Артисты из IOWA закрылись в студии на полгода и выпустили альбом «#людимаяки»

«#людимаяки» - это уже третий по счету альбом группы IOWA. В нем артисты эксперементируют со звуком, переплетая в нем гитарные партии, электронику и ударные. Альбом был записан в обновленном составе: теперь в коллективе не 3, а 4 человека: автор текстов и солистка Катя Иванчикова, автор музыки и гитарист Леонид Терещенко, диджей и барабанщик Василий Буланов, а также басист и клавишник Александр Гаврилов.

- Этот альбом вобрал в себя так много! Изначально я хотела, чтобы он был танцевальным и легким, но мыслям не прикажешь и вот, он появился таким – сложным, но вдохновленным жизнью, романтичным, но взрослым, танцевальным, но не пустым, - говорится в официальной группе IOWA Вконтакте.

Фото: организаторы

Музыка и тексты – два ключа к пониманию глобального месседжа, который группа заложила в само название работы – #людимаяки:

- Мы ещё раз хотим сказать, что сражаться с темнотой можно только вместе, и «Маяки», одна из ключевых песен в альбоме, – способ собрать людей, которые хотят светить, но думают, что не способны повлиять на глобальные вещи. Вместе мы – маяки!» – говорят участники коллектива.

Сама Катя Иванчикова – вокалистка группы – рассказывала о новом альбоме так:

«Хочу, чтобы песни из нового альбома лечили людей, вдохновляли, – рассказывает Катя IOWA. – Подумала, что это обязательно должны быть танцевальные легкие песни, но желание начало исполняться не так, как я себе представила. Ко мне пришла песня для альбома, которая заставила достать то, что казалось давно не трогает, не обижает. Все от чего бежала с самого детства. Это оказалось самым ярким событие за последнее время».

Фото: организаторы

Послушать свежие песни из альбома «#людимаяки» можно здесь: https://music.yandex.ru/album/9745096