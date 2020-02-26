«После двух инфарктов сам построил дом»: папа телеведущей Елены Спиридович и в 85 лет играет в театре героя-любовника

ДОСЬЕ «КП». Борис Васильевич Борисенок родился 22 июля 1934 года в поселке Березино под Минском. Окончил Театрально-художественный институт, с 1956 года работает в минском Театре юного зрителя. Сыграл более 100 ролей в театре и кино, в том числе в фильмах «Среди добрых людей», «Мечте навстречу», «Руины стреляют», «Хлеб пахнет порохом. Заслуженный артист Беларуси. Кавалер Ордена Франциска Скорины. Женат, дочь – телеведущая Елена Спиридович.

«Профессор сказал - работать можно!»

В этом году 40 лет, как у Бориса Васильевича случился первый инфаркт. Жизнь задорного 46-летнего актера разделилась на до и после. Вскоре его настиг второй инфаркт и третья группа инвалидности.

- Борис Васильевич, как мужчине в 46 лет, получив такой диагноз, не почувствовать себя за бортом?

- Да, в 81-м у меня случился инфаркт, потом еще один. Я год восстанавливался в минских больницах, а потом поехал на обследование в Москву. Светила медицины обследовали и вынесли вердикт: да, два инфаркта, но система кровообращения не пострадала. Я еще спросил у профессора: «А что, мне и работать можно?» Профессор ответил, что таких случаев сотни: инфаркты случились, но сосудистая система не пострадала - работать можно.

После двух инфарктов я вернулся в ТЮЗ другим человеком, можно сказать, начал с нуля. Постепенно одну роль взял, вторую. Если по-честному, вначале была боязнь, жил с осторожностью. А потом нет-нет да и сорвешься на эмоции - от темперамента ведь не уйдешь (улыбается).

Фото: личный архив.

Я деревенский парень, в театральный приехал из Березино. По совету родителей вначале хотел поступать в мед, но там не дали общежития, и я решил стать актером - всегда об этом мечтал.

В середине прошлого века в Минске было четыре театра: Русский, Белорусский, Оперный и ТЮЗ. Телевидение еще не появилось, и к театру у минчан была большая тяга.

Это сегодня к ТЮЗу относятся свысока - это же детский… А в наше время он был молодежный, модный! Скольких я комсомольцев переиграл! А роль Бобчинского в «Ревизоре» открыла во мне второе дыхание.

В спектакле «Ревизор» в роли Бобчинского, 60-е годы. Фото: личный архив.

Если честно, артист немножко ненормальная специальность. Инженер сделал работу - и забыл, дома отдыхает. А артист постоянно думает над ролью, круглосуточно.

«До 82-х лет чувствовал себя бойцом»

- Врачи говорят, что после инфаркта главное не уйти в депрессию, в печаль…

- Вначале и правда замкнулся, месяца 2 - 3 переживал. А после решил, что жизнь продолжается. Вернулся в театр, сам начал строить дачу. Мне на участке только кухню возвели, а дом я построил сам.

Посмотрел, как люди делают, как кладку сооружают - сам делал крышу, пол, стены. И получилась красотища! Постепенно и в театре дела наладились. Я восстановился, начал жить полноценной жизнью и до 82-х лет чувствовал себя бойцом. А сейчас то шея болит, то спина, то еще что…

- Но шея и спина болят сегодня даже у 30-летних! Расскажите, что помогает вам?

- Делаю гимнастику - по 20 минут каждый день: растягиваю, вытягиваю, разминаю. Недавно вернулся из больницы, проблема началась - есть не хочется… При росте 170 сантиметров весил 78 килограммов, сейчас - 74. Зато живота нет и легче для спины…

- И выглядите прекрасно! После инфаркта пересмотрели питание?

- Ничего не менял, но стараюсь не переедать. И на ночь привык не есть, самое позднее - 19.30. За творогом езжу на Комаровку, там торгует Аннушка из Сморгони. Я и дочке Лене покупаю, очень вкусный. Не ем жареное мясо, курица тоже уже надоела. Режу свинину на меленькие кусочки, чуть-чуть поджариваю и делаю вкуснейший гуляш с подливкой и картошкой на гарнир.

Первая роль в ТЮЗе в постановке «Улица «Трех соловьев, 17», 1956-й год. Фото: личный архив.

Очень люблю настоящую жирную селедку. И, конечно, драники - самое легкое и мне близкое блюдо. Пять картошин бросил в комбайн, два яйца добавил - и готово. Сметану покупаю 15-процентную. Не каждый день, но иногда себя балую.

- А двигаетесь много?

- Обычно мы с женой гуляем вдоль Свислочи утром после завтрака по 4 километра. А то ведь можно и разучиться!

