«Динамо» проиграло «Локомотиву» и обновило антирекорды: так много в КХЛ ещё не пропускали

25 февраля предпоследний матч сезона для минского «Динамо» проводило с ярославским «Локомотивом». «Зубром» остается достойно завершить сезон. И по возможности уйти последнего места Западной конференции (да и всей лиги). Задача не простая. Перед этой игрой у минчан было 37 очков (12-е место на Западе), у рижского «Динамо» - 41 (11-е место).

Крейг Вудкрофт во время исполнения гимна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№77 Китаров Александр.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч пропускал тренер «Динамо» Михаил Грабовский, который в Казани во время игры с «Ак Барсом» дал волю эмоциям и бросил на лед бутылку.

Тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский бросил бутылку во время матча. Источник: khl.ru

Игра началась с пропущенной шайбы уже на 5-й минуте. Павловичу удалось сравнять счёт, но дальше гости ушли в отрыв. В итоге поражение 3:5." "зубры" за оставшиеся матчи не смогут подняться с последнего места.за сезон они пропустили 229 шайб - это антирекорд лиги всех лет.

ХК "Динамо" - ХК "Локомотив".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Почитательницы Шейна Принса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следующий и завершающий домашний матч сезона минское «Динамо» проведет 27 февраля в 19:00 – в соперниках будет московское «Динамо». Впервые в истории клуба вся выручка от продажи билетов на эту игру будет направлена на благотворительность. Вырученные деньги передадут в фонд «Сердце ангела» на помощь трём девочкам, которые больны редким генетическим заболеванием – спинальная мышечная атрофия (СМА-1). Более 80% детей с такой болезнью не доживают даже до двух лет.

Маленьких Софию, Дашу и Милану может спасти только препарат «Золгенсма». Это единственная и первая генная терапия для таких детей, которая может спасти их жизнь. Вакцина вводится единожды и заменяет отсутствующий или недостающий ген и останавливает заболевание. Проблема в том, что это самое дорогое лекарство на планете – его стоимость превышает 2 миллиона долларов. Обычная семья даже близко не может позволить себе такие лекарства. Но все мы вместе сможем сотворить чудо и подарить второй день рождения маленьким детям.

Покупайте билеты, приходите на матч закрытия сезона и дарите чудеса!

Билеты на матч вы можете приобрести в специальном разделе на сайте клуба, кассах «Тикетпро» и магазинах ХК «Динамо-Минск».

Первая шайба влетает в ворота ХК "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Майкл Пелино главный тренер ХК "Локомотив".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крейг Вудкрофт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время матча шайба угодила в лицо рефери.Фото: Святослав ЗОРКИЙ