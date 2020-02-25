«Процесс шел четыре часа»: первые фото и видео из Казахстана, где прах Змитрока Бядули готовят к возвращению в Беларусь

«Комсомолка» уже писала, что зимой 2020-го должны провести эксгумацию захоронения Змитрока Бядули в Казахстане – городе Уральске, - чтобы перевезти его прах в Беларусь и перезахоронить на родине. Идея давно витала в воздухе, еще с советских времен. Сын Бядули Ефим Плавник (настоящее имя писателя – Самуил Плавник – Ред.) говорил нам, что теперь – шестая или седьмая попытка этот процесс осуществить. Прежние оставались на уровне разговоров. Напомним, Змитрок Бядуля умер в эвакуации 3 ноября 1941-го близ казахстанского Уральска, где его и похоронили.

Змитрок Бядуля - классик белорусской литературы ХХ века. Фото: Фейсбук Музея истории белорусской литературы

Бядуля вместе с другими классиками ХХ века: Купалой, Коласом и Бровкой. Фото: Личный архив

Павел Мацукевич и Александр Сапега во время эксгумации праха Бядули. Фото: Архив Александра Сапеги

Теперь все действия по доверенности от Ефима Плавника проводит глава благотворительного фонда Марии Магдалены Радзивилл, член Консультативного совета белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Александр Сапега.

Это он три года назад на родину вернул в нашу страну из Швейцарии прах княгини Магдалены Радзивилл (теперь он покоится в минском костеле Святого Роха). Также Сапега смог установить памятник Тадеушу Костюшко в Швейцарии. Параллельно с проектом перезахоронения останков Бядули он занимается установкой мемориальной доски Василю Быкову в Минске и памятника Яну Борщевскому в украинском Житомире, где тот окончил свой век.

Ефим Плавник поделился с "Комсомолкой" своей семейной историей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эксгумация Бядули прошла 24 февраля. Перед ней Александр Сапега получил все необходимые разрешения от акимата Уральска, а судмедэкперты осматривали захоронение. Во время процесса эксгумации присутствовали Александр Сапега, Временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич, настоятель местной православной церкви - в ней провели панихиду по Бядуле.

- Усё адбылося. Працэс доўжыўся прыкладна 4 гадзіны з улікам афармлення ўсіх дакументаў і апламбіраваннем, -рассказал "Комсомолке" Александр Сапега. - таксама падчас паездкі мы знайшлі дакументы, рукапісы - усё, што сям'я перадавала ў савецкі час ва Уральск, у музейную экспазіцыю. Для нас у мясцовым архіве зробяць сканы гэтых папер і здымкаў. Таксама нам адшукалі ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга, якім быў узнагароджаны ў свой час Бядуля. Яго перадавалі ў Казахстан родныя пісьменніка. Мы ж мелі магчымасць патрымаць узнагароду ў руках. Галоўнае, што цяпер мы ведаем дакладна, што ён захаваўся, у нас ёсць кантакты для далейшай працы адносна гэтага артэфакта.

Завтра белорусы вылетают с прахом классика на родину. Впереди - перезахоронение Бядули в Минске. Его сын говорил "Комсомолке", что его устроит любое минское кладбище.

Подробности процесса эксгумации обещают сообщить на пресс-конференции 27 февраля. Там же покажут съемки с места эксгумации, а также, по возможности, видеокадры. Кстати, место проведения встречи (Музей истории белорусской литературы) - не случайно: его филиал "Беларуская хатка" - тот самый дом, где до революции жил Бядуля.

Змитрок Бядуля умер по дороге в эвакуацию, и его похоронили в ближайшем городе Уральске (Казахстан). Фото: Архив Александра САПЕГИ

Павел Мацукевич и Александр Сапега у могилы классика. Фото: Фейсбук Александра Сапеги

Тем временем мы посмотрели первые фото, которые выставлены в Фейсбуке Музея истории белорусской литературы и Александра Сапеги, а также предоставленные им редакции.

Александр Сапега во время эксгумации праха Бядули. Фото: Архив Александра Сапеги

Так проходила эксгумация могилы. Фото: Фейсбук Музея истории белорусской литературы

Александр Сапега и Павел Мацукевич (второй и третий справа) на кладбище в Уральске во время проведения работ. Фото: Фейсбук музея истории белорусской литературы

Первое видео с места эксгумации писателя сняли на уральском телеканале TDK-42.Видео: Телеканал ТДК-42

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