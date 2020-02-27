«Неподобающе пускать такое в нашу страну»: концерт лидера Rammstein в Минске пытаются запретить из-за скандального видео

4 марта в столичном Дворце спорта пройдет концерт группы Lindemann, вокалист и лидер которой Тилль Линдеманн больше известен по другой команде - Rammstein. Его выступления и особенно клипы всегда отличались эпатажем и вызовом обществу. Не стал исключением и новый клип Till the end, который он выложил на платном сайте для взрослых 14 февраля. Говорим без обиняков, Тилль в нем занимается сексом с группой российских девушек. Правда, на YouТube его можно найти только с цензурой (на видео то и дело закрывает картинку черный прямоугольник).

Среди белорусов нашлись неравнодушные товарищи, которые на сайте «Удобный город» создали петицию с требованием отмены выступления проекта Lindemann из-за этого клипа.

«Просим отменить концерт Тилля Линдеманна в Минске. После его ужасного порноклипа и его отношения к русским женщинам! Неподобающе терпеть такое и пускать его в нашу страну и тем более платить ему деньги. Считаем, он пропагандирует небрежное, даже ужасное отношение к женщинам», - возмущается создатель петиции под ником IGOR_BA9898. Собрано пока всего 85 подписей.

От имени организаторов концерта нам согласился прокомментировать ситуацию Руслан Стариковкский:

- У нас на руках гастрольное удостоверение, которое выдано на основе оценки творчества группы Lindemann. В интернете обсуждают версию клипа, которая выложена только на платном сайте для взрослых, она не в свободном доступе. Наша позиция - любой артист вправе делать то, что считает нужным. Мы же не запрещаем приезд Кристины Асмус за ее порносцену в фильме «Текст»! Так что концерт состоится. В Европе тур группы прошел очень успешно, без всяких эксцессов. Фрагменты шоу есть в интернете, это обычное выступление рок-группы. Скажу больше, 26 февраля Тилль был в Москве, никакого негатива в его адрес и близко нет. Ему, как немцу, который родился и вырос в Восточной Германии, близок наш менталитет, говорить о неуважении к славянским девушкам с его стороны просто смешно. Кто-то поднял хайп на ровном месте. Для нас, как организаторов концерта в Минске, это неприятный факт. Вчера обсуждали с Тиллем и его командой технические стороны выступления, разговоров об отмене концерта не было.