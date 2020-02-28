2020-02-28T10:14:46+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское «Динамо» обыграло московское.

Хет-трик Андрея Костицына принес долгожданную победу минчанам [фоторепортаж из «Минск-Арены»]
Святослав ЗОРКИЙ
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ХК "Динамо" (Минск) - ХК "Динамо" (Москва).ХК "Динамо" (Минск) - ХК "Динамо" (Москва).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время исполнения гимна. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время исполнения гимна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№71 Павлович Александр. ХК "Динамо" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№71 Павлович Александр. ХК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первую шайбу в ворота минчан забросил Егор Зайцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первую шайбу в ворота минчан забросил Егор Зайцев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крейг Вудкрофт. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крейг Вудкрофт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" (Минск) - ХК "Динамо" (Москва). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" (Минск) - ХК "Динамо" (Москва).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изображение легендарного Льва Яшина на шлеме Бочарова Ивана. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изображение легендарного Льва Яшина на шлеме Бочарова Ивана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Граньяни против Пулккинена. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Граньяни против Пулккинена.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик реагирует на решение судьи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик реагирует на решение судьи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№65 Владислав Ефремов. ХК "Динамо" (Москва). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№65 Владислав Ефремов. ХК "Динамо" (Москва).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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