- Некоторые на пенсии бурчат: «Да какая это жизнь?» Откуда черпаете интерес?

- Я оптимист по натуре. Это от мамы, папа был более спокойный, порой даже «абыякавы». А маму все звали Зиночка. А она меня - Борачка. Меня зять до сих пор так зовет.

Мама прожила сто лет, всегда была активной, все время что-то делала. Вот я ее гены и перехватил. У меня один родной брат и 10 двоюродных - все умерли, хоть многие были старше меня. Курили много, пили…

До инфаркта, признаюсь, я тоже курил. Даже после первого инфаркта втихаря покуривал, а когда в Москву съездил, к профессору, пачку выбросил и больше не прикоснулся. Человек сам собой должен управлять.

- Говорят, чтобы дурные мысли в голову не лезли, нужно себя занимать.

- Я в шахматы сам с собой играю, разбираю разные партии. Важно переключаться, а потом грустное забывается. Люблю читать, а летом - дача, в теплице выращиваю черри. Они у меня знатные! И еще у меня девиз: «Лучше не будет. Хуже точно будет. Остановись мгновенье, ты прекрасно!»

Знакомый поэт на вопрос «Как дела?» отвечал: «Горш як было, але лепей, чым будзе!» Вот это лучшее дело - понимание, что сегодняшний момент самый лучший.

Пару лет назад хотел уже уйти из театра. Но потом подумал, остался. В этом году с Леной посоветовался, она сказала: «Папа, если тебя каждый год выбирают в худсовет, если ты нужен - почему нет?» И я снова продлил контракт.

Иначе что? Пижаму наденешь и будешь ходить по дому. А так надо помыться-побриться, надеть белую рубашку, пойти в театр.

Хожу на работу пешком - от нашей Андреевской до ТЮЗа несколько километров. Обратно подъезжаю на трамвайчике, но это неважно. Важно знать, что ты нужен, что тебя ждут и любят.

В 60-е модно было снимать кино про космонавтов. Фото: личный архив.

«Первого жениха дочери выгнал»

- Расскажите, как воспитывали звездную дочь?

- Я ее так любил, что ни в чем не отказывал. Когда Лена родилась, я был на гастролях. Приехал через месяц - и не мог отпустить. Вскоре меня позвали на длительные съемки - отказался, чтобы почаще видеть дочку. Раз отказался, другой, третий - и звать стали все реже. Но дочка для меня всегда была важнее. А уроки я никогда не проверял, у нее всегда пятерки были.

- Ну двойка-то хоть разок-то была?

- Лена всегда была самостоятельная, порой даже задиристой - могла за себя постоять. В классе выбрали старостой, и однажды она увела класс с уроков в кино. Меня тогда вызвали на ковер, но я лишь руками развел: «Не знаю, она у меня послушная…» Кроме любви я не мог ей ничего дать, она ведь у нас единственный ребенок.

- Наверное, и женихов ее пристально рассматривали?

- Да. Первый неудачный был, и я его выгнал. Но сердцу не прикажешь, не прислушалась, позже поняла: «Папа, ты был прав». А я сразу почувствовал, что не получится у них. Но кто ж родителей в таких ситуациях слушает…

- Но вы же командир по жизни?

- Мужское слово должно быть главным. Иногда и прикрикнуть могу, но не на дочку. Мне жалко ее. Даже если она не права, как я буду на нее кричать? Если дело какое не то сделала, могу прямо спросить: «Лена! Что такое?..» Она мне тогда улыбается: «Ну папа, хорошо-хорошо, не переживай…»

- На одном из наших с Юрой юбилеев папа произнес тост, - подключается к беседе Елена Спиридович. - Друзья растащили его на цитаты. Папа встал и сказал: «Жизнь прошла незаметно: Лена маленькая, Лена большая, Лена на пенсии».

«Жизнь прошла незаметно: Лена маленькая, Лена большая, Лена на пенсии». Фото: личный архив.

- Это правда, - улыбается довольный отец. - С единственным уточнением: пока не прошла (улыбается)! Я и в 85 выхожу на сцену.

Не так давно даже сыграл возрастного любовника в итальянской комедийной драме. Очень драматическая роль: в доме престарелых Он и Она влюбляются друг в друга и убегают на волю.

Для меня она близка и понятна. У нас с женой и сейчас так же. Недавно она была в больнице, я скучал. Но уговорил себя, что пока так надо. Я все делаю для того, чтобы мне и ей было хорошо. А главное - нам хорошо вместе. Потому что в любом возрасте нельзя оставаться одному.

- Хожу на работу пешком - от нашей Андреевской до ТЮЗа несколько километров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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