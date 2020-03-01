Вся правда о сыре: как выбрать сыр и проверить его качество, как правильно хранить, и почему сыр должен быть в рационе белорусов каждый день

На эти и другие вопросы о сыре, его пользе и культуре его потребления мы ответим в новой полезной рубрике «Сырная история». Наши эксперты - сырные бренды «Брест-Литовск» и «Сыры из Александрии»

В первом выпуске - интересные факты о сыре, которые не только разбудят ваш аппетит, но и помогут по-новому взглянуть на этот продукт.

7 фактов о сыре, которые должен знать каждый

1. Сыр - это полезно

В мире существует несколько тысяч сортов сыра. Каждый из них полезен по-своему, но есть несколько свойств, которые присущи всем сырам. Так, в сыре содержится большое количество белка - больше, чем в мясе или рыбе. Также это отличный источник кальция, достаточно съесть 100 граммов сыра, чтобы получить практически суточную норму этого макроэлемента, ведь даже ребенок знает: чтобы кости были крепкими, им нужен кальций. Всего 200 граммов сыра покрывают суточную потребность организма в жирах, белках и минералах.

Сыр быстро восполняет запас энергии, поэтому его рекомендуют есть людям, занимающимся физическим трудом, спортсменам, беременным женщинам и детям. А еще сыр способен улучшить работу пищеварительной системы - он стимулирует аппетит и способствует выделению желудочного сока.

2. Сыр поднимает настроение

Что мы делаем, если вдруг упало настроение? Кто-то бежит за новым платьем, а кто-то тянется за шоколадкой. И это неудивительно, ведь сладости поднимают настроение. За хорошее настроение в нашем организме отвечает серотонин, который вырабатывается из триптофана - аминокислоты, являющейся естественным антидепрессантом, которым изобилуют сыры. Так что даже небольшой ароматный кусочек сыра с успехом заменит вам шоколадку, вернет хорошее настроение и принесет удовольствие.

3. Если в сыре нет дыр…

В процессе созревания в сыре происходит молочнокислое брожение, в результате чего выделяется углекислый газ. И именно он образует в сыре маленькие (а иногда и большие - как, например, в маасдаме) дырки. Такие дырки на языке сыроделов называются глазками. Поэтому сыр - не из дыр, а с глазками. Их размер зависит от используемой закваски.

Бывает, что в сыре нет глазков, как, например, в «Выдержанном» бренда «Брест-Литовск» и в твердых сырах бренда «Сыры из Александрии». Почему? Дело в том, что микрофлора заквасочных культур для этих сыров подбиралась сыроделами таким образом, чтобы процесс созревания проходил без дополнительного газообразования, а микробиологические и биохимические процессы были направлены на формирование богатого вкуса и аромата сыра, придания пикантности и неповторимого послевкусия.

4. Новый вид сыра может быть хорошо забытым старым

Разработка нового сорта - сложный и продолжительный технологический процесс. Да и в целом сыр - один из самых трудоемких по производству молочных продуктов. Но иногда новый вид сыра - это хорошо забытое старое, доработанное современными технологами. Известный белорусский сырный бренд «Брест-Литовск» именно так и появился - компания «Савушкин продукт» возродила в промышленных масштабах секреты голландских мастеров сыроделия, которые попали на территорию нынешней Беларуси четыре века назад вместе с голландцами-реформаторами.

Сегодня «Брест-Литовск» объединяет три линейки сыров.

«Фирменная» линейка состоит из собственных уникальных разработок маркетологов, технологов и сыроделов компании «Савушкин продукт» - это сыры «Выдержанный», «Пинский», «Легкий», «Классический» и «Сливочный».

«Виды сыра» - наиболее известные и востребованные сыры Европы - «Маасдам», «Гауда» и «Тильзитер».

«Классика» - самые популярные классические сорта сыров на все случаи жизни - «Российский», «Голландский» и «Финский».

5. Вкус сыра раскрывается за час

Вкусовой букет сыра лучше всего раскрывается при комнатной температуре. Охлаждение притупляет вкус и делает сыр ломким. Чтобы полностью насладиться истинным вкусом сыра, лучше всего примерно за час до подачи на стол вынуть его из холодильника - тогда он обретает свою истинную консистенцию и запах.

6. Не все сыры можно нагревать

Часто бывает, что, выбирая сыр для горячего блюда, мы даже не подозреваем, что не все сыры одинаково хорошо ведут себя при нагревании, а есть сорта, которые вообще нельзя нагревать.

Сыроделы компании «Савушкин продукт» рекомендуют использовать в рецептах горячих блюд такие виды сыров, как «Российский», «Голландский» и «Гауда».

Для холодных бутербродов лучше других подойдут «Легкий», «Классический», «Сливочный» и «Тильзитер».

Для сырной тарелки идеальными будут сыры «Выдержанный», «Пинский» и «Маасдам».

С пастой хорошо сочетается сыр «Выдержанный» бренда «Брест-Литовск» и «Сыры из Александрии».

7. Лучше выбирать сыр в индивидуальной упаковке

Удобнее всего в плане хранения сыры в премиум-упаковках, которые можно открывать и закрывать много раз. Но такие упаковки используются лишь для нарезанного сыра. При покупке бруска сыра лучше выбирать продукт в индивидуальной упаковке, который был расфасован на заводе. Производитель укажет в таком случае и название продукта, и дату изготовления, и его состав. Покупая сыр на развес, стоит обратить внимание на срез головы сыра. Он должен быть сухим. А если вы купили сыр, расфасованный в магазине в пленку, то дома его стоит достать из пленки и завернуть в пергаментную бумагу, а потом уже положить в контейнер или пакет. Пергамент пропускает воздух и в то же время защищает от потери влаги. Это позволит лучше сохранить качество и вкус сыра.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Как определить качество сыра

Тест совсем простой. Согните ломтик сыра под прямым углом. Хороший качественный сыр не должен треснуть на месте сгиба. Но сыр для данного эксперимента должен иметь комнатную температуру. Сыр прямо из холодильника тестировать так нельзя.