Похвастай своей бородой: пришли фото и выиграй бальзам с расческой для нее, любимой

С 23 февраля по 3 марта в Минске проходит новый фестиваль: на протяжении десяти дней более десяти барбершопов стригут и укладывают бороду или усы, а также угощают их владельца крепким кофе для бодрости всего за 10 рублей. Для этого нужно лишь при записи назвать тайное слово «spadar».

В акции участвуют 12 топовых барбершопов города: Барбершоп 57», «Бюро 20/16», Barrymore, Big Bro, Brock Barbershop, Blacklist, FAZA, Grove Street, Jackson, Platforma, Spectre. Каждый из них старается удивить своими фишками: стрижка опасной бритвой, укладка горячей пеной, подбор правильных уходовых средств (в самой акции бороды и усы с помощью укладывают топовой линейкой белорусского косметики для мужчин). Организаторы уверены, что такой бонус поможет многим не только воспользоваться выгодным предложением, но и попробовать что-то новенькое.

В небольшом американском городке Тинли-Парк в штате Иллинойс прошел «Национальный чемпионат бород и усов 2019»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Кстати, акция продлится с 23 февраля по 3 марта (10 дней) и закончится необычным мастер-классом «Как стать самым красивым к 8 марта». Организаторы обещают, что мероприятие станет after-party для всех участников: барберов и гостей SpadarFest. В течение вечера десятки барберов, известных медийных бородачей и специалистов области красоты в формате 5-минутных «выступлений в лифте» поделится простыми доступными секретами по уходу за собой. Никаких специализированных мастер-классов, только приятная атмосфера, чай с пирогами, возможность постричься на месте по аукционной цене (будет работать зона блиц-стрижки и укладки), а также подсказки специалистов.

«Вишенкой на торте» станет розыгрыш годового запаса косметических средств для мужчин ценой в 1000 рублей! «Королевский» SpadarBox будет разыгран среди всех участников акции (организаторы обращают внимание, что для этого нужно получить во время посещения барбершопа билет с уникальным номером). Такая коробочка точно станет приятным подарком для любого мужчины.

КОНКУРС KP.BY

«Комсомолка», со своей стороны, дает бородачам еще аж восемь возможностей получить свой подарок (в наборе бальзам после бритья и расческа для бороды). Для этого нужно выполнить всего в три простых шага:

«Королевский» SpadarBox будет разыгран среди всех участников акцииФото: Святослав ЗОРКИЙ

1. Пришли на нашу почту boroda@phkp.by фото своей бороды или усов с коротким описанием;

2. Дождись 6 марта, когда мы выложим на сайте 8 фото победителей с их историями;

3. Если попал в число 8-и победителей, то забери свой подарок, набор уходовых средств для мужчин от бренда Spadar в редакции «Комсомольской правды» (Платонова 1б).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Организаторы обращают внимание, что работает предварительная регистрация на мастер-класс на сайте проекта (ДОПОЛНИМ СКОРО ССЫЛКОЙ), там же можно оставить свои пожелания и\или записаться на стрижку бороды и усов. Накануне мероприятия вы получите подтверждение регистрации, план выступлений спикеров и другие детали.

ЧТО: мастер-класс «Как быть красивым на 8 марта и не только».

ГДЕ: школа для барберов B-school (ул. Тимирязева, 10).

КОГДА: 4 марта, сбор гостей - 18.30, старт мастер-классов - 19.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Годами растили и 6 часов укладывали»: самые яркие участники Конкурса бород и усов в США

Фото сделал Виктор Гилицкий, который работал в белорусской «Комсомолке» и сейчас покоряет американские газеты и журналы (читать далее)