life:) запустил новую линейку интернет-тарифов

Предпочитаешь всегда оставаться онлайн, серфить в интернете и общаться в мессенджерах? Тариф Безлимит Лайт включает 9 ГБ интернет-трафика без ограничений скорости и безлимит интернета на скорости до 1 Мбит/с. На такой скорости можно свободно общаться в мессенджерах, смотреть видео онлайн и делать другие привычные вещи в интернете. Стоит этот тариф 6,90 руб/мес.

Тариф Безлимит Стандарт – это втрое больше (30 ГБ) трафика на неограниченной скорости, после – безлимит со скоростью до 2 Мбит/с. Что позволяет свободно смотреть видео онлайн в высоком качестве (HD). Стоимость такого предложения – 9,90 руб/мес для абонентов Минска и 7,50 руб/мес – для других регионов Беларуси.

Предложение Безлимит Про включает 60 ГБ на неограниченной скорости, а после скорость снижается до 4 Мбит/с. Такая скорость позволяет смотреть видео онлайн в оптимально высоком качестве FULL HD. Стоит Безлимит Про 15,90 руб/мес.

Абоненты новой линейки могут раздавать интернет-трафик и делиться им без ограничений. На тарифах Безлимит можно звонить: стоимость одной минуты звонка во все сети всего 10 копеек.

Тарифы доступны как для новых подключений, так и для смены тарифного плана. Переходи по ссылке и выбирай свой Безлимит!

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