«30 лет назад 15 абортов для женщины были нормой»: беременность прерывают все реже, но у белорусов и ВОЗ - разные цифры

По оценкам Института Гуттмахера в США, ежегодно в мире наступает 99 млн незапланированных беременностей, а это 44% всех зачатий. И далеко не каждая женщина может прервать беременность, даже если хочет. По данным ООН за 2019 год, каждый год в мире проводят 25 миллионов абортов в небезопасных условиях, около 7 миллионов женщин во время таких манипуляций получают травмы или становятся бесплодными, а около 22 тысяч женщин умирают. По традиции запрещают аборты в неразвитых бедных странах, а также странах с радикальным исламизмом (контрацепцию там тоже отрицают). Во многих странах аборты - уголовное преступление, даже если беременность угрожает здоровью женщины, а некоторых женщин приговаривают к тюремным срокам за выкидыш.

- Когда женщинам отказывают в доступе к безопасным и легальным абортам, подобные услуги начинают оказывать «в подполье» неквалифицированные люди, а это опасно для жизни и здоровья женщин, - заявили эксперты ООН.

ПЕРВОЙ АБОРТЫ РАЗРЕШИЛА РОССИЯ

Примечательно, что первой страной в мире, разрешившей аборты по желанию женщины, была Советская Россия в 1920 году, затем к ней присоединись остальные республики СССР. В 1936 году Сталин запретил аборты, но после его смерти запрет отменили.

А вот Европа и остальные страны начали легально разрешать аборты только после Второй мировой войны. Так, Великобритания разрешила аборты в 1967 году, Дания и США - в 1973-м, Швеция - в 1974-м, Франция - в 1975-м, Германия - в 1976-м. А вот в Португалии женщинам разрешили делать аборт по своему усмотрению только в 2007 году, в Испании - и вовсе в 2010-м.

Так же, как сухой закон, запрет абортов на общегосударственном уровне не приводит ни к чему хорошему, уверены исследователи. Как только в стране запрещают алкоголь, увеличивается количество опасного контрафакта; как только запрещают аборты в больницах - их начинают делать нелегально.

- В тех странах, где аборт является незаконным, можно подумать, что уровень абортов будет очень низким, но на самом деле все наоборот. Исследования показывают, что уровень абортов может быть намного выше в странах, где они запрещены. В результате этих незаконных абортов также повышается риск и осложнения, в том числе смерть матери, - отмечают специалисты ООН.

Многие страны разрешили делать аборт только в трех случаях: если беременность угрожает жизни или здоровью матери, если она наступила в результате изнасилования и если у плода есть пороки развития. Но есть и те, кто запрещает любые аборты: Ватикан, Никарагуа, Сальвадор, Мальта и Филиппины.

А ЧТО В БЕЛАРУСИ?

В Беларуси разрешены аборты как по медицинским показаниям, так и по желанию женщины. И по данным Белстата, их количество постоянно уменьшается. За последние 20 лет количество абортов в стране упало в пять раз! Так, в 2000 году на 100 родов приходилось 129 абортов, в 2010-м - 31, а в 2018-м - всего 25. И это притом что в 2013 году в статистику стали включать прерывание беременности не только с помощью операции, но и медикаментозные аборты.

Хотя и здесь встречаются противоречия в цифрах. Например, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Беларуси на пресс-конференции за 2017 привела другие данные – 9,2 на тысячу женщин фертильного возраста. Белстат говорит, что их было 11,3.

От чего вообще зависит количество абортов?

- На количество абортов влияет много факторов, - объясняет социолог Елена Артеменко. - Например, структура населения, особенно количество людей в активной репродуктивной стадии. Очень важна религия (а у нас нерелигиозная страна), экономическое благополучие и соцподдержка государства. Но основной фактор снижения количества абортов, который во многом улучшил нашу статистику, - это распространение цивилизованных методов контрацепции.

Сколько абортов проводится в мире, достоверно никому не известно. Эксперты отмечают, что отслеживать уровень абортов сложно, потому что многие страны не регистрируют количество абортов или делают это непрезентативными методами, а кое-где процветают нелегальные аборты. Поэтому любая официальная статистика по абортам, как правило, включает только регистрируемые случаи, а значит, занижена. Какие-либо цифры приводит лишь треть стран в мире.

Кроме теневых абортов, осложняют понимание картину абортов разные походы к расчетам. Например, ООН считает показатель абортов на каждую тысячу женщин в возрасте от 15 до 44 лет, а ВОЗ - на тысячу живорожденных в стране детей. Наш Белстат тоже ежегодно подсчитывает уровень абортов, но делает это двумя способами - на 1000 женщин от 15 до 49 лет и на 100 родов.

В итоге выходит, что, по данным ВОЗ, показатель абортов в Беларуси в 2012 году был 247 на 1000 живорожденных. При этом, по данным Белстата, за 2012 год аборт сделали 12 из 1000 женщин, или 25 на 100 родов. Какая статистика более показательная?

