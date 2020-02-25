Самая неформатная британская группа IAMX едет в Минск с новым акустическим шоу

Echo Echo – новая акустическая программа от британской группы IAMX. Музыканты уверено сочетают синти-поп и индитронику, трип-поп и дарк-кабаре, альтернативный рок и электронную музыку. А их каждое выступление сопровождается театрализованностью и экспериментами со светом и звуком. Свежий альбом Echo Echo родился в калифорнийской пустыне Мохаве – известнейшей на весь мир музыкальной мекке. Концепцию и звук новой программы помог разработать продюсер и лауреат премии Грэмми Дэвид Боттрилл. Десятое «детище» IAMX – это идеальный баланс вокала и акустической гитары. Это тот самый невероятный микс звуков, в котором смешиваются и не теряются ни одна из музыкальных сложностей!

Кто же он, загадочный Мистер Икс? Создатель творческих ребусов, мрачный романтик и харизматичный безумец? Фронтмен Крис Корнер еще с детских лет вдохновлялся творчеством Дэвида Сильвиана, Джулиана Брима, дуэта Саймон и Гарфанкел. Сначала его любопытство вылилось в группу F.R.I.S.K, а в 2004 году – в сольный проект IAMX, который наделал много шума в европейском андеграунд-сообществе.

ФОТО: Saryn Christina

В творчестве IAMX поднимают «живые» и неоднозначные темы: сексуальная страсть, религиозный протест, гендерная неопределенность, любовь и смерть, боль одиночества и бесконечный поиск смысла жизни.

Выступления Криса Корнера всегда сопровождаются сценами из артхаусного кино, фрагментами из клипов IAMX. Их показывают на большом экране. Но главная фишка интерактивного проекта – эксперименты со светом, декорациями, костюмами, а также полное акустическое погружение зрителей. Крис Корнер смешивает бурлеск и гламур в живом перфомансе на сцене и приправляет все это каплей безумия.

ФОТО: Saryn Christina

- Когда я начинал играть в IAMX, я был один на сцене и играл для пустых комнат, — признался певец в одном из интервью. С тех пор Корнер выступал в театрах, церквях и даже в самом большом планетарии мира — и это произвело на него сильнейшее впечатление. Сейчас IAMX сами не только пишут, исполняют и визуализируют, но и продюсируют музыку и ролики к ней. Например, сам Крис Корнер создает чувственные видео и музыкальные клипы. Например, для съемок в клипе на песню Stardust солист пригласил американскую татуировщицу и галеристку Kat Von D. Фанаты тут же оценили их совместное творчество и стали признаваться, что творения Корнера вызывают у них душевный оргазм.

Всего в копилке IAMX 10 альбомов с учетом нового. И Корнер успешен не только как автор песен, продюсер и гастролирующий артист. В начале 2019 года команда записала 16 песен, ставших саундтреком к популярному сериалу «Как избежать наказания за убийство».

Стать участниками акустического шоу можно будет 29 апреля 2020 года. IAMX обещают полное музыкальное погружение!

ФОТО: Saryn Christina

КСТАТИ

Это уже третий визит британцев в Минск. В первый раз IAMX отыграли концерт в Беларуси в 2016 году, во второй - в 2019 году. Тогда Крис падал в толпу, и делал это не один раз. Большую часть времени он выступал в своей любимой короне с перьями и периодически раздевался до пояса.Восторженные фанаты тоже не подкачали: где надо - прыгали, где надо - танцевали (читать дальше...)

Купить билеты можно на сайте организатора (без комиссии), у билетных операторов, а также в кассах города.

КОГДА: 29 апреля

ГДЕ: Дворец профсоюзов

ЦЕНА ВОПРОСА: от 40 до 135 рублей.