Что поменялось в Трудовом кодексе: С работником, не допускавшим нарушений, контракт могут продлить сразу на четыре года

Контракт - вид срочного трудового договора - может заключаться как при приеме на работу, так и с работающим сотрудником, у которого обычный трудовой договор. По-прежнему минимальный срок контракта - 1 год, а максимальный - 5 лет.

Продлевается контракт в пределах пятилетнего срока его действия по соглашению сторон на срок не менее 1 года. А вот дальше - новшество. Если работник не допускал нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, контракт с ним по соглашению сторон продлевается до истечения максимального срока его действия (статья 261-3 ТК).

Допустим, с вами заключен контракт на 1 год. За месяц до его окончания вы и ваш руководитель решили: работаем дальше! Если у вас не было нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, то должны предложить продление контракта на 4 года (то есть в сумме получается максимальный 5-летний срок). Вполне возможно, вы не уверены, что хотите здесь так долго работать. А запросто уволиться потом может и не получится: ведь чаще всего контракты расторгаются по соглашению сторон, а в таком увольнении наниматель имеет полное право отказать. Учитывая это, вы можете предложить продление контракта на меньший срок, например на 2 года или даже на несколько месяцев. Для этого можно написать заявление или указать свое желание прямо на уведомлении о продлении контракта, полученном от нанимателя.

Кстати, если у вас в течение последнего года был косяк, за который вы получили, скажем, выговор, то вас нельзя отнести к работникам, не допускающим нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины. Но через год дисциплинарное взыскание погашается автоматически. Кроме того, оно может быть снято и раньше на основании, например, приказа.

Закончился контракт - даже добросовестного работника можно уволить

Новые правила продления контракта действуют лишь в том случае, если и работник и наниматель намерены продолжить трудовые отношения. Как и было раньше, по окончании срока контракта (например, год) наниматель может вас уволить, не объясняя причины. Здесь не имеет значения, что у вас не было нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины. Если наниматель принял решение вас уволить в связи с истечением срока контракта, то по общему правилу работник не вправе требовать продления контракта. С другой стороны, и сам работник по своей инициативе запросто может уволиться в день окончания контракта.

Но остался ряд категорий работников, которых нельзя уволить в связи с окончанием контракта по инициативе нанимателя. Так, контракт с согласия работника продлить обязаны (ст. 261-5 ТК):

- с беременной женщиной - на период беременности либо иной срок по соглашению сторон;

- с работницей, находящейся в отпуске по беременности и родам, - не менее чем до окончания этого отпуска;

- с матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, - на срок не менее чем до окончания этого отпуска;

- с матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), вышедшей на работу из декрета, - на срок не менее чем до достижения ребенком возраста пяти лет;

- с предпенсионером (если работнику до пенсии остается не более двух лет), добросовестно работающим и не допускающим нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины - не менее чем до достижения общеустановленного пенсионного возраста. В 2020 году пенсионный возраст для женщин - 57 лет, для мужчин - 62 года, а предпенсионный - 55 и 60 лет соответственно.

По-прежнему каждая из сторон, заключивших контракт, не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия обязана письменно предупредить другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения.

Увольняешься в связи с нарушением нанимателем контракта - получи компенсацию

Когда истекает максимальный срок контракта - 5 лет, и стороны намерены продолжать трудовые отношения, или когда работник переводится на другую работу, в том числе на повышение, то заключается новый контракт. В этих случаях его минимальный срок - один год. А если у работника опять-таки не было нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, то не менее 3 лет. С письменного согласия работника может быть и меньший срок. Но когда заключается новый контракт, меньше одного года его срок быть не может, и не важно, что об этом просит сам работник (ч.4 ст. 261-3 ТК).

Если вы член профсоюза, то заключение нового контракта должно производиться с обязательным участием представителя профсоюза. И не имеет значения, что вы уже давно здесь работаете и в контракте вроде бы ничего не меняется. Обязанность представителя профсоюза - проверка положений контракта на соответствие нормам действующего законодательства.

Раньше минимальная компенсация при расторжении контракта по требованию работника в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта по вине нанимателя не выплачивалась пенсионерам. Теперь это ограничение снято. Сейчас всем, в том числе и работающим пенсионерам, при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта выплатят минимальную компенсацию в размере трех среднемесячных заработков (ч. 5 ст. 261-5).

Каждую страницу контракта - подписываем

В случае изменения законодательства о труде условия трудового договора должны быть приведены в соответствие с законодательством о труде (ч. 4 ст. 19 ТК). А с 28 января 2020 года вступили в силу не только изменения Трудового кодекса, но и действует новая примерная форма контракта.

С вами уже должны были заключить допсоглашение о внесении изменений в заключенный контракт, изложив его в новой редакции. Это - не заключение нового контракта, поэтому прежний его срок сохраняется.

Так как изменения в контракт вносятся не по прихоти нанимателя, а в связи с изменением законодательства, согласие работника здесь не требуется. Если вы отказались подписывать дополнительное соглашение, оно все равно будет действовать и без вашей подписи.

Теперь каждая страница контракта, впрочем, как и любого другого трудового договора, и его приложений должны быть пронумерованы и подписаны как работником, так и нанимателем. Получается, что если внизу листа стоит две подписи - значит гарантировано, что эти страницы контракта подлинные.

Не обязательно, чтобы каждую страницу подписывал именно руководитель. Вполне возможно, что директорская подпись будет лишь в конце контракта, а каждую страницу снизу подпишет, например, специалист отдела кадров (на основании соответствующего приказа).

Контракт по-прежнему должен предусматривать дополнительные меры стимулирования труда. Это дополнительный поощрительный отпуск до пяти календарных дней с сохранением среднего заработка и повышение тарифной ставки (тарифного оклада) не более чем на 50 процентов, если больший размер не предусмотрен законодательством, а для работников бюджетных организаций - надбавку в размере не более 50 процентов оклада.

В новой примерной форме предусмотрена выплата отпускных не позднее чем за два дня до начала отпуска, тогда как раньше контрактникам можно было выплачивать опускные и за один день. Исключено условие об обязательной полной материальной ответственности. Теперь работающий по контракту несет такую же материальную ответственность, что и работник, с которым заключен обычный трудовой договор.