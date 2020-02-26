Рассчитаться за покупки универсальной карточкой рассрочки «Черепаха» можно не только в Беларуси, но и за границей

Об этом и других интересных предложениях банка на прямой линии с читателями «Комсомолки» рассказали специалисты банка ВТБ (Беларусь) - заместитель Председателя Правления Ольга АТАПОВИЧ и начальник управления развития розничного бизнеса Лилия ПЕТКЕВИЧ.

Ольга Атапович и Лилия Петкевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Держатели карточек нашего банка могут не терять на разнице курсов»

- Добрый день! Я думаю взять кредит, но хочу разобраться, что выгоднее - карточка или кредит наличными?

- Все зависит от того, как вы планируете тратить кредитные деньги. Если вы планируете совершить одну большую крупную покупку, то нет разницы, наличные это будут или карточка. Если это будет ряд покупок на протяжении какого-то времени, тогда карточка будет лучшим вариантом, потому что по карточке проценты за пользование кредитом вы будете уплачивать только на ту сумму, которую вы потратили.

- И какой процент за пользование картой?

- На данный момент наиболее выгодное предложение у нас по универсальной карточке рассрочки «Черепаха». В чем ее преимущество? Если вы рассчитываетесь с использованием карточки в Беларуси в магазинах, которые являются нашими партнерами, тогда процентная ставка минимальная и составляет 0,0001% годовых. Если вам понадобится снять наличные денежные средства либо рассчитаться за покупку в магазине, который не является нашим партнером, тогда процентная ставка будет составлять 12,3% годовых.

Какие комиссии (платы) могут быть за использование карточки?

- Здравствуйте, меня зовут Никита. У меня такой вопрос: есть у вас специальные предложения по кредитам к праздникам?

- К праздникам вы можете рассмотреть оформление в нашем банке универсальной карточки рассрочки «Черепаха». С использованием «Черепахи» можно выбирать подарки и оплачивать покупки в разных торговых сетях. Если торговая сеть является партнером банка, вы оплачиваете покупку на условиях рассрочки, то есть практически без переплат. Если вдруг этот магазин или торговая точка на рынке не является партнером банка, вы тоже сможете оплатить покупку карточкой «Черепаха», но только по этой сумме покупки будут уже начисляться проценты за пользование кредитом. Процентная ставка - 12,3% годовых.

- А где можно посмотреть список ваших магазинов-партнеров?

- На сайте cherepaha.vtb.by указан список магазинов-партнеров - это более 5800 магазинов.

- Добрый день! Если я оформлю кредитную карточку в вашем банке, я смогу ею рассчитываться за покупки в Вильнюсе, в Белостоке?

- Да. Банк ВТБ выпускает универсальную кредитную карточку «Черепаха» международных платежных систем Visa или Masterсard, и ими можно рассчитываться за пределами Республики Беларусь. Иными словами, «Черепаха» работает, как и любая другая платежная карточка. Если расплачиваетесь карточкой за счет кредитных средств банка, на потраченную сумму начисляется 12,3% годовых. Но вы можете на эту карточку зачислить и свои деньги. В том случае, если вы потратите собственные средства на карточке, проценты за пользование кредитом начисляться не будут. При поездках за границу всегда приятно иметь «запасной кошелек».

- А там будут какие-то особые условия из-за того, что это расчеты за границей?

- Особенностей две. Одна из них касается снятия наличных денежных средств в банкоматах - в этом случае будет комиссия 3% (минимум 5 белорусских рублей). Если вы заинтересованы в том, чтобы снимать без комиссий, предлагаем оформить карточку Visa Infinite. Visa Infinite - привилегированная карточка и предполагает ежегодную плату за обслуживание, но по такой карточке можно снимать наличные по всему миру без комиссий.

Вторая особенность касается валютно-обменных операций, держатели карточек банка ВТБ не теряют на разнице курсов: в том случае, если валюта операции совпадает с валютой счета, сумма операции с использованием карточки будет соответствовать сумме, которая спишется с вашего счета. Допустим, у вас открыта в банке ВТБ карточка со счетом в евро, вы оплачиваете покупку за границей на сумму 100 евро - с карточки спишется ровно 100 евро. Не все банки предоставляют такую возможность, но мы это делаем.

- Понятно. А максимальная сумма кредита по карте «Черепаха» какая может быть?

- До 5 тысяч белорусских рублей.

- И я могу открыть карточку в любом отделении банка или только в головных офисах?

- Вы можете сделать это в любом отделении банка. Адреса всех отделений есть на нашем сайте www.vtb-bank.by. Кстати, заявку на получение карточки или кредита можно также оформить удаленно, обратившись в банк по телефонам +375 (17, 29, 33) 309-15-15 или оставив заявку на сайте банка www.vtb-bank.by.

- Здравствуйте! Подскажите, какой кредит у вас самый выгодный?

- В зависимости от того, как вы планируете тратить деньги. Это будет разовая покупка или есть необходимость периодически использовать кредитные средства?

- Разовая. Я хочу купить бытовую технику.

- Тогда рекомендуем вам оформить покупку в рассрочку, переплат практически не будет.

- Да, но там короткий срок выплат.

