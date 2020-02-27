Антирекорды года: 5,4 промилле у пьяного водителя и превышение на 139 км/час

Внимание патруля ГАИ, который дежурил в агрогородке Велута Ляховичского района, привлекла подержанная иномарка «Ауди 80». Машина ехала змейкой. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль: за рулем был сильно пьяный мужчина - освидетельствование показало 5,4 промилле алкоголя. В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов, причем не только за пьяную езду, но и за вождение без водительского удостоверения.

До этого впечатляющими цифрами прославился мотоциклист из Столинского района - в июне 2019 года его поймали с 4,8 промилле.

А в 2018-м тракториста из Ляховичей задержали мертвецки пьяным: в его крови тоже нашли 5,4 промилле. Мужчина не реагировал на требование сотрудников ГАИ остановиться, несколько раз выезжал на встречку. Тогда один из служебных автомобилей ГАИ перекрыл дорогу трактористу - ему пришлось остановиться. При этом водитель сначала не хотел выходить из кабины, а потом пытался убежать. В итоге составили 7 протоколов.

5,4 промилле здоровье не каждого вынесет, хотя есть уникумы. Так, в 2007 году «Комсомолка» писала о пьяном мужчине из Буда-Кошелево. В больницу его привезли уже без сознания - результаты анализов показали, что в его крови 11,17 промилле алкоголя! Мужчина провел двое суток без сознания, пришел в себя только на третий день и сразу потребовал выписку.

Антирекорд по скорости в январе установил водитель из Минска. На МКАД он скрывался от ГАИ со скоростью 229 км/ч (превышение на 139 км/ч), игнорировал требования остановиться. Его оштрафовали почти на 960 рублей и лишили прав. Для водителя лишение уже не первое: до этого за попытку скрыться от ГАИ и управление машиной в наркотическом опьянении его штрафовали на 100 базовых величин и лишали прав на 5 лет.

КОММЕНТАРИЙ НАРКОЛОГА «У трезвого человека тормозной путь может составлять 15 метров, у выпившего – 45»

- Для меня самое важное то, что пьяный водитель – это потенциальный убийца. И не важно, он себя убьет или кого-то другого, - рассказывал «Комсомолке» главврач минского Городского клинического наркологического диспансера Александр Алишевич. - Под воздействием алкоголя скорость реакции уменьшается. При возникновении сложной ситуации на дороге пьяный водитель позднее среагирует и начнет тормозить или менять траекторию. Если говорить условно, то у трезвого человека тормозной путь может составлять 15 метров, у выпившего – 45 м и более. Или водитель вообще не среагирует, потому что отсутствует трезвая оценка ситуации. Глазомер перестает работать, человек неверно оценивает расстояние. И по большому счету не имеет значения, в каком виде употреблялся алкоголь: крепкий, слабый, пиво или лекарство – реакция и оценка ситуации не та. Соответственно, результат может быть трагичным.

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