В ОК16 пройдет премьера белорусского сериала, где можно будет пообщаться с актерами

Что значит оставаться человеком при любых обстоятельствах? Идти наперекор приказам, нечеловеческим условиям и даже собственной смерти. Преодолевать то, что кажется невозможным, и принимать решения, которые окажутся судьбоносными. «Формула человечности» - это 12 реальных историй, каждая из которых достойна того, чтобы стать отдельным фильмом.

– Мы намеренно избегали привязки ко времени и месту описываемых событий, не уточняли национальных принадлежностей героев этих историй. Главная идея проекта – показать, что мир не делится на чёрное и белое, на хороших и плохих, – рассказывает продюсер Центра современной культуры «Бегущая черепаха» Леонид Калитеня.

Каждая история основана на реальных событиях – ее рассказал свидетель тех давних событий. Свой вклад в создание документального цикла внесли и многие известные белорусские актеры: Роман Подоляко, Людмила Сидоркевич, Павел Харланчук-Южаков, Светлана Бень, Олег Коц, Светлана Аникей и многие другие.

– Мы очень рады и благодарны актерам за то, что они нашли время и поддержали этот проект. Каждый из них примерил на себя роль главного героя или героини и, фактически, прожил далеко не самые приятные эмоции и жизненные ситуации, – отмечает режиссер Роман Романов.

Премьера интернет/ТВ-сериала пройдет в формате диалога со зрителями. Гости показа смогут посмотреть первые 3 серии документального проекта и обсудить его с авторами, актерами и съемочной группой. Остальные 8 серий «Формулы человечности» покажут сразу после премьеры на Youtube-канале «Бегущая черепаха».

Проект реализован в рамках гуманитарной программы «Место встречи: Диалог» при поддержке Германского федерального фонда «Память, ответственность и будущее», а также МОО «Взаимопонимание».

КОГДА: 4 марта, 19:00

ГДЕ: Культурный хаб ОК16 (ул. Октябрьская 16, корп. 27, зал Гигант)

ЦЕНА ВОПРОСА: 5 рублей, купить билеты можно тут

ИНФОЛИНИЯ: + 375 44 756 52 60