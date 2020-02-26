2020-02-26T18:07:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Играй в «MobiКвиз» и получи шанс на учебу в Оксфорде

Компания МТС объявляет о старте интеллектуального конкурса для учеников 10-11 классов «MobiКвиз»
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Победитель получит целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде.Победитель получит целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Отборочные этапы пройдут во всех областных городах Беларуси с марта по май. Победители региональных туров приедут в Минск на полуфинал. Игроков победившей команды ждет индивидуальное испытание: они сразятся в финальном туре между собой.

Вопросы всех туров будут касаться темы технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, а также литературы и истории. Для победы игрокам понадобятся не только знания, но также логическое мышление и умение находить правильные аргументы.

Победитель, который правильно ответит на большинство вопросов финального тура «MobiКвиза», получит целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде (Великобритания).

Первый отборочный этап пройдет в Бресте 7 марта. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо собрать команду из 7 человек, пройти регистрацию и в назначенное время прийти на игру в вашем регионе. Подробнее об условиях конкурса читайте в нашем паблике в ВКонтакте.

- Компания МТС не первый год проводит конкурсы для школьников. Совместно с Министерством образования мы стремимся поддержать молодых людей, у которых есть интерес к сфере современных технологий. Формат «MobiКвиза» позволит каждому участнику проверить свою эрудицию, а возможность попробовать свои силы будет у школьников во всех регионах Беларуси, - прокомментировал руководитель коммерческого департамента компании МТС Николай Булаш.

Задача конкурса, который компания МТС проводит совместно с Министерством образования, - поддержать юных интеллектуалов и помочь им развить свои способности.

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