«Минут 40-50 откачивали между креслами - до самой посадки»: врач о том, как пытались спасти могилевчанку в полете из Египта

В гомельской больнице умерла 46-летняя женщина из Могилева. На днях она возвращалась на родину из Египта на самолете. В жарких краях могилевчанка провела 10 дней вместе с сыном и знакомыми. Ночью 23 февраля белорусы выселились из отеля, прибыли в аэропорт и поднялись на борт самолета Хургада - Гомель.

- Уже во время полета у женщины резко ухудшилось самочувствие. На борту были пассажиры с медицинским образованием, они на протяжении оставшегося пути проводили реанимационные мероприятия, - рассказали в Следственном комитете, который проводит проверку по факту трагедии.

По прибытии самолета в гомельский аэропорт пассажирку сразу госпитализировали - у трапа уже ждала «скорая». Но, несмотря на все меры по спасению, вечером 23 февраля женщина умерла.

- По предварительной информации, полученной от экспертов, причиной смерти женщины могло стать осложненное заболевание. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - добавили в СК.

Выяснилось, что в больницу могилевчанка поступила уже в крайне тяжелом, практически в предсмертном состоянии. И если бы не усилия медиков, которые реанимировали женщину во время полета, она бы умерла прямо в самолете. Спасали могилевчанку сразу три врача - они услышали, как по громкой связи попросили отозваться медиков, чтобы помочь человеку.

- У женщины был слабый пульс, уже почти остановилось сердце. Прямо в проходе, между креслами, пришлось уложить ее и делать массаж сердца, искусственное дыхание, - рассказывает «КП» один из врачей. - Минут 40 - 50 откачивали - до самой посадки. Но в сознание женщина так и не пришла, мы передали ее бригаде «скорой».

По неофициальной информации, об отравлении или инфицировании в Египте речи не идет, как это было в других случаях смертей белорусов на курорте.

А случай с могилевчанкой продолжил печальную статистику смертей белорусов на отдыхе в Египте. 13 января 34-летний мужчина, который отдыхал в Хургаде с женой и сыном, умер из-за сердечной недостаточности. И в прошлом году было несколько трагедий, связанных с Египтом. Однако причины смертей – разные: в том числе отравление неизвестным ядом, проблемы с сердцем. Например, в декабре накануне вылета из Хургады в Минск 51-летний мужчина почувствовал себя плохо. Его забрали в местную больницу, где он вскоре умер. На отдыхе белорус был с женой и 14-летней дочерью.