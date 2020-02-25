Глава федерации хоккея: «Расходная часть бюджета на ЧМ-2021 по хоккею около 10 миллионов долларов»

24 февраля объявили, кто стал талисманом/маскотом чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Минске и Риге.

Талисманы чемпионатов мира 2014 (в Минске) и 2006 (риге) годов: Зубр Волат и бобёр Рикс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее организаторы объявили народное голосование. В Латвии выбрали Ежа, которого разрабатывал местный дизайнер Янис Бурмейстерс, в Беларуси - Хруща Майса (авторы Дмитрий Галиновский и Павел Марченков, рекламно-маркетинговое агентство AIDA Pioneer).

Павел Марченков и Дмитрий Галиновский, авторы концепции Хруща Майса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Янис Бурмейстерс, автор изначальной концепции талисмана ЧМ-2021 Ежа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второе место в интернет-голосовании занял Енот Гуляка (авторы концепции Анна Новик, Никита Устинович и Анастасия Максимович, креативное агентство DAB).

Но официального талисмана выбирало звездное жури, в которое входили Дарья Домрачева, Михаил Грабовский, музыкант группы «Би-2» Шура, олимпийская чемпионка Анна Гуськова, главы федераций хоккея Беларуси и Латвии Геннадий Савилов и Айгарс Калвитис, а также многие другие.

В итоге выбрали Ежика Спайки.

Хотя по итогам суммирования баллов конкурсной комиссии первое место занял Енот Гуляка (3,75 балла из 5), второе - Еж (3,68). То есть разница совсем небольшая. В пользу Ежа сыграл тот факт, что он популярный персонаж в мифологии Беларуси и Латвии. В итоге первоначальную версию Ежа доработали, добавив динамики, энергичности, взяв на ориентир графическое исполнение образа Енота Гуляки.

Енот Гуляка и Еж. В итоге две концепции объединили в одну.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«МАСКОТА ЕЩЕ БУДУТ ДОРАБАТЫВАТЬ МНОГО РАЗ»

Никита Устинович, директор агентства DAB, разработавшего официальный талисман чемпионата (или доработавшего идею), рассказал о Еже Спайки и его концепции:

- Когда мы спроектировали на хоккейную площадку ежа, то получился просто идеальный образ, который характеризует две наши сборные и две наши страны. На хоккейной площадке наши сборные трудолюбивы, как еж, и могут дать отпор любому сопернику. Надеюсь, что в 2021-м году кто-то из них выиграет чемпионат мира.

Никита Устинович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ежа специально сделали подкаченным, как супергероя:

- Это была не концепция. Дело в том, что эта визуализация маскота еще будет дорабатываться много раз. В том числе персонаж будет переведен в 3D, будет адаптирован для видеороликов и различных носителей. По сути это так называемый «beauty shot» - визуализация, которая анонсирует ежа как персонажа. Естественно, здесь он поставлен не совсем в правильной позе. Это только маленькая часть работы, которую проделала наша команда, ребята из федерации хоккея. В течение 15 месяцев над талисманом будет вестись полноценная работа.

Геннадий Савилов рассчитывает, что к 2021 году сборная Беларуси по хоккею в игровом плане станет колючей, как иголки ежа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ЕЖИК В ТУМАНЕ – ЭТО НАШ ХОККЕЙ? ХОРОШО, ЕСЛИ НЕ СКУНС»

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов сказал, что ему ближе Ежик в тумане, но аудитории надо давать кого-то под стать «Человеку-Пауку»:

- Понимаете, когда мы говорим о талисмане, мы говорим о многих аспектах: о маркетинге, об основной аудитории, которая будет раскупать игрушки или которая будет пользоваться им визуально и тактильно. Если говорить о личном, мне как человеку ближе «Ежик в тумане». Может, не все понимают, о чем я говорю. Это старый советский мультфильм. Но если говорить о нынешнем поколении болельщиков, многие из которых родились уже в этом тысячелетии, они воспитаны на «Человеке-пауке», на комиксах. И мы должны были удовлетворить формат англоязычной аудитории, европейской, пятидесятипроцентной латышской составляющей.

Мы отмечаем неуступчивость Ежа. Его имя – Spiky, что значит «острие» («колючий», «остроконечный» - KP.BY). Эта неуступчивость и колючесть характерна для команд. В большей степени для Латвии, а для нас, к сожалению, в последнее время. Но думаю, что к 2021 году мы тоже будем неуступчивыми и колючими по отношению ко всем соперникам.

- «Ежик в тумане» – это наш хоккей сейчас?

