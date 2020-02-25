2020-02-25T16:47:44+03:00
Досуг
КП Беларусь

Самая неформатная британская группа IAMX едет в Минск с новым акустическим шоу

Потусторонний вокал, магия акустической гитары, крышесносные саунд-эффекты
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
ФОТО: Saryn ChristinaФОТО: Saryn Christina
Изменить размер текста:

Echo Echo – новая акустическая программа от британской группы IAMX. Музыканты уверено сочетают синти-поп и индитронику, трип-поп и дарк-кабаре, альтернативный рок и электронную музыку. А их каждое выступление сопровождается театрализованностью и экспериментами со светом и звуком. Свежий альбом Echo Echo родился в калифорнийской пустыне Мохаве – известнейшей на весь мир музыкальной мекке. Концепцию и звук новой программы помог разработать продюсер и лауреат премии Грэмми Дэвид Боттрилл. Десятое «детище» IAMX – это идеальный баланс вокала и акустической гитары. Это тот самый невероятный микс звуков, в котором смешиваются и не теряются ни одна из музыкальных сложностей!

Кто же он, загадочный Мистер Икс? Создатель творческих ребусов, мрачный романтик и харизматичный безумец? Фронтмен Крис Корнер еще с детских лет вдохновлялся творчеством Дэвида Сильвиана, Джулиана Брима, дуэта Саймон и Гарфанкел. Сначала его любопытство вылилось в группу F.R.I.S.K, а в 2004 году – в сольный проект IAMX, который наделал много шума в европейском андеграунд-сообществе.

ФОТО: Saryn Christina

ФОТО: Saryn Christina

В творчестве IAMX поднимают «живые» и неоднозначные темы: сексуальная страсть, религиозный протест, гендерная неопределенность, любовь и смерть, боль одиночества и бесконечный поиск смысла жизни.

Выступления Криса Корнера всегда сопровождаются сценами из артхаусного кино, фрагментами из клипов IAMX. Их показывают на большом экране. Но главная фишка интерактивного проекта – эксперименты со светом, декорациями, костюмами, а также полное акустическое погружение зрителей. Крис Корнер смешивает бурлеск и гламур в живом перфомансе на сцене и приправляет все это каплей безумия.

ФОТО: Saryn Christina

ФОТО: Saryn Christina

- Когда я начинал играть в IAMX, я был один на сцене и играл для пустых комнат, — признался певец в одном из интервью. С тех пор Корнер выступал в театрах, церквях и даже в самом большом планетарии мира — и это произвело на него сильнейшее впечатление. Сейчас IAMX сами не только пишут, исполняют и визуализируют, но и продюсируют музыку и ролики к ней. Например, сам Крис Корнер создает чувственные видео и музыкальные клипы. Например, для съемок в клипе на песню Stardust солист пригласил американскую татуировщицу и галеристку Kat Von D. Фанаты тут же оценили их совместное творчество и стали признаваться, что творения Корнера вызывают у них душевный оргазм.

Всего в копилке IAMX 10 альбомов с учетом нового. И Корнер успешен не только как автор песен, продюсер и гастролирующий артист. В начале 2019 года команда записала 16 песен, ставших саундтреком к популярному сериалу «Как избежать наказания за убийство».

Стать участниками акустического шоу можно будет 29 апреля 2020 года. IAMX обещают полное музыкальное погружение!

ФОТО: Saryn Christina

ФОТО: Saryn Christina

КСТАТИ

Это уже третий визит британцев в Минск. В первый раз IAMX отыграли концерт в Беларуси в 2016 году, во второй - в 2019 году. Тогда Крис падал в толпу, и делал это не один раз. Большую часть времени он выступал в своей любимой короне с перьями и периодически раздевался до пояса.Восторженные фанаты тоже не подкачали: где надо - прыгали, где надо - танцевали (читать дальше...)

Купить билеты можно на сайте организатора (без комиссии), у билетных операторов, а также в кассах города.

КОГДА: 29 апреля

ГДЕ: Дворец профсоюзов

ЦЕНА ВОПРОСА: от 40 до 135 рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Любить свое дело, развиваться, ставить четкие цели: успешные бизнес-леди делятся своим опытом
Накануне Глобального женского форума, который пройдет в Минске 7 марта, пять белорусских предпринимательниц поделились историями своего успеха на бизнес-завтраке 22 февраля
Белорусская писательница Людмила Щерба презентует стихотворение-стриптиз
Автор нашумевшего романа-фильмослова «Уладар рыбаў» и скандального наноромана-провокАРТции «Урб@н.М», который еще называют белорусскими «50 оттенками серого», представит книгу поэзии
«Меню шрифтом Брайля и язык жестов с начальной школы». Подростки в Могилеве обсудили инклюзию
Чтобы больше людей узнали об инклюзивном обществе, ребята предложили объявить год инклюзии, создать мультфильмы, снять художественные фильмы, где главные герои - люди с ограниченными возможностями.
Организаторы «Венского бала с А1 в Купаловском» приглашают гостей мероприятия на эксклюзивную премьеру «Короля Лира»
В связи с изменением формата «Венского бала с А1 в Купаловском» и его интеграцией в Венский бал во Дворце Независимости гости бала получат приглашение на премьеру спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы — «Король Лир»
Новости 24
В Столине бывшего подполковника милиции приговорили к 3,5 годам за взятки
«Хранил наркотики в тазиках и мешках»: задержан 35-летний гомельчанин
В Полоцке восьмиклассник ограбил учителя физкультуры
На БелАЭС подключена четвертая высоковольтная линия
Беларусь подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть
Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой помощи и отменил срочные вызовы
«Возможно, сможем получать лекарство в рамках клинических испытаний». Министр здравоохранения о детях с СМА
В Бресте 19-летний парень заманил в подвал и убил там свою бабушку
Минск на 2-м месте в мире по количеству маршрутов троллейбусов и длине маршрутной сети
Строительство скоростного трамвая в Минске отложено?
В Минске работники МЧС спасли жизнь женщине при помощи "куба жизни"
«У других детей диагноз не подтвердился». Министр об 11-месячной девочке из Пинска, заразившейся ВИЧ
«Ни одного случая коронавируса в Беларуси». Как проверяют пациентов, если вирус новый?
Могилевчанка умерла в Гомеле после прилета из Египта
Лукашенко назначил двух новых первых заместителей - в КГБ и МВД