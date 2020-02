Napoli: Буду участвовать в отборе на «Евровидение», пока не попаду в Книгу рекордов Гиннесса!

А накануне мы расспросили Napoli о том, что она делает на Кипре, почему не рассчитывает на помощь Киркорова и Дробыша и зачем ей понадобились индейцы на сцене.

Ольга говорит, что в финальном выступлении она обойдется без индейцев. Фото: личный архив

- Это уже восьмой раз, когда ты участвуешь в национальном отборе на «Евровидение». Считала, сколько денег ты потратила на эти попытки?

- Их хватило бы, чтобы купить квартиру. Может, даже ту, что продал Макс Алейников, чтобы подготовить группу Chakras в этом отборе (смеется). Если серьезно, даже если экономить, каждый год расходы получаются приличные - хочется и красиво выглядеть, и номер сделать эффектным. К счастью, хватает добрых людей, которые готовы помочь бесплатно, за идею.

А на Кипре уже вовсю весна. Фото: личный архив

- Есть какой-то профит в этих попытках?

- Отборы дали мне опыт. Ну и еще классное видео в копилку артиста. Правда, для меня это уже не очень актуально, поскольку я три года живу на Кипре, у меня контракт с местным лейблом. К лету выпускаю альбом на испанском языке. А участие в национальных отборах - скорее традиция. Не остановлюсь, пока не попаду в Книгу рекордов Гиннесса. Да и как же хейтеры без меня! Они ждут, что я буду участвовать. Стараюсь их поддерживать в тонусе!

- То есть ты не веришь, что победишь в этом году?

- Верю! Я выступаю под номером 1 и верю, что этот номер станет для меня счастливым. Сдаваться точно не собираюсь, хотя Киркоров мне не помогает, да и Дробыш тоже. Надеюсь просто на честный отбор в этом году. Я слышала, что в зрительском голосовании с одного телефона можно проголосовать только один раз. Это правильно.

NAPOLI - Don`t Let Me Down (NEW VERSION) - EUROVISION 2020 (Belarus).

- Твой продюсер Александр Слуцкий признался, что организовал голосование за тебя в 2016 году, в результате Napoli заняла второе место.

- Если бы тот отбор был честным, без продюсера Виктора Дробыша и его ресурса, я бы его и так выиграла. У меня была отличная песня! Выход в финал польского отбора только доказал это. Агитировать за себя не запрещено же, правда? Вот, в этом году буду агитировать, а за эсэмэски никому платить не буду.

Ольга на Кипре уже известная певица. Фото: @natalicyprus

- Чем отличается белорусский продакшен от работы с иностранным лейблом?

- У нас стараются показать в одной песне весь диапазон голоса артиста, чтобы была модуляция и так далее. В общем, все хорошее сразу. А там в студии меня прерывают: стоп-стоп, это уже не модно, не кричи. Люди хотят включить песню и просто покайфовать. Поэтому я пою tropical pop. У меня абсолютно изменились музыкальные вкусы и сама манера пения. Скажу честно: поначалу было сложно освоиться. Пришлось практически с нуля выучить английский язык, которым сейчас уже владею свободно. Но я не боюсь перемен. Хотя Беларусь люблю по-прежнему, это же моя родина, я тут выросла.

- Из всех песен, что ты пела на отборах, какая больше всего нравится?

- Let’s come together из отбора 2017 года. И песня была отличная, и номер яркий. Возможно, тогда мне не хватило немного сценического опыта. Ну и еще я вспомнила бы My universe, с которой участвовала в белорусском и польском отборах в 2016 году.

- На Кипре много выступаешь?

- Остров маленький, поэтому практически все между собой знакомы. Все очень приветливые, и даже с известными людьми там запросто можно пообщаться. Я выступаю много, иногда пою в том числе и их традиционные песни, им это очень нравится. В конце марта на Кипре будет большой фестиваль, на котором выступает Араш, и меня пригласили выступать у него на разогреве.

На Мальдивах. Фото: личный архив

- Ты ничего не рассказываешь про личную жизнь…

- Если ты думаешь, что у меня там богатый мужчина - то нет. Я самодостаточная «одинокая ветка сирени». Мне хоть и 27 лет, но пока не чувствую, что созрела для семьи и детей. Да, есть поклонники. Недавно мне прислали панно, на котором Napoli было выложено цветами. Даже не знаю от кого. Там это в порядке вещей - могут забросать цветами сцену, заказать всем присутствующим шампанского. Просто потому, что певица понравилась.

- Кто написал твою песню?

- У меня есть убеждение, что песню для Европы лучше напишут сами европейцы. Я работала с Майклом Джеймсом Дауном и международной командой. У них что-то вроде фабрики хитов.

Участница № 23. NAPOLI. Национальный отбор "Евровидение-2020".

- Следишь, как оценивают твою песню Don’t let me down в интернете?

- Слежу, но не очень доверяю. Сейчас можно купить как лайки, так и дизлайки. Я прислушиваюсь к людям, которые для меня являются авторитетом. После таких советов мы поменяли аранжировку, сделали ее более драйвовой. Так что к песне приложили свою руку и белорусы. Что касается хейтеров - если раньше они могли ввести меня в депрессию, то сейчас только веселят. Я бы им даже лично отвечала, если бы у меня было столько свободного времени. Люди всерьез обсуждают мой номер на предкастинге - индейцев. Которых я вывела на подтанцовку. А на самом деле я их позвала, чтобы сцена не выглядела пустой. И тут же накинулись на меня: что она имела в виду, как это связано с текстом песни? Хочу всех успокоить: номер в финале будет совсем другим, без индейцев. Хотя, если бы их вывела на сцену не Napoli, а Мадонна, вопросов по этому поводу ни у кого не возникло бы.

Для каждого нацотбора Ольга придумывает новый образ. Фото: личный архив

КСТАТИ

Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля в вечернем прямом эфире «Беларусь 1». Он будет выходить из павильона киностудии «Беларусьфильм». Победитель определится ближе к полуночи с помощью голосования жюри и зрителей.