«Не терплю, когда начальник идет и за собой тащит тех, с кем он где-то работал». Лукашенко - о кадрах в КГБ и МВД

25 февраля Александр Лукашенко назначил первых замов в КГБ и МВД.

Как сообщила belta.by, Сергей Теребов, который раньше занимал должность начальника управления КГБ по Гомельской области, назначен первым заместителем председателя КГБ.

Вместо него управление в Гомельской области возглавит Александр Мельников, прежде начальник управления собственной безопасности КГБ.

Геннадий Казакевич назначен первым заместителем главы МВД - начальником криминальной милиции. До этого он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД.

- Данные кандидаты проверены. Каких-то препятствующих назначению обстоятельств нет, товарищ президент, - доложил президенту государственный секретарь Совбеза Андрей Равков.

- Что написал Вакульчик (председатель КГБ Валерий Вакульчик. - Ред.), то и есть? - задал вопрос Александр Лукашенко.

- Нет, проверили разносторонне. Со всеми структурами, - заверил руководитель госсекретариата.

Тогда Александр Лукашенко обратился к председателю КГБ: "Валерий Павлович, вы уверены? Это ключевые фигуры в КГБ".

- В соответствии с вашими требованиями мы исходили из того, что должны быть решительные руководители, способные возглавить работу на своем участке и обеспечить выполнение задач, - ответил Вакульчик.

Такой же вопрос насчет первого заместителя президент адресовал министру внутренних дел Юрию Караеву: "Вы, Юрий, как считаете? Вы же, по-моему, там предлагали своих, из войск (внутренние войска МВД. - Ред.)".

- Нет, на эту должность я предлагал только Геннадия Аркадьевича. Предлагал из войск на Департамент охраны. Геннадий Казакевич служил на различных должностях. Ваше требование, чтобы был от земли человек, соблюдены. Это юридически наиболее грамотный офицер, кроме того, преподает в Академии МВД, - ответил министр.

Юрий Караев отметил и успехи в борьбе с распространением наркотиков. Именно этим занимался Геннадий Казакевич на предыдущем посту.

- Главное, что мы сделали, - сдвинули с мертвой точки борьбу с наркотиками. Достижения мы перечисляли, но еще многое предстоит сделать, - сказал он.

Александр Лукашенко пояснил, почему пригласил на эти кадровые назначения руководителей КГБ и МВД.

- Они (первые заместители. - Ред.) должны за вами идти. И самый лучший вариант, если первый заместитель или кто-то из заместителей возглавляет министерство. Вот что для меня очень важно. Чтобы вы понимали, что ваши первые заместители, если вдруг вас по должности передвинут на другое место, должны возглавить ведомство, - отметил президент.

Президент упомянул о предложениях по назначению в Департамент охраны МВД.

- Вы же знаете, что я не терплю, когда начальник идет и за собой тащит тех, с кем он где-то работал. Так не должно быть. Давайте людей назначать - профессионалов или со стороны. Чтобы не было круговой поруки. Я не подозреваю в чем-то. Но у меня сразу вопрос: неужели только во внутренних войсках есть кадры? Потому что министр пришел из внутренних войск, - заметил Александр Лукашенко. - Наверняка он хороший, толковый человек и профессионал. Но обязательно должна быть рокировка при назначении кадров. (...) Кадры должны обновляться, но ни в коем случае не тащить за собой шлейф тех людей, с которыми когда-то служил. В Госсекретариат направляйте, правительство, Администрацию, если они толковые. Рекомендуйте их, боритесь за них.