился в годы столыпинской реформы. И даже спустя годы дома жило белорусское слово «мусіць»...

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