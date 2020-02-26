Россия выплатит Беларуси компенсацию за грязную нефть. Но бензин в стране дорожать не перестанет

Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации за грязную нефть. Напомним, в апреле прошлого года в трубопровод «Дружба», по которой нефть из России поступает в Европу, попало топливо с повышенным содержанием хлороганики. Тогда на Мозырский НПЗ поступило около 560 тысяч тонн некондиционной нефти. Помимо этого на три месяца пришлось приостановить прокачку черного золота. Беларусь, естественно, хотела получить компенсацию потерь, переговоры с российскими партнерами о ней велись почти год.

- Подписан протокол о том, что российская сторона готова компенсировать. Ведется работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода, - цитирует БелТА заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.

Отметим, что сумма компенсации, которую Беларусь получит от России, будет рассчитана по той же формуле, что и в других потерпевших странах: Польше, Чехии, Словакии и Венгрии. Из открытых источников известно, что этим странам российская сторона уже выплатила компенсацию из расчета 15 долларов за баррель. Получается, что Россия согласилась компенсировать Беларуси около 61,6 миллиона долларов. Напомним, что летом прошлого года сообщалось о том, что «Роснефть» получила претензии от «Белнефтехима» на сумму 155 миллионов долларов, а два месяца назад посол Беларуси в России Владимир Семашко оценивал сумму компенсационных выплат в размере $70 млн. Очевидно, что итоговая выплата будет меньше изначальных ожиданий белорусской стороны. Как сообщает РБК, 61,6 миллиона долларов - это максимально возможная компенсация от «Транснефти».

- Переговоров о дополнительных выплатах «Белнефтехим» не ведет, - цитирует ресурс слова пресс-секретаря концерна Александр Тищенко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Белнефтехим»: Цены на топливо не растут - они изменяются

25 февраля около офиса «Белнефтехима» в Минске собралось несколько десятков человек. Пришедшие хотели встретиться с руководством концерна и выяснить причины постоянного роста цен на бензин, а также прояснить для себя, когда практика еженедельного подорожания топлива на копейку закончится. К собравшимся вышли работники «Белнефтехима» во главе с заместителем председателя концерна Владимиром Сизовым. Он не согласился с тем, что топливо дорожает.

- Концерн «Белнефтехим» будет придерживаться стратегии плавного изменения цен на топливо. Цены на топливо не растут - они изменяются. Были прецеденты, когда цены понижались. Если цена нефти растет на 10 - 15%, роста цен на нефтепродукты на такую же величину не наблюдается - корректировка происходит на одну копейку, - приводит БелТА слова Сизова. - Изменение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке происходит плавно по согласованной стратегии, предусмотрена корректировка на одну копейку. Сейчас это рост, но была практика снижения на одну копейку.

Владимир Сизов напомнил, что стоимость топлива зависит от нескольких составляющих: стоимости сырья, договоренностей с поставщиками, налоговой нагрузки, курсов валют.

- Мы вынуждены покупать нефть за валюту, поэтому колебания валюты также отражаются на стоимости нефтепродуктов, - подчеркнул он.

Напомним, в последний раз цены на топливо менялись в Беларуси 23 февраля - снова рост на одну копейку. Это подорожание стало восьмым по счету с начала года.

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Беларусь потеряла на экспорте нефтепродуктов больше $2 миллиардов

- На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 миллиарда 55 миллионов, - заявил министр иностранных дел Владимир Макей 25 февраля на расширенном заседании коллегии МИД, сообщает БелТА.