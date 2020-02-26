Жена белорусского футболиста о панике в Милане из-за коронавируса: «Скупили все»
Виталий Кутузов один из самых успешных белорусских футболистов последних 20 лет: поиграл за итальянские и португальские клубы, был лидером сборной Беларуси. После завершения карьеры остался жить в Милане.
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Его жена Анастасия в своем Инстаграме рассказала о ситуации в городе. В Италии коронавируса Covid-19 даже отменяли матчи чемпионата страны по футболу.
- Все уже в курсе, что новый вирус добрался до Италии. В моём регионе Ломбардия у людей началась паника, после выхода в СМИ статьей о заразившихся 79 человек за сутки. Сначала паника охватывала только мессенджеры, но, после того, как официально заявили о закрытии университетов и отмене всех спортивных и массовых мероприятий, люди не на шутку напугались. Сейчас заболевших больше 100.
Анастасия примера несколько примеров, как в магазинах раскупили самое необходимое:
- Вчера (пост был опубликован 24 февраля – Ред.) на прилавках в торговых магазинах была сплошная пустота и отсутствие продуктов. Скупили все : воду, мясо, пасту (макароны),йогурты, туалетную бумагу, средство для дезинфекции рук и дома. Чтобы вы понимали, как это выглядело, смотрите фото в карусели.
Фото взяла у знакомых, я стараюсь не выходить из дома, когда присутствует массовая паника и большое количество людей. Сделала вывод: организованность людей рождает дисциплину. Можно ли эту волну назвать паникой? Думаю, это не паника, а массовая профилактика, забота о своём здоровье и здоровье своих близких. А я сегодня с удовольствием прогуляюсь по моему городу, куплю свою любимую чернику и буду наслаждаться прекрасной погодой, - написала Анастасия.
Позже в сторис она сообщила, что прирост больных пять человек в сутки.
Анастасия Кутузова рассказала о ситуации в Милане из-за коронавируса. Фото: Фото: instagram.com/kutuzova.anastasia
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