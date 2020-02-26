«Хочу подстраховаться на случай развода: пусть муж оформит недвижимость на меня. Как его убедить?»

- Прошу помочь в щекотливой ситуации. Мы с мужем и двумя дочками живем в квартире супруга. Она ему досталась давным-давно: когда мы поженились, жилье уже было его. Несколько лет назад родители мужа умерли, и мы решили продать их квартиру и построить на эти деньги дачу в садовом товариществе. Прописаться там будет нельзя - только временно зарегистрироваться по месту пребывания.

Мы только присмотрели участок, но уже переругались! Я хочу, чтобы муж записал будущую дачу на меня. Вы не подумайте, я тоже денег в нее вложу… Просто меньше, чем муж. Ну, и на его плечи ляжет работа по строительству. Супруг ни в какую: «Деньги мои, труд мой - значит, я буду владельцем». Получается, что квартира - его, дача - тоже его, хоть и считается совместно нажитой. А я в случае развода с чем останусь? Может, я мнительная, но сколько мне достанется денег, даже если разделим дачу? Слезы! А главное, дети-то останутся со мной, и где нам жить? А там будет хороший загородный дом. Я аккуратно озвучила это мужу, но он вскипел: «Что за разговоры! Хочешь мои деньги прикарманить и привести другого мужика? Так иди с тем, на что заработала, а дети со мной останутся!»

Фото: pixabay.com

Когда остынет и включает голову, обещает, что, даже если разбежимся, все равно мы с детьми будем там жить... Но это обещания, а подстраховаться никогда не мешает, хоть я и не собираюсь разводиться. Бывает всякое: сегодня «счастье мое», а завтра «извини, я полюбил другую». А у меня две дочери. Я из другой области, родители уже пожилые, живут в маленькой квартире в райцентре. Рассчитывать мне не на кого.

Я подарила мужу двоих детей, почти 10 лет была примерной женой. Это тоже требует вознаграждения! Разве справедливо, что официально я нажила только полдачи? Я, кстати, никогда не хотела захомутать богатого, вышла за обычного середнячка, а сейчас думаю: может, не так и плох брак по расчету? Любовь приходит и уходит… Мужу сейчас за 40, в этом возрасте чего только мужчины не творят. Вдруг захочет продать свою долю, куда нам деваться?

Фото: pixabay.com

Я просто хочу обезопасить себя и детей. Только как это сделать, не нарываясь на конфликт? А то так и правда разведемся, а ведь участок еще даже не купили!

Анонимно, пожалуйста.

КОМПЕТЕНТНО:

«Имущество будет общим, даже если один из супругов всю жизнь пролежал на диване, а второй пахал по 18 часов»

- После ознакомления с вашим письмом у меня сложилось двоякое впечатление, - отвечает нотариус Гомельского нотариального округа Светлана Кучинская. - На мой взгляд, проблема носит и юридический, и психологический характер, поэтому я позволю себе комментарий в этих двух направлениях.

Фото: unsplash.com

Сперва юридический. Статьей 23 Кодекса РБ о браке и семье предусмотрено, что имущество, нажитое мужем и женой в браке, независимо от того, на кого из супругов оно оформлено либо кто внес за него деньги, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено Брачным договором. Это означает, что, даже если ваш муж оформит садовый домик на вас, это ничего не изменит - его доля (½) в этом имуществе останется в любом случае. Обратите внимание: пунктом 2 ст. 23 КоБС предусмотрено, что у супругов равные права на совместно нажитое имущество. Даже в случае, если один из них во время брака был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (дохода), если иное не предусмотрено Брачным договором. Проще говоря, один из супругов может всю жизнь пролежать на диване, потому что у него «мигрень» или «голубая кровь» не позволяет работать, а второй будет пахать по 18 часов в сутки без выходных, а все равно имущество априори считается общим. Следовательно, в случае расторжения брака вы вправе претендовать только на ½ долю садового домика. И тогда у меня возникает вопрос: а есть ли смысл конфликтовать, на кого оформлять дачу?

Фото: pixabay.com

Давайте разберем ситуацию при самом неблагоприятном раскладе: при расторжении брака оставит ли суд детей с вами? Отвечу: во-первых, не факт, что по решению суда вас выселят из квартиры, в которой вы зарегистрированы и проживаете. Для этого необходима совокупность оснований, но сейчас речь не об этом. Во-вторых, если ваши дети достигли 10-летнего возраста, они вправе сами сообщить суду, с кем из родителей хотят проживать, и суд прислушается к их мнению. В-третьих, в случае расторжения брака вы вправе инициировать продажу вашей доли садового домика, предварительно уведомив совладельца. В соответствии со ст. 253 Гражданского кодекса РБ, если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве общей собственности на недвижимость в течение месяца, продавец вправе предложить свою долю любому лицу. Тогда на вырученные деньги вы сможете решить свой жилищный вопрос. В-четвертых, не так-то просто лишить кого-то из родителей родительских прав или отобрать детей, передав их кому-то на воспитание. Поэтому высказывания типа: «дети-то останутся со мной, и где нам жить» либо «так иди с тем, на что заработала, а дети со мной останутся», на мой взгляд, явно опрометчивы.

Итак, подведем итог: дача - общая собственность супругов, вне зависимости от того, на чье имя она зарегистрирована. Также не имеет значения, сколько у вас общих детей, так как доля одного из супругов может быть увеличена только в случае, если другой супруг уклонялся от трудовой деятельности или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи (ст. 24 КоБС).

Фото: pixabay.com

Важно помнить: дети вырастут и улетят из гнезда, а вы с мужем останетесь вдвоем

Теперь вернусь к психологическому аспекту: теоретически я как женщина должна быть солидарна с вами, но после прочтения письма у меня возникло противоположное впечатление. Вы уже сами все за всех решили: и уход мужа к другой, и развод и т. д. По меньшей мере такое поведение настораживает! Дальше: ваши девчонки вырастут, выйдут замуж, и, вероятнее всего, будут жить отдельно, и вы с супругом останетесь вдвоем. Неужели вы думаете, что после скандалов, которые сейчас происходят (и, возможно, будут происходить), вы сохраните доброе и уважительное отношение друг к другу? То, что вы подарили супругу двоих детей - это замечательно, однако вряд ли это удалось бы без его участия, не так ли? Соответственно, то же самое может сказать и он вам. Я прекрасно понимаю, что вы беспокоитесь о своем будущем, но убеждена: если вы и дальше будете примерной женой, как предыдущие 10 лет, он не захочет ничего менять в своей жизни и никогда вас не оставит.