- Сравнивать с живыми рождениями показательнее, - считает Елена Артеменко. - Например, среди женщин фертильного возраста в один период могут преобладать женщины 20 - 30 лет, а в другой - 30 - 40 лет (как сейчас в Беларуси). Но рождений и абортов будет больше среди более молодых. Так что опираться лучше на национальную статистику - кроме нее, ВОЗ брать данные неоткуда, да и делают они это с большой задержкой. А ООН просто аккумулирует все данные, которые собирают профильные агентства, в т. ч. ВОЗ.

При этом Институт Гуттмахера, который считается одной из самых достоверных исследовательских организаций, относит Беларусь и Россию к группе стран с ненадежной статистикой, указывая на то, что официальная статистика стран значительно отличаются от оценочных показателей во всем мире.

На протяжении всей истории соотношение новорожденных мальчиков и девочек во всем мире было приблизительно 1:1. Фото: pixabay.com

ИЗ-ЗА ГЕНДЕРНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЗА ПОЛВЕКА НЕ РОДИЛОСЬ 23 МЛН ДЕВОЧЕК

В 2017 году в рамках исследования Generation and Gender Survey белорусам задали вопрос про предпочитаемый пол будущего ребенка. 29,9% мужчин и 20% женщин хотели мальчика, а 17% мужчин и 24,4% женщин - девочку. Большинству же было неважно, кто у них родится.

- Обычно люди предпочитают ребенка своего пола, - объясняет Елена Артеменко. - Считается, что так проще понять друг друга, а значит, детей того же пола проще воспитывать. Но в строгих патриархальных странах женское мнение полностью подчинено мужскому, поэтому женщина «выбирает» то же, что и ее муж. Основная причина перекоса в сторону мальчиков - в патриархальных взглядах. Мальчики ценятся больше, они придают семье более высокий статус, особенно если есть законодательные или финансовые ограничения на количество детей.

На протяжении всей истории соотношение новорожденных мальчиков и девочек во всем мире было приблизительно 1:1. Но в 1970-е в некоторых странах стал появляться явный перекос в сторону мальчиков, говорится в Proceedings of the National Academy of Sciences. Причина в том, что появилась возможность делать селективные по полу аборты. Большая часть пар в отдаленных регионах Китая, Африки и Индии делали аборт, узнав о девочке. Всему виной - сочетание бедности и патриархальных устоев, ведь бедным семьям было накладно содержать дочерей: при замужестве им нужно собирать приданное, а потом дочь уходит с ним в семью мужа.

В итоге за 47 лет по всему миру не родилось 23,1 миллиона девочек, а гендерный перекос в Китае достигнул 1,143:1,то есть на 1000 девочек приходилось 1143 мальчика. Остальные страны, где мальчиков рождалось намного больше, чем девочек - Азербайджан, Вьетнам, Армения, Албания, Черногория, Индия, Корея, Тунис, Грузия.

Впрочем, даже несмотря на такую разбежку в отдельных регионах, с возрастом соотношение полов неизбежно выравнивается, ведь женщины в среднем живут дольше мужчин.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Сейчас люди научились предохраняться»

- Аборт не проходит бесследно ни для одной женщины. Во-первых, любой аборт тяжело пережить психологически. Я не знаю ни одной женщины, которая бы не вспоминала о прерванных беременностях. Второй тип последствий возникает из-за того, что с наступлением беременности организм перестраивается, происходят изменения в органах и тканях, которые готовят его к последующим девяти месяцам. Если этот процесс резко прерывается, организм неизбежно получает стресс, - объясняет гинеколог-эндокринолог Оксана Ледощук. - Третий тип последствий - это осложнения от самой процедуры. Медикаментозный аборт проводится до 42-го дня от первого дня последней менструации, затем - удаление плодного яйца специальными инструментами. Если первый вид аборта может привести к гормональным нарушениям, то второй - к еще более серьезным осложнениям. Любая манипуляция внутри матки означает повреждение ее внутренней оболочки (эндометрия), ведь такая операция проводится врачом вслепую. В итоге возможны спайки и истончение эндометрии, перфорации матки, кровотечения, последующие воспаления, которые могут привести к бесплодию. Но если одной женщине повезет и все заживет, то вторая может навсегда остаться бесплодной. Это индивидуальная реакция организма, здесь никогда не угадаешь. Я знаю женщину, которая сделала 12 абортов и после них спокойно родила, а второй хватило одного вакуумного аборта, чтобы навсегда остаться бесплодной. Когда 30 лет назад я начинала работать, аборты были едва ли не основным методом контрацепции. Мы в день могли делать по 12 абортов, большинство - на поздних сроках. Для того времени 15 абортов для женщины были нормой, сейчас такого количества абортов нет - наконец-то люди научились предохраняться.