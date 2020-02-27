«Седина не хуже окрашенных волос, а стрелки – чистых глаз»: что советует антистилист, дающий онлайн-консультации за 100 евро

Сегодня бывшую минчанку Наталью Качура знают не только во всем Израиле, где она живет уже больше 20 лет, но и за его пределами. Наталья - мама троих детей, по образованию флейтист, после переезда в Израиль работала в доме престарелых, потом ушла во флористику. Однажды ее близкая подруга сходила на консультацию к стилисту, и Наталья тоже зажглась этой идей. И вот уже более 10 лет она помогает женщинам раскрыть свой стиль, но при этом называет себя антистилистом.

- Расскажите, как становятся антистилистами? Где этому можно научиться?

- Я этому училась, наблюдая, как уродуются люди, применяя советы о том, как, по мнению стилистов, им нужно выглядеть. Становилась анти-, видя, как из всех поголовно лепят нечто единообразное, всегда с потугой на архетип Любовника-Правителя (Наталья в своей работе опирается на исследование о человеческих архетипах. Например, в гардеробе архетип Любовника-Правителя проявляется через классику или роскошь, с подчеркнутой сексуальностью. - Ред.), без связи с тем, кем человек уродился изначально. Окончательно ушла в антистилизм, обнаружив, что вся эта система строится на женском недовольстве собой: волосы кудрявые - распрямим, волосы прямые - завьем, маленькую грудь надуем ну или хоть поролоном подопрем, а большую утянем, всех перекрасим, понавыстрижем им модного без связи с характером и образом жизни, разрисуем, поставим на каблуки и нацепим шарфик попестрей. Все модные шоу построены на этом. Я это высмеиваю повсеместно, заранее расставаясь с теми, кто мог бы ко мне прийти, но не придет, ужаснувшись моим взглядам и лексиконом. Но ко мне и не надо всем.

«Седина ничуть не хуже окрашенных волос»

- При этом ваши услуги очень востребованы, вы ездите по стране с курсами, а ваши предложения #пирожок - онлайн-консультация за 100 евро на основе присланных клиенткой фото - расходятся моментально. За счет чего вы смогли завоевать аудиторию?

- За счет честности. Ни шекеля не потратила на рекламу, не вру про скидки, нигде себя не предлагаю, скорее, наоборот - предлагаю крепко подумать сперва. На #пирожок можно записаться только в закрытой группе в Фейсбуке. В Инстаграме рабочее больше не показываю, а когда показывала, то за малейший намек на критику банила с большим позором для критика. Никто на свете не смеет судачить о доверившихся мне людях, и об этом везде публикую предупреждения. Спросите, а зачем тогда показывать? Чтобы назревшие на перемены тоже посмели сделать то, что сами хотят. «Ты делаешь все, чтобы не продать», сказала обо мне одна тренер по продажам. Это правда. Если кто-то может обойтись без меня, сделаю все, чтоб мы не встретились. Уважаю чужие деньги и высоко ценю свое внимание.

Наталья помогает женщинам сметь выглядеть так, как им хочется. Фото: личный архив.

- От любого стилиста сегодня можно услышать: хотите выглядеть хорошо - окрашивайте волосы, с помощью макияжа подчеркивайте достоинства. Ваши же советы для многих женщин звучат ошеломляюще: вы приветствуете седину и отказ от макияжа…

- Я приветствую что угодно, с чем женщине становится легко жить и на что радостно глядеть в зеркало. Седина ничуть не хуже окрашенных волос, а стрелки ничуть не уступают чистым глазам и наоборот. Все разные. Кому-то нужна смелость перестать краситься, кому-то она понадобится, чтоб начать. Так что после меня по-разному бывает. Просто почтенная публика замечает только то, чем изволит быть недовольна: как это перестать краситься?! Что за неухоженность? «Отрастила длинные волосы на шестом десятке? - С ума сошла!» «Обрила голову? - Какой кошмар!» «Это после Качуры такое? - Ужас какой: сама лысая, и всех бреет».

Никого не стригу, не брею и не крашу. Я даю силу сметь. Сметь выглядеть как угодно, не слушая ничего, кроме своих ощущений: тебе стало хорошо? Все. Остальные привыкнут или уйдут.

- Сложно представить известную личность или успешную бизнес-вумен всегда в естественной красоте. Кто ваши клиентки?

- О том, кем являются обратившиеся ко мне люди, узнаю только после работы: до курса с ними общается моя организатор. На самом курсе имен не спрашиваю и провожу теоретическую часть, сняв очки, чтобы не видеть лиц. Мне важно иметь максимально свободное от стереотипов впечатление: чистое безымянное лицо без прошлого и будущего, только здесь и сейчас. Позже в Фейсбуке может выясниться, что кто-то руководитель в «Газпроме», кто-то безработная мама четверых детей, кто-то живет в лесу последние десять лет. На курсе это не имеет значения, там мы выясняем изначальное, природное: то, что благополучно развилось и расцвело или, наоборот, затопталось и зачахло.

- В проекте «Ролевые гардеробы» вы работаете с архетипами - клиентки примеряют на себе различные образы: Любовника, Правителя, Шута, Простодушного, Опекуна… Создается впечатление, что это больше психологический прием, чем стилистический подход.

- Это неразрывно связано. Психологическая часть проекта - авторские разработки Валентины Габышевой. Вспомнила смешное сейчас: покупала однажды ткани, как обычно, по шесть метров каждой - у меня сложная одежда - и заинтересованная продавец стала расспрашивать, отчего так много, кто мне шьет и чем я занимаюсь. Посмотрев на сайте фотографии обращавшихся, а у меня между снимками «до» и снимками «после» часто несколько лет разницы, она сказала задумчиво: «А, я поняла - ты психиатр».

