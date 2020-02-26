В четыре раза дешевле, чем в Москве, и ничуть не хуже: смотрите, какое дерево выросло в центре Минска!

Работа над инсталляцией еще не завершена, но уже известно, что нынешняя локация у Красного костела - временная, позже дерево «пересадят».

- Проблема таких городских элементов и у нас, и в других городах в том, что ночью они красивые, а днем - не очень. А задача сделать так, чтобы они были интересны и днем и ночью. Возможно, мы украсим дерево яблоневым цветом, возможно, как-то еще. Сейчас мы ждем реакцию граждан. Свои предложения можно адресовать предприятию «Мингорсвет», которое учтет мнения горожан при создании новых деревьев, - сказал «Комсомолке» Александр Дорохович, зампредседателя Мингорисполкома.

Со временем в Минске появится с десяток таких инсталляцийФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Куда перенесут дерево с площадки у Красного костела, пока городские власти не сообщают, но уже известно, что вскоре в городе появится небольшой сад из подобных световых инсталляций - установить парк из десятка таких деревьев планируют возле Дворца спорта.

- Важно делать что-то, чтобы это было оценено туристами и горожанами. Это место - активная зона, и там эти деревья будут уместны, - отметил Александр Дорохович.

Собеседник рассказал, что минскому предприятию удалось существенно сэкономить на изготовлении светящегося дерева - оно обошлось в четыре раза дешевле, чем московский аналог.

Планируется, что инсталляция будет радовать глаз не только ночью, но и днемФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Небольшой сад из светящихся деревьев скоро вырастет в МинскеФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Дерево сделано минским предприятиемФото: Микита НЕДАВЕРКОВ