«80% сами обнаруживают у себя опухоль молочной железы»: специалисты спросили, почему белоруски не идут к врачам

Белорусские медики и социологи провели исследование, чтобы определить, насколько женщины осведомлены о своем здоровье. Участие в исследовании приняли 800 белорусок 25 - 60 лет, которые живут в городах.

- Чем крупнее город, тем больше возникает стрессовых факторов. Сюда можно отнести экологию, недостаток физической активности, ситуацию, когда женщина разрывается между карьерой и семьей, - объясняет выборку директор медцентра «Медавеню», который инициировал исследование, Александр Поливко. - Мы с коллегами приходим к выводу: было бы здорово, если бы наши пациенты приходили немножко раньше. А женское население мы выбрали для исследования, потому что в современном обществе женщины сталкиваются со многими стрессовыми факторами. И это сильно влияет на состояние здоровья. По нашей внутренней статистике, около 30% женщин обращаются к врачу поздно.

Предсказуемо состояние здоровья женщин становится хуже с возрастом. Зависит оно и от географии. Лучше всего чувствуют себя женщины в Минске, чуть хуже - в областных городах, значительно хуже - в остальных. Хуже всего свое здоровье оценивают женщины из Брестской области.

Интересно, откуда белоруски получают информацию, касающуюся здоровья.

- В Минске и областных городах в основном информацию о здоровье получают из специализированных источников или от медиков, - говорит Александр Поливко. - А жители регионов черпают ее из СМИ. Они считают, что их медработники просвещают хуже, чем в больших городах.

В исследовании проанализировали, почему белоруски не обращаются к медикам. Минчанки и жительницы областных городов главной причиной называют занятость на работе. В городах поменьше женщины говорят, что заняты заботой о детях или в медучреждениях нет специалистов и методов исследования.

- Мы прикрываемся работой, занятостью и находим кучу других причин, чтобы не делать то, что нам тяжело в силу каких-то эмоциональных психологических причин, - комментирует ситуацию врач-онколог Светлана Романовская. - Женщина, которая обнаруживает у себя опухоль молочной железы (а 80% опухолей женщины обнаруживают сами), далеко не сразу идет к врачу. Она читает страшилки в интернете, ставит диагноз. Таким способом упускается время.

С возрастом белоруски знают больше о раке, но это не влияет на количество обследований

В исследовании, кроме прочего, у белорусок спрашивали и о ментальном здоровье. Большинство женщин, например, сказали, что знают, чем отличается психолог от психотерапевта, но некоторые признались, почему не пойдут к специалистам.

- К психологам и психотерапевтам чаще обращаются жительницы Минска и областных центров, - говорит Александр Поливко. - Если не обращаются, то по причине «я здоров». У молодых людей часто это страх - быть осмеянным в обществе, признаться себе, что не все в порядке и нужна какая-то помощь. С возрастом основная причина - неверие в эффективность их методов помощи.

Спрашивали у женщин и о страхе смерти. В регионах белоруски больше боятся умереть от онкологических заболеваний, а в Минске и областных городах - от сердечно-сосудистых.

- Интересно, что в Гомельской области страх развития онкологических заболеваний минимален, - продолжает Александр. - Здесь реже всего ходят к онкологам. Можно проследить зависимость: здесь проводятся многочисленные государственные программы по выявлению заболеваний щитовидной железы после печальных событий Чернобыля.

Специалисты отмечают, что с возрастом белоруски больше знают о раке молочной железы.

- Но это не приводит к увеличению частоты самообследований. Люди больше интересуются, больше знают, но при этом не тревожатся. Возможно, с возрастом уходит самодисциплина, - предполагает Светлана Романовская. - Мотивировать потенциальную пациентку пройти исследования непросто. Но мы в очередной раз напоминаем, что только своевременно выполненные исследования и вовремя поставленный диагноз помогут женщине справиться с болезнью. Рак на ранней стадии давным-давно не приговор: он лечится и позволяет женщинам вести адекватный образ жизни, рожать детей, стареть рядом со своими близкими.

Тем не менее медики говорят, что сегодня женщины более грамотны в вопросах здоровья, чем 20 и даже 10 лет назад.

- Наибольшую заинтересованность в онкологической проблеме высказывали женщины от 40 до 54 лет, - сравнивает Светлана Романовская. - Это та же группа, которая хотя бы раз в год посещает онколога.