2020-02-27T23:16:45+03:00
Минск
КП Беларусь

Энтомолог о скорпионе в минской квартире: «Приехать на фуре с продуктами для него не проблема, а ядовитость зависит от толщины брюшка»

Возможно, неожиданного "гостя" принесли домой вместе с сухофруктами, купленными на рынке
Полина СВЕТЛОВА
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Скорпиона увезли в террариум. Фото: pixabay.comСкорпиона увезли в террариум. Фото: pixabay.com
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С необычным заявлением обратилась в милицию и МЧС жительница дома по улице Леси Украинки в Минске: «У меня на кухне - живой скорпион». Как членистоногое, которое в Беларуси не обитает, попало квартиру 20-этажного дома, женщина не знала. Позже она вспомнила, что накануне покупала на рынке продукты, в том числе и сухофрукты, и предположила, что скорпион мог затеряться в этих покупках.

- Когда мы приехали, скорпион уже был в пластиковой банке, мы его увезли - отдали в один из минских террариумов, - рассказали нам в МЧС. И добавили, что случилось это еще месяц назад.

Эти паукообразные не впервые приезжают в Беларусь в коробках с фруктами. Четыре года назад в Барановичах нашли скорпиона среди бананов. Он укусил покупателя, который выбирал фрукты в коробке. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, в тот же день перевели в другое отделение и вскоре выписали из больницы.

По иронии судьбы укушенный покупатель работает ветеринарным врачом. А чтобы никто не сомневался, что это скорпион, жена пострадавшего выловила его из коробки. Она же доставила его в городскую ветеринарную станцию.

Начальник Барановичской городской ветеринарной станции тогда выяснил, что бананы привезли из Коста-Рики. С фруктами в коробку попал и скорпион рода текиус - это слабоядовитый вид. Его яд для человека не опаснее укуса пчелы.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Чем тоньше брюшко, тем более опасен яд»

- Это далеко не первый и не последний случай, когда скорпиона находят вместе с продуктами. Очень часто скорпионов обнаруживают рабочие на складах - они просто их выбрасывают. Мы хотели бы заполучить этот экземпляр, чтобы посмотреть, что это за вид и откуда он, - говорит о минском случае кандидат биологических наук, доцент Олег Прищепчик. - Если продукты не обрабатывались на складах специальным газом или охлаждением, то вполне возможно, что скорпион мог приехать вместе с сухофруктами. Скорпионы забираются в ящики, где создаются теплые условия. Если фура едет быстро, они вполне могут безболезненно перенести поездку. Некоторые виды скорпионов могут питаться раз в год (едят они насекомых и личинок), поэтому в этом плане длительное путешествие для них - не проблема.

По словам специалиста, у всех скорпионов есть ядовитое жало, но насколько они агрессивны и насколько яд опасен для человека, зависит от конкретного вида.

- Есть такое правило: чем тоньше брюшко, тем более опасен и агрессивен яд. Если скорпион крупный, его сила сосредоточена в клешнях - он сдавливает свою жертву, а яд таких видов не очень агрессивен.

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