«Уже стоят три, зачем еще один?!»: против флагштока за $650 тысяч в Гомеле за сутки подписались 2 тысячи человек

Планы местных властей по строительству на центральной площади Гомеля огромного флагштока оказались не по душе многим горожанам. Инициативная группа создала петицию против возведения 60-метровой стойки, и лишь за сутки ее подписали 2 тыс. человек.

Активисты нашли на портале госзакупок опубликованный тендер. В условиях прописано, что на благоустройство площадки и установку флагштока будет потрачено около 1,46 млн рублей. С учетом колебания курсов это около 650 тыс. долларов. А ведь на слуху до сих пор «туалет за миллион долларов», построенный в гомельском парке >

- Власти не провели общественных слушаний по вопросу целесообразности нового флагштока, - пишут авторы петиции и говорят о необоснованности таких финансовых затрат. - В Гомеле много действительно необходимых социальных объектов - это недостроенные школы, больницы, дороги >

Мало того - бурить скважины под сваи начали еще до оформления всех документов, и в том месте, где находится ценный культурный слой в предполагаемых границах охранной зоны.

В Гомеле собираются возвести флагшток за 650 тыс. долларов. Фото: gp.by

- На площади и так уже стоят три флагштока, зачем еще один? - говорит руководитель инициативы Smart Homel Евгений Меркис, который создавал петицию. - Я дозвонился на прямую телефонную линию облисполкома и спросил об этом управделами Елену Кличковскую. На мои вопросы насчет охранной зоны, генплана, общественных слушаний она ответила, что большой государственный флаг будет вызывать у нас чувство патриотизма, а три существующие флагштока уже не современные.

Вместо реализации сомнительного проекта в петиции предлагают провести открытый конкурс, чтобы пространство площади «наполнить новыми эстетическими и архитектурно-декоративными формами». Ни в гор-, ни в облисполкоме не рассказали о реакции на сбор подписей против флагштока. В пресс-службе областного органа власти сказали, что не будут комментировать этот вопрос, посоветовав обратиться в городскую идеологию. Там на вопросы об авторе идеи флагштока и его целях, а также о сумме работ, предложили написать письменный запрос. Ответ на него пока не пришел.

Известно, что проект флагштока разработал институт «Гомельгражданпроект» по заказу городского Управления капитального строительства. В УКСе нам кратко ответили, что сейчас разрабатывается документация, проект проходит экспертизу.