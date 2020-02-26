2020-02-26T19:13:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Выиграй теплицу, качели, гриль-барбекю или саженцы абрикоса!

На страницах «Комсомолки» проходит наш традиционный проект для дачников «Зеленый марафон»
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Принимаем участие в игре!Принимаем участие в игре!
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Такое бывает только один раз в году: «Комсомолка» проводит проект для дачников «Зеленый марафон», и готова буквально засыпать вас призами! Хотите выиграть элитные сорта картошки, саженцы абрикосов, роз и сеянцы грецкого ореха? Ищите условия конкурсов в бумажных выпусках газеты:

В «толстушке» за среду, 26 февраля, опубликованы условия розыгрыша элитного семенного картофеля от Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству.

В номере за четверг, 27 февраля - розыгрыш саженцев абрикоса «Спадчына» - одного из лучших сортов белорусской селекции от РУП «Институт плодоводства». Это зимостойкий сорт, который отлично растет в нашем климате.

Пятница, 28 февраля - розыгрыш сеянцев отборных форм грецкого ореха от РУП «Институт плодоводства». Если еще 10 лет назад урожай орехов собирали дачники в основном на юге Беларуси, то теперь это возможно и для жителей других районов.

Суббота, 29 февраля - розыгрыш саженцев английских роз от компании «МинскСортСемОвощ». Вы можете выиграть зимостойкий сорт William Shakespeare с душистыми лиловыми цветками (высота куста 1 - 1,2 метра) либо сорт Teasing Georgia с бело-золотистыми цветками (высота куста 1,5 - 1,7 м).

А если вы давно хотите новую теплицу для выращивания перцев или мечтаете о садовых качелях, участвуйте в нашей традиционной рекламной игре «Дачный марафон». Мы уже восьмой год проводим ее для наших любимых подписчиков. Подписывайтесь сами, дарите подписку маме или бабушке и выигрывайте! В этом году кроме привычных уже теплиц и садовых качелей, есть грили-барбекю и комплекты красивого столового белья.

Чтобы принять участие в игре, нужно:

1. Вырезать купон из «Комсомолки» и заполнить его (купоны ищите в бумажных номерах «Комсомолки» за 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 февраля)

2. Отправить до 10 марта заполненный купон и копию квитанции об оплате подписки на адрес редакции. Количество купонов, присланных от одного участника, не ограничено.

Подпишись и выиграй!

Подпишись и выиграй!

Кстати, до 29 февраля на подписку действуют скидки. Так, «толстушка» на квартал обойдется вам в 18.50 рублей, а ежедневный выпуск, включая толстушку - в 56.00 рублей.

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