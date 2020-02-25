До 500 рублей: посмотрели, насколько упали зарплаты в регионах Беларуси и сколько потеряли бюджетники

Белстат опубликовал данные о размере средней заработной платы за январь текущего года. Отметим, что это первая статистика, в которой учтены зарплаты бюджетников, посчитанные по новым правилам. Напомним, в декабре 2019 года показатель средней заработной платы поставил настоящий рекорд: относительно ноября она выросла сразу на 107,6 рубля и составила 1238,7 рубля.

Так много, по крайней мере в рублевом выражении, белорусы не зарабатывали никогда ранее. Увы, но зарплатная статистика первого месяца 2020 года оказалась куда менее радостной: средний белорус за январь заработал 1118 рублей 10 копеек. Относительно декабря снижение составило ни много ни мало 120 рублей 6 копеек, в относительных величинах это почти 10%.

Зарплата снизилась во всех без исключения регионах страны. Больше всего - 163,4 рубля и 144,6 рубля - потеряли жители Брестской области и Минска. Есть и хорошие новости: если сравнить зарплату в январе 2020 года с зарплатой января 2019 года, то она выросла на 7,9% - год назад в своем расчетном листе средний белорус видел начисление в размере 981,6 рубля. По-прежнему самые большие фиксируемые статистиками зарплаты получают в Минске (1589,9 рубля) и Минской области (1109,4 рубля), но и здесь в январе снижение составило более 130 рублей.

В лидерах по росту зарплаты за год работники, занятые на производстве транспортных средств и оборудования. В процентном отношении их зарплата выросла сразу на 20,5%: год назад им было начислено 1408 рублей, в январе 2020 года - на 288 рублей больше.

В аутсайдерах - сфера воздушных грузовых перевозок: ее работники в январе 2019 года получали почти 1910 рублей, а в январе этого года - 1405 рублей. Выходит, за год их зарплата снизилась более чем на 500 рублей (минус 26,4%). Почти на 121 рубль меньше, чем год назад, стала средняя зарплата в сфере производства химических продуктов.

Кто в лидерах?

Айтишники в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий традиционно занимают первую строку. В январе 2020 года они не просто удержали пальму первенства, но и укрепили свои позиции в отличие от большинства занятых в экономике - их средний заработок увеличился на 289,1 рубля. В целом за год зарплаты в сфере информационных технологий продемонстрировали рост в 5,7%.

По итогам января в тройку лидеров по зарплатам входят также авиатранспорт (2969,7 рубля, в том числе пассажирский - 3183,4 рубля) и вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2623,4 рубля). Вместе с тем у страховщиков зафиксирован значимый провал в зарплате: в январе они получили на 388 рублей меньше, чем в декабре.

В январе в Беларуси снизились даже самые низкие зарплаты

По данным Белстата, минимальные зарплаты января зафиксированы у парикмахеров - в среднем они получают по 546,2 рубля. Второе место с конца занимают бюджетники - работники библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры - 645,5 рубля. Немного больше них, в среднем по 660,8 рубля, получают те, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг. Увы, но в январе еще больше упали и без того самые низкие зарплаты, снижение в некоторых случаях превышало 100 рублей.