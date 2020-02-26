Пройдет всего несколько месяцев - и многофункциональный комплекс «Маяк Минска», преобразивший район возле Национальной библиотеки, будет завершен. Финишные работы ведутся полным ходом, и у покупателей остается все меньше возможностей приобрести здесь новенькую квартиру. Самое время обратить внимание на предложения в домах «Рафаэль» и «Гоген»!

На финишной прямой: завершается строительство престижного столичного комплекса Маяк Минска .

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом.

Здания расположены практически на берегу одного из каналов Слепянской водной системы – от воды их отделяет лишь улица, и вид из окон, выходящих на библиотеку, абсолютно потрясающий. Если смотреть со стороны Национальной библиотеки, «Рафаэль» оказывается слева, а «Гоген» – справа.

Здания расположены практически на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Дома очень похожи внешне, но есть и некоторые различия.

Все квартиры – свободной планировки, что позволяет покупателям обустроить пространство своего жилья в соответствии с собственным вкусом и потребностями.

В доме «Рафаэль» остались квартиры от 50 до 84 квадратных метров, в доме «Гоген» - от 47 до 77 «квадратов». На выбор покупателей - «евродвушки» и «трешки», а также четырехкомнатные квартиры в европейском исполнении, когда гостиная объединяется с кухней.

Дом «Гоген».

В домах будет множество света, ведь полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах. Применяются также французские окна от пола до потолка – со специальной тонировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным небьющимся остеклением в нижней части.

В домах будут полностью застекленные лоджии и французские окна от пола до потолка.

Ансамбль зданий продуман до мелочей!

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не прерывать прогулки с малышами и не подниматься в квартиры из-за каждой мелочи. Здесь же – специальный поддон для мытья лап домашних питомцев. Владельцы собак высоко оценят это неоспоримое преимущество в сырую погоду!

Лобби дома «Рафаэль» и «Гоген».

Все подъезды будут оснащены современной домофонной системой, а также видеонаблюдением, и это серьезный плюс к безопасности и жителей дома, и их имущества.

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта производства мирового лидера в этой сфере компании OTIS. Эти лифты отличаются особым уровнем комфорта.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Семьям с детьми важно, что рядом с комплексом построена современнейшая школа с бассейном и стадионом, а также детский сад. Еще один детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» – его строительство вступило в финальную стадию. Отвести ребенка в сад не составит никакого труда!

Детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль».

Удобно и автомобилистам – для машин предусмотрены открытые парковочные места по периметру комплекса домов «Гоген» и «Рафаэль», можно использовать также просторную парковку буквально через дорогу, у Национальной библиотеки.

Просторная парковка буквально через дорогу, у Национальной библиотеки.

Жить здесь будет одно удовольствие!

Впрочем, не меньшее значение, чем все преимущества этих домов, имеет их расположением. Ведь «Гоген» и «Рафаэль» – часть престижного и известного всей столице комплекса «Маяк Минска». Первого белорусского комплекса, который возводился по принципу «город в городе» и показал, какой удобной, красивой и комфортной может быть жизнь в тщательно спланированном городском районе!

Проследить за ходом строительства комплекса «Маяк Минска» практически в онлайн-режиме можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

В чем его уникальность? В потрясающих особенностях!

Комплекс «Маяк Минска» построен рядом с Национальной библиотекой, ставшей одним из архитектурных символов современной Беларуси и притягивающей множество туристов. Кроме того, это важнейшее место для студентов, людей науки и просто любителей книги.

Комплекс «Маяк Минска».

Возвышается комплекс по соседству с обширной лесопарковой зоной, а значит, его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Летом комплекс порадует свежестью деревьев - буквально накануне зимы здесь проведено масштабное озеленение: было высажено более 250 взрослых растений, специально выращенных в питомнике для «Маяка Минска». Вот-вот набухнут почки, и под лучами весеннего солнца пробьются первые листики!

Здесь отлично развито транспортное сообщение. В пешей доступности – станция метро «Восток», а также многочисленные маршруты наземного транспорта – нет проблем добраться в любую точку столицы. Две минуты - до кольцевой автодороги, пятнадцать - до Национального аэропорта «Минск» по скоростной трассе.

Все для жизни – под рукой! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, – здесь есть все, что необходимо современным горожанам.

Конечно же, важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси «Дана Молл», не только место самого удачного шопинга и огромного фудкорта, но и площадка самых ярких праздников и событий.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Например, шоу, которое было подарено здесь минчанам и гостям столицы на недавний День влюбленных, войдет в историю 10 тысячами воздушных шариков из-под купола главного атриума, тридцатью оперными певцами и десятью кавер-группами, выступавшими одновременно на всех трех этажах!

Грандиозное шоу в честь Дня влюбленных в столичном торгово-развлекательном комплексе «Дана Молл».

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен и бизнес-центр «Дана Центр» – комфортабельные и современные офисы ведущих компаний, а также все необходимые сопутствующие услуги.

Отметим, что в комплексе «Маяк Минска» еще есть свободные помещения коммерческого назначения. Для покупателей квартир – это прекрасная возможность развивать свой бизнес буквально рядом с домом. И очень хороший способ инвестирования! По оценкам специалистов, стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости в этом комплексе с начала строительства выросла минимум вдвое, а в перспективе может достигать 3 – 5 тысяч долларов за каждый «квадрат» в эквиваленте!

Бизнес-центр «Дана Центр».

Рассказывая о комплексе «Маяк Минска», нельзя не упомянуть о том, что его осью является красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо. Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще это пространство активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Буквально в эту субботу, 29 февраля, в последний день зимы здесь с 12.00 до 20.00 состоится Масленица, народный праздник проводов зимы и встречи весны. Будут все атрибуты ярмарки - торговля, угощения, выступления артистов самых разных жанров!

В сторону Национальной библиотеки бульвар Пикассо выходит к мультимедийному фонтану «Дана Танец». Это новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан. Весна на пороге, и как только угроза возвращения морозов минует, «Дана Танец» вновь запоет и запляшет на радость многочисленным зрителям!

Скоро весна и фонтан «Дана Танец» вновь запоет и запляшет на радость многочисленным зрителям!

Нельзя упускать столь благоприятный момент для того, чтобы стать жителем комплекса «Маяк Минска»! Тем более, что застройщик предлагает очень выгодные условия для покупки квартир.

Значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный инструмент – уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе «Маяк Минска» она предоставляется до 5 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Требуется первый взнос, который в случае необходимости можно внести с помощью кредита от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей, который можно оформить в офисе продаже застройщика.

Более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

А для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков – предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по самым привлекательным условиям покупки квартир в комплексе «Маяк Минска» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис по продаже квартир работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Станьте жителем престижного комплекса, который будет завершен уже в этом году!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.