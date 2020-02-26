Минтранс учел замечания перевозчиков: правила распределения «дозволов» пересмотрят

Встречи представителей министерства с международными перевозчиками, недовольными условиями работы, дали свои результаты. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси намерено изменить правила распределения и использования «дозволов».

Напомним, в конце прошлого года перевозчики подняли волну возмущения из-за разрешений на перевозку грузов по территории других государств. Эти «дозволы» выдаются на паритетной основе: сколько дали нам, столько выделяем и мы. Разрешений на перевозку грузов по Польше на 2020 год оказалось недостаточно – Польша выделила только 199 тысяч, и этого на всех не хватило. Увеличить их число в одностороннем порядке Беларусь не может – полякам не нужно больше белорусских разрешений. Поэтому Минтранс взялся распределять то, что есть, по специальной формуле. Она-то и возмутила перевозчиков. По формуле «дозволы» достались фирмам с большей выручкой. Те, кто остались в пролете, посчитали, что Минтранс разрешил спорную ситуацию несправедливо.

- Перекрывая таким образом нам кислород, государство в принципе загоняет нас в петлю! – восклицали перевозчики в Бресте.

Чтобы урегулировать конфликт и выслушать предложения, представители министерства встретились с перевозчиками в регионах и в Минске. И вот их результат: Минтранс планирует принять постановление, которое изменит порядок распределения, выдачи и использования разрешений. Проект документа можно изучить на сайте ведомства. Если вкратце, то Минтранс учел некоторые предложения, которые озвучивали перевозчики на встречах. Например, они просили, чтобы крупные фирмы возвращали неиспользованные «дозволы» вместо того, чтобы продавать их втридорога на черном рынке. В документе прописано требование возвращать разрешения в Транспортную инспекцию в течение 60 календарных дней с даты выдачи.

Кроме этого, министерство планирует изменить ту самую скандальную формулу: порог выручки могут снизить, а также включить другие сведения (данные о зарплате, налогооблагаемой базе и т.п.). Замечания и предложения по проекту документа принимаются до 10 марта.

Временным решением проблемы стали разовые дозволы.

КСТАТИ

Польша выделила Беларуси еще 700 «дозволов»

Пачку разрешений сверх квоты Польша выделила после переговоров с нашим Минтрансом. Правда, есть ограничение: эти «дозволы» можно использовать только для собственных нужд. Это значит, что на них могут рассчитывать малые предприятия, где отправитель груза и перевозчик – одно лицо. Тем, кто получит такое разрешение, нужно будет подтвердить его целевое использование – передать копию CMR-накладной в Транспортную инспекцию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В марте Беларусь и Польша намерены окончательно решить проблему разрешений

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко 21-23 февраля встречался с коллегой из Польши Анджеем Адамчиком и из Литвы Ярославом Наркевичем. Среди прочих вопросов поднималась и тема с «дозволами».

- В ходе бурных обсуждений вопроса разрешительной системы сторонами принято решение о проведении в марте текущего года заседания смешанной комиссии на уровне заместителей министра, где будут приняты окончательные решения, - сообщает пресс-служба белорусского Минтранса.

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Встреча с представителем министерства прошла на повышенных тонах (читать далее)