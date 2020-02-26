Сын Роналду зарегистрировался в Инстаграме: за сутки 3 миллиона просмотров и миллион подписчиков

Старший сын Криштиану Роналду, которого тоже зовут Криштиану, завел себе аккаунт в Instagram. Случилось это в ночь между 24 и 25 февраля. У 9-летний Роналду забавное название профиля — @minicristianoronaldo2010.

В подписках у него только самые близкие: папа, Джорджина Родригес (жена Роналду-стршего), бабушка, лучший друга Роналду Мигела Пайшау и официальный профиль «Ювентуса».

Первый пост 25 февраля был простым: приветственное видео на трех языках («Привет, ребята, этой мой новый аккаунт в инстаграме. Надеюсь, он вам понравится, спасибо, пока!»). Его уже посмотрели более 3 миллионов раз. Отец поставил лайк и оставил целующий смайл. На сутки у Роналду-младшего уже миллион подписчиков. Что и не мудрено. У его отца 205 миллионов подписчиков.

minicristianoronaldo2010 Hola chic@s!! Esta es mi nueva cuenta de Instagram espero que os guste

Дальше было фото в домашней обстановке: Роналду-старший с семейством в ванной.

minicristianoronaldo2010 CR7

Третья публикация – фото с недели моды в Милане. Роналду-младший с мачехой Джорджиной Родригес.

minicristianoronaldo2010 Milan fashion week

Интересно, что достаточно быстро появились фейковые аккаунты с похожими названиями. Хотя пока и выше описанный аккаунт не прошел верификацию.

У мамы КриРо Марии Долореш 2,1 миллиона подписчиков.