«Это не образ, это я», - так говорит Наталья Качура о своем загадочном образе – архетипе Мага. Фото: личный архив.

- А как архетипы помогают женщинам найти себя?

- Думаю, приблизительно так же, как сработало со мной прохождение теста на аутизм и прочтение своего бодиграфа - это термин из системы «Дизайн человека», карта, которая показывает уникальную структуру человека, его особые способности и таланты. С облегчением понимаешь о себе, что ты - вот такой, что с этим можно жить, не ломая себя, и жить не зря, и жить радостно.

«После курсов случается много разводов, но и много радости»

- Немало женщин мечтает ходить с пучком на голове и в удобных брюках, но часто мужчины рядом хотят видеть их всегда, как с обложки журнала. Получали ли вы обратную связь от своих клиенток о том, как меняется их личная жизнь после прохождения курсов?

- Да. Много разводов, но и много радости. Чудесные совершенно истории случаются: раскапываю на курсе то, что давно видели любящие мужчины. Из последнего: муж фотографини из Минска Кати Маламы возмутился: «Прямо обидно: я всегда тебе это говорил, ты мне не верила, а чужой тетке сразу поверила» (смеется.) А на курсе я сказала, что Катя прекрасна как фризская лошадь.

Один из недавних случаев. Минчанка, работница ЦУМа, женщина пятидесяти лет после курса сперва пошла на шейпинг, потом стала учить английский язык, потом рисовать, потом развелась. А спустя несколько лет вышла замуж и живет сейчас в Германии с неокрашеными волосами, с чистым лицом, без бордовых ногтей и леопардового халата. Говорит, что это все из-за меня. Недавно гостили у нее. Счастье… На теоретической части курса я говорю о возможных последствиях, предупреждаю: можно выслушать всю теорию, выпить кофе, а в перерыве взять свою оплату и уйти.

- Может ли человек самостоятельно понять свой архетип и без помощи специалиста изменить себя к лучшему?

- Может. Правда, за 10 лет работы я встретила только одну такую девушку. Она, кстати, из Минска.

Клиентка антистилиста Анастасия Логинова рискнула отрастить натуральный, с сединой цвет волос. И посмотрите, как ей это идет! Фото: личный архив.

- Наталья, если говорить об архетипах, вы остановились на Маге - такой загадочный, сложный образ. Почему именно он?

- Потому что это не образ. Это я. И это не остановка, это период. Продлится ли он до конца, или я снова изменюсь - про то мне неведомо. Но отвечать критикам «идите на…» безнаказанно и спокойно, писать о парикмахерах и стилистах то, что я о них думаю, могу только сейчас.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Советы от Натальи Качура:

- Понадобится всего одно действие: составить свой автопортрет по четырем пунктам: контрастность, графичность, женственность и добродушность, - говорит Наталья.

Контрастность

Посмотрите на свои фотографии - желательно, в черно-белом варианте. Обратите внимание, в каком цвете вы приметнее: светлом или темном.

- Даже если вы не знаете своего цветотипа и не уверены, нужен вам теплый оттенок или холодный, то знать свою оптимальную степень темноты - уже немало. Если вам хорошо в черном, то, скорее всего, вам в нем будет не просто хорошо, а лучше всего. И вы та счастливица, которая может покупать только черное и выглядеть прекрасно. Если вы по натуре человек строгий или властный, то, добавив серебряные аксессуары, немедленно станете узнаваемы. Если же вы женщина страстная и активная, к серебряным аксессуарам добавьте красного, лимонно-желтого, голубого или оранжевого цвета. Туфли ли это, сумки, очки, пояса, шарфы, шляпки - не важно. Если черный украшает, то ему нет равных. С белым цветом была бы осторожной, он может сыграть злую шутку, контрастируя с цветом зубов.

Графичность

- Ваша внешность живописна или графична? Если ваши лицо и фигура рисовались бы прямыми линиями, придерживайтесь их. Если вы состоите из изгибов и окружностей, повторяйте эти плавности. Если ваш портрет можно изобразить с помощью треугольников и зигзагов - поддержите их такими же принтами, линиями и деталями.

«До» (фото слева) и «после»: Наталья предложила клиентке Кате Керцман использовать осеннюю гамму в одежде, убрать челку, вернуться к естественному цвету волос. И навсегда запретила декольте – темный цвет у лица украшает Катю. Фото: личный архив

Женственность

- Если на линейке от Мэрилин Монро до Тильды Суинтон поискать место для меня, всякому ясно, что от Мэрилин я буду очень далеко. А к Тильде подберусь довольно близко. То есть, если рассматривать внешность людей (вне зависимости от пола) как мужскую и женскую, то я ближе всего к мальчикам. Вот об этом мне и стоит помнить, если вдруг потянет на чулки, шпильки, юбки-тюльпаны и шали. Все это мне не годится. Вы на этой линейке к кому ближе? Поищите свое место на ней. И Мэрилин в угловатом костюме, и Тильда в цветочном платье с воланами выглядели бы одинаково нелепо. Вряд ли вы живописны, если у вас ключицы, скулы, прямые волосы и длинные пальцы, это все про графику, а не женственность.

Добродушность

- Я за, если мой вид будет и привлекать внимание, и держать на расстоянии. Поэтому выбираю непривычные сочетания цветов, темные тона, острые детали, максимальную длину с вызывающими разрезами. Если вы мягкий добродушный человек, посмотрите на вещь, которую собираетесь купить, - хорошо, если она веселая, простая, легкая в уходе.