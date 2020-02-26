Белорус ограбил бутик в Австрии, вышел под залог и сбежал в Беларусь. Но за австрийские "подвиги" его все же судили в Витебске

За преступление, совершенное в Австрии, осудили жителя Полоцка. Мужчина попытался украсть майку и куртку в бутике в австрийском городе Грац.

40-летний полочанин был в Австрии в гостях у друзей. Гуляя по городу, зашел в торговый центр. Там в одном из бутиков ему приглянулась майка от Армани и куртка в стиле милитари. Общая стоимость вещей была около 300 евро.

- С собой у мужчины были наличные, которых хватило бы, чтобы заплатить за одну из выбранных вещей, а также прибор, который используется для размагничивания чипов в магазинах, - рассказала прокурор отдела прокуратуры Витебской области Анастасия Козлова. – Впоследствии он объяснил, что прибор нашел на улице и решил проверить, действует ли он.

Прибор действовал. Мужчина снял магнитные бирки с куртки и футболки и направился с ними к выходу. Когда он проходил через магнитную рамку, та запищала. Оказалось, в этом бутике использовали дополнительную защиту от воров – не только магнитные бирки-чипы, но и магнитные полоски, которые помещались внутри товаров. Продавщица потребовала оплатить товар. Мужчина бросился к эскалатору, где его пытались остановить – но полочанин сильно оттолкнул заведующего магазина и побежал.

- Украденные вещи и прибор для размагничивания он забросил под стоящие на парковке автомобили. Однако мужчину задержали и передали полиции, - продолжила Анастасия Козлова.

Под стражей в Граце полочанин пробыл десять суток, после чего друзья скинулись и внесли за него залог. Суда мужчина решил не дожидаться и вернулся в Беларусь. Оказалось, что в Австрии его уже задерживали и штрафовали за кражи.

Австрийские правоохранительные органы передали документы в Беларусь, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. В январе дело направили в суд, а 13 февраля суд Первомайского района Витебска вынес приговор.

- Обвиняемый признан виновным в открытом похищении имущества, соединенным с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отсрочкой на год. Кроме того, он должен выплатить в доход государства 80 базовых величин, - рассказали в пресс-службе Витебского областного суда.