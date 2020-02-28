КП Беларусь
Минское «Динамо» обыграло московское.
Хет-трик Андрея Костицына принес долгожданную победу минчанам [фоторепортаж из «Минск-Арены»]
ХК "Динамо" (Минск) - ХК "Динамо" (Москва).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Во время исполнения гимна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
№71 Павлович Александр. ХК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Первую шайбу в ворота минчан забросил Егор Зайцев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Крейг Вудкрофт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ХК "Динамо" (Минск) - ХК "Динамо" (Москва).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изображение легендарного Льва Яшина на шлеме Бочарова Ивана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Граньяни против Пулккинена.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Болельщик реагирует на решение судьи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
№65 Владислав Ефремов. ХК "Динамо" (Москва).Фото: Святослав ЗОРКИЙ