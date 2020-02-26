2020-02-26T16:41:35+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сын Роналду зарегистрировался в Инстаграме: за сутки 3 миллиона просмотров и миллион подписчиков

Отец оставил комментарий под первой публикацией
Захар ПЛАТОНОВ
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Роналду-младший с Джорджиной Родригес. Фото: instagram.com/minicristianoronaldo2010Роналду-младший с Джорджиной Родригес. Фото: instagram.com/minicristianoronaldo2010
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Старший сын Криштиану Роналду, которого тоже зовут Криштиану, завел себе аккаунт в Instagram. Случилось это в ночь между 24 и 25 февраля. У 9-летний Роналду забавное название профиля — @minicristianoronaldo2010.

В подписках у него только самые близкие: папа, Джорджина Родригес (жена Роналду-стршего), бабушка, лучший друга Роналду Мигела Пайшау и официальный профиль «Ювентуса».

Первый пост 25 февраля был простым: приветственное видео на трех языках («Привет, ребята, этой мой новый аккаунт в инстаграме. Надеюсь, он вам понравится, спасибо, пока!»). Его уже посмотрели более 3 миллионов раз. Отец поставил лайк и оставил целующий смайл. На сутки у Роналду-младшего уже миллион подписчиков. Что и не мудрено. У его отца 205 миллионов подписчиков.

minicristianoronaldo2010minicristianoronaldo2010
Hola chic@s!! Esta es mi nueva cuenta de Instagram espero que os guste
695379 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Дальше было фото в домашней обстановке: Роналду-старший с семейством в ванной.

minicristianoronaldo2010minicristianoronaldo2010
CR7
372810 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Третья публикация – фото с недели моды в Милане. Роналду-младший с мачехой Джорджиной Родригес.

minicristianoronaldo2010minicristianoronaldo2010
Milan fashion week
587751 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Интересно, что достаточно быстро появились фейковые аккаунты с похожими названиями. Хотя пока и выше описанный аккаунт не прошел верификацию.

У мамы КриРо Марии Долореш 2,1 миллиона подписчиков.

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