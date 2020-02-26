2020-02-26T17:41:09+03:00
Общество
КП Беларусь

После бесснежной зимы в Беларуси стоит ждать весной засуху?

Средняя температура этой зимой оказалась на 5-6 градусов выше климатической нормы
Ирина КАЛИНИНА
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Зима в этом году так и не наступила – и многим белорусам отсутствие мороза и снега пришлось по душе.Зима в этом году так и не наступила – и многим белорусам отсутствие мороза и снега пришлось по душе.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Шел шестой месяц осени… Так можно сказать про нынешнюю погоду, учитывая, что климатическая зима к нам так и не пришла.

- В этом году, судя по всему, зимнего сезона мы не дождемся, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. – Причина в том, что Атлантика один за другим посылает на восток циклоны, которые перекрывают доступ холодному арктическому воздуху в южные широты. Такое постоянство привело к тому, что средняя температура за зиму на 5-6 градусов превысила климатическую норму. Если норма для зимнего сезона - около -4 градусов, то в этом году температура в среднем составила +1,5.

В ближайшие дни эта тенденция не изменится. Атлантика, которую европейцы называют «кухней погоды», по-прежнему будет нам дарить не по сезону теплые дни.

- В среду, 26 февраля, на территории Беларуси днем ожидается +3…+9 градусов. По востоку страны возможны дождь и мокрый снег. В четверг, 27 февраля, днем будет +1…+8, облачно, с кратковременными осадками, ночью слабый гололед. В пятницу, 28 февраля, температура воздуха днем от -1 до +6, местами мокрый снег.

Если у вас есть планы куда-то выехать на выходных, синоптики советуют отдать предпочтение субботе. В этот день дождя не ожидается, а вот в воскресенье, 1 марта, возможны осадки. Воздух прогреется до +3…+9 градусов.

Ждать ли в этом году раннюю весну? Если верить долгосрочному прогнозу погоды на сайте gismeteo.by, температура в Минске до середины марта не поднимется выше +6 градусов, а ближе к концу месяца в отдельные дни будет максимум до +9…+12. Дневных морозов не ожидается.

По словам этнолога Елены Довнар-Запольской, март еще может показать свой характер:

- Есть хорошая поговорка: «Люты распусцiць, а сакавiк падбярэ» - имеется в виду вода. А еще говорят: «Марац кусае за палец». Поскольку март у нас - месяц обманчивый, скорее всего, такая погода, как сейчас, сохранится какое-то время.

КСТАТИ

Дачники уже беспокоятся за будущий урожай. Ведь обычно весной после таяния сугробов земля хорошо пропитана влагой, необходимой для растений, а в этом году снег у нас в дефиците. Значит ли это, что весной будет засуха?

- Это будет зависеть от погоды в марте, - говорит директор компании «Аграрно-Промышленный Дом» Татьяна Беляева. - Сейчас влаги в земле вполне достаточно – почти каждый день то дождь пройдет, то мелкий снег. А если март будет ветреный и сухой, тогда, возможно, эта проблема возникнет.

Кстати, в этом году дачный сезон впервые начинается на удивление рано: по словам специалиста, уже сейчас, в конце февраля, можно сажать в открытый грунт пионы и розы.

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