- Возможный срок рассрочки можно уточнить в магазине непосредственно при выборе товара. А вам нужен кредит на длительный срок?

- Да, хотя бы года на три.

- Тогда вариант - универсальная карточка рассрочки «Черепаха», которая работает и как карточка рассрочки, и как обычный кредит. Сумма кредита по карточке составляет до 5 тысяч рублей, срок действия карты - до 5 лет.

- А вот эта процентная ставка 12,3 будет постоянной?

- Да, в банке ВТБ все ставки по кредитам фиксированные. Внешние факторы на платеж никак влиять не будут. Преимущество в том, что ваша финансовая нагрузка находится под вашим полным контролем.

«Вы можете тратить кредитные средства на любые цели»

- Здравствуйте, меня зовут Елена. Я хочу поехать на весенних каникулах с ребенком в санаторий. Путевка будет стоить около 2 тысяч рублей. Какой кредит мне взять выгоднее на эти цели?

- У нас кредиты бесцелевые, вы можете тратить средства на любые цели. Однако я понимаю, что вам удобнее взять кредит на небольшой промежуток времени. У нас есть кредит сроком до года, он будет выплачиваться наличными. Если вам нужно 2 тысячи рублей, уровень дохода у вас должен быть порядка 450 рублей в месяц. Ежемесячный платеж будет около 180 рублей. Вы можете погасить кредит досрочно без каких-либо ограничений и проценты заплатите только за период фактического пользования кредитом.

- А долго кредит оформляется?

- Такой кредит вы можете оформить в любом отделении банка ВТБ. Для ускорения и упрощения процедуры я вам рекомендую обратиться в наш контакт-центр по телефонам +375 (17, 29, 33) 309-15-15, вас дополнительно проинформируют, рассчитают вашу платежеспособность и предварительно оформят заявку. В момент, когда вы уже обратитесь в отделение банка, вы предоставите только паспорт и справку о доходах за последние три месяца.

- Кредит мне выдадут на карточке или наличными?

- Это может быть и тот и другой вариант. Но если вам нужно сделать разовый платеж, то проще всего взять кредит наличными. Для погашения вам, скорее всего, понадобится карта, с которой вы будете переводить средства для погашения кредита, поскольку это удобнее, но это может быть и карта любого банка. Оплачивать кредит можно через интернет-банкинг, с использованием системы ЕРИП либо наличными в любом отделении банка ВТБ или РУП «Белпочта».

- Добрый день! Хочу узнать, можно ли у вас взять кредит на медицинские цели? Может, для этого есть какие-то специальные кредиты под меньший процент?

- Вам нужны наличные денежные средства или вы планируете посетить ряд медицинских центров и оплачивать несколько услуг?

- Я хочу сделать блефаропластику, цена больше 2 тысяч рублей. Думаю, что рассчитаться можно будет и картой.

- Какой у вас уровень дохода?

- У меня зарплата непостоянная - от 700 до 1000 рублей.

- Платежей по кредитам у вас нет?

- Нет, я никогда не сталкивалась с кредитами, первый раз возникла необходимость.

- Как вариант мы можем предложить вам кредит наличными на срок до года под процентную ставку 12,3% годовых. При вашем уровне дохода вы можете оформить до 3000 рублей. Если вы оформите кредит на 2000 рублей, то ежемесячный платеж будет порядка 180 рублей в месяц.

- А если я оформляю кредит на год, а закрываю его за полгода, сумма платежа изменится?

- Да, проценты вы платите только за фактическое время пользования кредитом. Вы можете погасить кредит в любое время. Вы можете позвонить в наш контакт-центр по телефонам +375 (17, 29, 33) 309-15-15, вас дополнительно проконсультируют и оформят предварительную заявку, чтобы в момент обращения в банк вы не тратили лишнего времени на оформление. Единственное, что для этого кредита вам необходима будет справка о доходах за последние три месяца и паспорт.

«Мы увеличили максимальный возраст кредитополучателя»

- Здравствуйте! Моя мама пенсионерка, 65 лет. Хочет взять кредит на покупку стиральной машины. Можно ли ей у вас получить кредит?

- Да, потребность в кредитах есть и у тех, кому за 60. Мы пересмотрели свою политику и увеличили максимальный возраст кредитополучателя. Сейчас у нас можно оформить кредит, если на момент окончания кредита клиенту будет не больше 69 лет. То есть ваша мама может оформить кредит или рассрочку на срок до четырех лет.

- Размер ее пенсии имеет значение?

- Платежеспособность, конечно, тоже учитывается. В соответствии с требованиями законодательства мы рассчитываем показатель долговой нагрузки. Этот показатель - отношение расходов клиента по оплате кредитов к его доходам. Если клиент укладывается в требуемый показатель, то мы можем дать кредит.

- Что ей надо предоставить из документов?

- Только паспорт. И она может оформить рассрочку или кредит прямо в магазине у работника банка ВТБ. Нашими партнерами являются такие крупные магазины бытовой техники, как «5 элемент» и «Электросила», также мы сотрудничаем с онлайн-магазином 21vek.

Контакты банка: +375 (17, 29, 33) 309-15-15

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