2020-02-26T16:24:24+03:00
Общество
КП Беларусь

«Уже стоят три, зачем еще один?!»: против флагштока за $650 тысяч в Гомеле за сутки подписались 2 тысячи человек

Инициаторы возмущены, что после «золотого туалета» в городе строят еще один дорогой объект вместо поликлиник и школ
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Гомеле собираются возвести флагшток за 650 тыс. долларов. Фото: институт ГомельгражданпроектВ Гомеле собираются возвести флагшток за 650 тыс. долларов. Фото: институт Гомельгражданпроект
Изменить размер текста:

Планы местных властей по строительству на центральной площади Гомеля огромного флагштока оказались не по душе многим горожанам. Инициативная группа создала петицию против возведения 60-метровой стойки, и лишь за сутки ее подписали 2 тыс. человек.

Активисты нашли на портале госзакупок опубликованный тендер. В условиях прописано, что на благоустройство площадки и установку флагштока будет потрачено около 1,46 млн рублей. С учетом колебания курсов это около 650 тыс. долларов. А ведь на слуху до сих пор «туалет за миллион долларов», построенный в гомельском парке >

- Власти не провели общественных слушаний по вопросу целесообразности нового флагштока, - пишут авторы петиции и говорят о необоснованности таких финансовых затрат. - В Гомеле много действительно необходимых социальных объектов - это недостроенные школы, больницы, дороги >

Мало того - бурить скважины под сваи начали еще до оформления всех документов, и в том месте, где находится ценный культурный слой в предполагаемых границах охранной зоны.

В Гомеле собираются возвести флагшток за 650 тыс. долларов. Фото: gp.by

В Гомеле собираются возвести флагшток за 650 тыс. долларов. Фото: gp.by

- На площади и так уже стоят три флагштока, зачем еще один? - говорит руководитель инициативы Smart Homel Евгений Меркис, который создавал петицию. - Я дозвонился на прямую телефонную линию облисполкома и спросил об этом управделами Елену Кличковскую. На мои вопросы насчет охранной зоны, генплана, общественных слушаний она ответила, что большой государственный флаг будет вызывать у нас чувство патриотизма, а три существующие флагштока уже не современные.

Вместо реализации сомнительного проекта в петиции предлагают провести открытый конкурс, чтобы пространство площади «наполнить новыми эстетическими и архитектурно-декоративными формами». Ни в гор-, ни в облисполкоме не рассказали о реакции на сбор подписей против флагштока. В пресс-службе областного органа власти сказали, что не будут комментировать этот вопрос, посоветовав обратиться в городскую идеологию. Там на вопросы об авторе идеи флагштока и его целях, а также о сумме работ, предложили написать письменный запрос. Ответ на него пока не пришел.

Известно, что проект флагштока разработал институт «Гомельгражданпроект» по заказу городского Управления капитального строительства. В УКСе нам кратко ответили, что сейчас разрабатывается документация, проект проходит экспертизу.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Весне навстречу! Столичный комплекс «Маяк Минска» в последний день зимы приглашает на Масленицу
Пусть зимы мы в этом году толком и не видели, а весну ждем с нетерпением! В многофункциональном комплексе «Маяк Минска» 29 февраля состоится большой и яркий праздник - Масленица. Это будут настоящие народные гулянья!
«После двух инфарктов сам построил дом»: папа телеведущей Елены Спиридович и в 85 лет играет в театре героя-любовника
Как не растерять оптимизм, прекрасно выглядеть, прожить 40 лет после двух инфарктов и воспитать звездную дочь, рассказал нам заслуженный артист Беларуси, актер ТЮЗа Борис Борисёнок [фото]
«С пожаров в Турции всегда стройный возвращаюсь. Одна командировка - минус 10 кг!»: пилот МЧС Беларуси - о работе авиационных спасателей
Начальник авиации МЧС полковник Тадеуш Курсевич вспомнил о самых опасных ситуациях, тушении знаменитых Ольманских болот, работе за рубежом и срочной доставке донорских органов пациентам
Новости 24
Белорусам объясняют, как сдать тур в Китай и что делать, если все же придется ехать
«В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции»: в Бресте на автовокзале поставили антисептик для рук
Предприниматель украл из машины жителя Столбцов 50 тысяч долларов
"Гендерный конфликт" 23 февраля: в Барановичах женщина-водитель избила мужчину в "Опеле" из-за его манеры вождения
Под Столбцами военные спасли 59-летнего мужчину на пожаре
В Минске будут судить парня, который изнасиловал, а затем убил 19-летнюю девушку
«За мной гонятся»: в Гродно мужчина пытался уехать на чужом авто
Рабочий из Молодечно погиб на стройке, упав с балкона пятого этажа
Количество зубров в Беловежской пуще будет подсчитывать квадрокоптер
ЧП в Полоцком районе: из детского сада-школы эвакуировали 47 человек
Клещи уже кусают людей: первые случаи в феврале зафиксированы в Брестской области
С 1 марта в Беларуси из продажи изымают некоторые лекарства для ЭКО и сердечников