- Хорошо, если ежик, а не скунс. А если ежик и в тумане, то туман рассеивается. Я не знаю тумана, который держится 15 месяцев. Вот мы и посмотрим, что из себя представляет этот ежик, который выйдет из тумана. И надеюсь, что мы ждем ежа. Не ежика, а ежа.

«ХВАТИТ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД СТРАНОЙ В СПОРТИВНОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ»

Также Геннадий Савилов рассказал, как продвигается организация чемпионата. Сначала сказал, что латвийскую часть форма могут перенести в Минск, но после уточняющего вопроса добавил, что пока предпосылок к этому нет.

- Вы знаете, у коллеги (главы федерации хоккея Латвии – KP.BY) свои проблемы. На самом деле, они специфические, если рассматривать две наши страны. Конечно, мы тоже говорим о том, что очень стараемся монетизировать хоккей. Но в отличие от наших латвийских коллег, у нас очень большая поддержка государства. Им нужно все делать с нуля, любую мелочь покупать по коммерческим ценам. Все, что не идет в подготовку и проведение чемпионата, стоит очень дорого, все финансируется за счет спонсоров. У нас такой проблемы нет, но неровен час, она будет. Не в следующем году, не через год, но она будет.

Мы движемся к тому, чтобы зарабатывать деньги, в том числе на спорт. И, наверное, стараемся сделать это максимально эффективно, но у латвийской стороны в этом гораздо больше проблем, потому что если мы что-то не сделаем, нас поменяют (имеется в виду руководство федерации – KP.BY), но чемпионат пройдет на высшем уровне. Если они не сделают, у них чемпионата не будет. Они загнаны в угол. Если они не найдут спонсоров, их чемпионат приедет к нам. Также мы будем проводить чемпионат Европы по биатлону, хотя погода у нас ненамного лучше, чем в Эстонии. Но наш государственный подход позволяет делать невозможное. И цель для менеджмента, который организовывает чемпионат мира с белорусской стороны – сделать его максимально эффективным и в плане спортивного (это больше к главному тренеру), и маркетингового результата. Потому что над страной хватит издеваться и в спортивном плане, и в экономическом. Спорт, особенно футбол и хоккей, чье второе имя коммерция, если брать по отношению к другим видам. Футбол и хоккей не могут так сидеть на шее у государства, как это было в последнее время. Тем более, что результата такого нет. Ждем и результата «ежика из тумана», и коммерческой эффективности, конечно.

Геннадий Савилов и Эдгарс Бунцис, руководитель Оргкомитета со стороны Латвии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЧЕМПИОНАТА – 10 МИЛЛИОНОВ ЕВРО»

- Вы упомянули возможный перенос латвийской части чемпионата в Минск. Это теоретически или возможно практически?

- Это возможно, если латвийская сторона не сможет его обеспечить. Но никаких предпосылок для этого нет. То есть, опять же, за нами стоит все государство в организации чемпионата мира, за ними стоит их коммерческая успешность и эффективность. То есть, государство их вряд ли подстрахует в том, что касается проведения чемпионата мира. И это задокументировано в нашем совместном договоре. Но ничто в данный момент не говорит о том, что в Латвии не будет чемпионата. Это подводка к вопросу о коммерческой составляющей. Для них она очень значима. Вопрос о коммерческой эффективности и привлечении спонсоров очень актуален для Латвии.

- Ваш латвийский коллега также озвучил цифры. Расходная часть бюджета чемпионата – 10 миллионов евро. А с белорусской стороны?

- Мы ориентируемся тоже примерно на такую же сумму. Наверное, чуть поменьше. Государство согласно Указа Президента в безвозмездное пользование предоставило арены примерно на месячный срок (на момент проведения и подготовки к чемпионату). Поэтому наша затратная часть из бизнес-плана чуть-чуть меньше ожидается. Все зависит от того, насколько мы будем готовы тратить ресурсы, чтобы обратно вкладывать во что-то, что принесет нам деньги во время проведения чемпионата. Потому что серьезные траты начнутся, наверное, с сентября, когда стартует продажа билетов, когда мы будем видеть, насколько экономически целесообразно что-то вкладывать, чтобы потом это вернуть.

- Какой доход планируется?

- Мы рассчитываем, что сработаем с прибылью.

- За счет чего?

- За счет продажи билетов. Конечно, это основной компонент. Мы имеем в виду российских болельщиков, российскую команду. Вероятность того, что сборная России вылетит из элиты в Швейцарии (там пройдет чемпионат мира 2020 года – KP.BY), равна вероятности того, что в Латвии не будет чемпионата мира.

Гендиректор ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков посетил презентацию талисмана ЧМ-2021.Фото: Святослав ЗОРКИЙ