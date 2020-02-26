«После незимы ждем в Беларуси необычную весну и редкие погодные явления»: ученые говорят о потеплении и готовятся к похолоданию

До конца зимы - пару дней. Климатологи уже заявили: впервые за всю историю метеонаблюдений в Беларуси климатическая зима так и не пришла!

- Средняя температура трех зимних месяцев 2019 - 2020 годов (по состоянию на 27 февраля) составила +1,5 градуса, а это выше климатической нормы на 5,5 градуса. Такой зимы не было все 140 лет метеонаблюдений. Для сравнения: средняя температура зимы 2018 - 2019 годов составила -2,3 градуса. Это тоже выше климатической нормы на 1,7 градуса, - рассказала заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич.

Этой зимой мы видели даже грозы!

- В последний раз зимнюю грозу в Минске наблюдали в 1958 году, а в Могилеве - в 1983-м, - отметила Светлана Кузьмич.

- А какие прогнозы на весну? - поинтересовались мы.

- По прогнозам Североевразийского климатического центра (Москва), в марте и апреле температура воздуха в Беларуси ожидается на 0,5 градуса выше климатической нормы.

Еще одна интересная подробность: оказывается, осень и весна 2019 года прошли с одинаковой средней температурой +8,8 градуса. Такая теплая осень в Беларуси случилась второй раз за последние 75 лет.

- И это далеко не все аномалии. Так, например, только в 2019 году в Беларуси было зафиксировано 11 случаев опасных метеоявлений. Среди них: сильный ветер скоростью 29 метров в секунду в Пинске, ливень в Езерище, где за половину суток выпала месячная норма осадков, жара в Брагине +36,4 и чрезвычайная пожарная опасность на юго-востоке Гомельской области и в Лунинецком районе Брестской области.

Сезон поцелуев в парках и скверах можно открывать. ВеснаФото: Павел МАРТИНЧИК

- Та скорость, с которой растет температура воздуха, беспрецедентна. Меньше чем за 100 лет температура земного шара увеличилась на 1,1 градуса. В Беларуси среднегодовая температура растет в среднем на 0,5 градуса! - говорит директор ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», заведующий Центром климатических исследований, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Лысенко. - Причины потепления исследовала международная группа экспертов. Есть антропогенная причина потепления. Сюда относятся выбросы парниковых газов. В первую очередь - углекислого. Но приписывать аномально теплые зимы нельзя только влиянию человека. Еще большое влияние играют колебания температуры океана. С 2015 по 2019 год температура в экваториальной зоне Тихого океана повышена. Это явление называется Эль-Ниньо - колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает влияние на климат.

В 2015 году случилось самое мощное за всю историю наблюдений Эль-Ниньо. После него и в Беларуси на 1,5 метра опустился уровень грунтовых вод, в два раза обмельчали реки, особенно на территории Гомельской области. Началось иссушение лесов и поражение их короедами. Сейчас все медленно восстанавливается.

Но у колебания температуры Тихого океана есть свои периоды. На смену Эль-Ниньо может прийти противоположное явление - Ла-Ниньо, понижение поверхностной температуры воды Тихого океана ниже климатической нормы зоны. К примеру, с 1968 по 1998 год шел быстрый рост зимней температуры. С 1998 по 2014 год зимы стали более холодными. Тогда говорили даже о паузе в глобальном потеплении. Но это было связано с колебаниями температуры Тихого океана. То есть холодные зимы вполне еще могут случиться.