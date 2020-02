12 финалистов и их песни: кого бы вы отправили на «Евровидение-2020» от Беларуси?

В павильоне на киностудии «Беларусьфильм» уже все готово для шоу, проходят последние репетиции с артистами.

В этом году отбор принципиально отличается тем, что закрыли возможность для участия в нем иностранцев. Нет среди финалистов и ни одного ставленника российских продюсеров – что практически каждый год предрешало исход финала. Вернули также зрительское голосование – но, говорят, с одного номера можно будет отправить только одну смс. Точно мы узнаем это уже во время трансляции.

Отбор этого года прекрасен тем, что в нем нет очевидного лидера. Поэтому расскажем обо всех участниках в том порядке, в котором они участвуют:

1. Ольга Шиманская (Napoli) - Dоn't let me down. Это уже ее восьмой нацотбор! После того, как по сравнению с предотбором певица сделала более динамичную драйвовую аранжировку, ее популярность на фан-сайтах «Евровидения» сразу пошла вверх.

NAPOLI - Dоn't let me down.Источник: NAPOLI

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ О NAPOLI

2. Саша Захарик - Rocky Road. Участвовала в «Новой волне» и российском «Голосе». Представит харизматичную интеллигентную песенку, текст к которой написала сама.

Саша Захарик - Rocky Road.Источник: Саша Захарик

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ О САШЕ ЗАХАРИК

3. Анастасия Малашкевич – Invisible. Профессиональная оперная певица (является солисткой Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси). Была преподавателем в телепроекте ОНТ «Академия талантов», а также у некоторых нынешних поп-исполнителей. Пробовалась в российском «Голосе» - неудачно и в украинском шоу "Голос країни", где дошла до четвертьфинала.

Анастасия Малашкевич Invisible.Источник: Ylva & Linda

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ ОБ АНАСТАСИИ МАЛАШКЕВИЧ

4. Группа Chakras - La-ley-la. Проект продюсера Макса Алейникова, который, по его словам, продал квартиру, чтобы за вырученные деньги подготовить трех участниц группы к «Евровидению». В композиции есть необычный вокал, но нет слов.

CHAKRAS - La-Ley-La (Official Music Video) . Источник: CHAKRAS

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ О CHAKRAS

5. Анастасия Гламозда - Burning again. Молодая исполнительница из столичного Колледжа искусств, нигде пока особо не замеченная. Музыку и текст для песни написала сама.

Анастасия Гламозда - Burning again.Источник: Nastya Glamozda

6. Анастасия Развадовская – Hello. Еще одна темная лошадка финала, которая участвовала в отборах на «Евровидение» в 2011 и 2012 годах. Интернет сообщает, что девушка имеет огромный репертуар с различными кавер версиями на мировых исполнителей.

Анастасия Развадовская Hello.Источник: Nastasea Nastasea

7. Ян Ярош – Fire. Пианист и вокалист, участник 6 сезона украинского телешоу "Голос країни". Выступал музыкантом в передаче “Легенды live” на ОНТ. В финале будет исполнять песню под собственный аккомпанемент на рояле.

Yan Yarosh - Fire (Live in YY studio). Источник: Ян Ярош

8. Анжелика Пушнова - True Love. Задорная ведущая и корреспондент утренней рубрики ОНТ «Дежурная по городу» в этот раз выступает в амплуа певицы. Молодость, энергия через край и задорная песня делают ее одной из сильных участниц финала.

Анжелика Пушнова - True Love.Источник: Анжелика Пушнова

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ ОБ АНЖЕЛИКЕ ПУШНОВОЙ

9. Дарья Хмельницкая - On Fire. Молодая певица, за плечами которой почти 7 лет работы в Театре песни Ирины Дорофеевой. Участвовала в церемонии открытия II Европейских игр в Беларуси.

Дарья Хмельницкая - On Fire (Official Video). Источник: Дарья Хмельницкая

10. Юлия Быкова (Aura) – «Барані сваё». Рекордсменка отборов – это уже 10-й раз артистки. Помогает овладевать музыкальными премудростями Николаю Лукашенко, и это тоже не стоит сбрасывать со счетов. К сожалению, многие критики сходятся во мнении, что песня «Барані сваё» довольно слабая и напоминает другую композицию - I love Belarus, с которой очень скромно выступила на «Евровидении-2011» Анастасия Винникова.

Юлия Быкова (Aura) – «Барані сваё».Источник: Aura

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ ОБ AURA

11. Катя Смольская (КейСи) - Chili Pepper. Если следить за отзывами фанов «Евровидения» в интернете, первое место в нашем отборе они отдают Екатерине Смольской (КейСи) и ее зажигательной песне Chili Pepper. У композиции уже тысячи скачиваний на мировых платформах.

КейСи - Chili Pepper.Источник: КейСи Official

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ О КЕЙСИ

12. Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич (VAL) – «Да вiдна». Одна из самых необычных участниц этого отбора – группа VAL. Лера – обладательница Гранд-премии и звания лауреата специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Зрители могли бы вспомнить ее по конкурсу молодых артистов на «Славянском базаре-2015». Участвовала в шоу «Голос краïни-7», команда Джамалы.

Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич (VAL) – «Да вiдна».Источник: VAL

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ходят слухи, что от России в этом году поедет Александр Панайотов, продюсером которого выступает Григорий Лепс. Напомним, имя артиста, который выступит на «Евровидении» от этой страны, принимает Первый канал, он же занимается и его подготовкой.

КСТАТИ

Главный песенный конкурс Европы пройдет в этом году в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.

«Беларусь-1»

Финал национального отбора «Евровидения-2020»

22.00